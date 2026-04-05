◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節 清水３―０長崎（５日・長崎スタジアムシティ）

Ｊ１清水のＦＷ呉世勲（オ・セフン）が、Ｊ１最速の開始７秒弾を決めた。アウェー長崎戦で、相手のキックオフ直後に前線から猛然とプレッシャーをかけると、ＧＫへのバックパスに反応。相手ＧＫのキックが、呉が伸ばした右足に当たって、そのまま無人のゴールへ吸い込まれた。

呉は超速弾に「初めてですね」と笑い「ああいうゴールはいつも狙っていないとできないゴールだと思っている。本当にうまいことに試合に入れたと思います」と振り返った。

敵地での勝利を呼び込む先制ゴールとなり「相手の出鼻をくじくためにも、自分からプレスをかけることによって矢印を常に前に持って行くという気持ちがあった。チームに対しての自分なりのメッセージでもある。相手のキックをあのまま蹴らせてしまえば、何が起こるかわからないという状況の中、狙っているプレーではあるのですが、それがうまくいったと思います」と話した。

歴史に名を残す一撃だが「こうやって入れることができたのは、チームが後で努力してくれているから、自分が前に出られることだと思っています」と謙虚だった。

これまでのＪ１最速得点は、０６年４月２２日に広島ＦＷ佐藤寿人がＣ大阪戦で決めた８秒。Ｊ２も１４年３月２２日に松本ＭＦ岩上祐三が讃岐戦で記録した８秒の記録が残っている。

今季、町田から期限付き移籍で清水に復帰した呉は、センターフォワードの主軸として定着。この日は開始早々の先制点で存在感を示した。

勢いに乗った清水は前半４分にＭＦ嶋本悠大が追加点。さらに前半アディショナルタイムには、ＶＡＲの結果で相手のハンドが認められてＰＫを獲得し、呉が冷静に決めた。呉はこの日２得点で、今季５点目。前半だけで３点を奪って試合を決めた。