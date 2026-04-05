売上5億円規模の成長企業が参画！ALTWELL「マツノケアグループ」グループ化

記事ポイント ALTWELLがマツノケアグループを傘下に収め、重度障がい者向け24時間訪問介護へ本格参入開業から短期間で売上5億円規模に成長した同社の採用力・情報発信力をグループ全体で活用関東全域をカバーする専門性の高い支援体制で、社会的必要性の高い領域での事業拡大を推進 ALTWELLがマツノケアグループを傘下に収め、重度障がい者向け24時間訪問介護へ本格参入開業から短期間で売上5億円規模に成長した同社の採用力・情報発信力をグループ全体で活用関東全域をカバーする専門性の高い支援体制で、社会的必要性の高い領域での事業拡大を推進

ALTWELLがマツノケアグループとの株式譲渡契約を締結し、重度障がい者支援という専門性の高い領域へ事業を拡張します。

マツノケアグループは開業から短期間で売上5億円規模を達成した成長企業であり、そのグループ入りはALTWELL全体の事業価値を大きく引き上げるものです。

ALTWELL「マツノケアグループ」グループ化

グループ名：株式会社ALTWELL（代表取締役：矢島 崇光）設立：平成14年11月1日本社：東京都江戸川区事業領域：精神科訪問看護・グループホーム・サービス付き高齢者向け住宅譲受企業：株式会社マツノケアグループ（代表取締役：松野 竜一）設立：令和4年3月11日本社：東京都足立区千住東1-17-5

マツノケアグループは、重度障がい者向けの24時間訪問介護事業を関東全域で展開しています。

開業から短期間で売上5億円規模に達しており、介護業界において有効求人倍率が高止まりする中でも安定した採用を実現しています。

若手人材を中心とした組織運営と柔軟な育成体制が成長の原動力となっており、メディアやSNSを活用した情報発信により認知拡大と人材獲得を両立している点も大きな特徴です。

ALTWELLはこれまで医療・介護・福祉の分野で事業を展開してきており、今回のグループイン により重度障がい者訪問介護という新たな専門領域へ参入します。

社会的必要性が高く今後さらなる需要拡大が見込まれるこの領域において、マツノケアグループの成長力と発信力を活かし、利用者と支援者をつなぐ体制の強化を図ります。

グループ内連携の深化によるサービスの高度化と協業機会の創出も推進し、「人々が人生の終焉を迎える日まで、健康かつ幸せに暮らせる社会を実現する」という理念のもと、持続的な事業成長と社会価値の向上を目指します。

ALTWELLグループは重度障がい者支援という高い専門性を持つ領域での事業基盤を確立しています。

マツノケアグループの採用力・情報発信力はグループ全体の成長を牽引する重要な要素となっています。

関東全域をカバーするサービス提供体制と24時間対応の訪問介護は、社会的ニーズに応える強力なインフラです。

ALTWELLとマツノケアグループのグループインの紹介でした。

よくある質問

Q. マツノケアグループはどのようなサービスを提供していますか？

A. 重度障がい者向けの24時間訪問介護事業を展開しており、関東全域でサービス提供体制を構築しています。

Q. ALTWELLグループはどのような理念で事業を運営していますか？

A. 「人々が人生の終焉を迎える日まで、健康かつ幸せに暮らせる社会を実現する」という理念のもと、医療・介護・福祉の分野でグループ全体の持続的な成長と社会価値の向上を目指しています。

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