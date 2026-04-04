新社会人必見！クレカマニアが教える「絶対に損しない」最初の1枚にすべきゴールドカード4選
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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【新社会人】初めてのゴールドカードおすすめの1枚をクレカマニアが徹底解説！（三井住友カードゴールド・エポスゴールド・セゾンゴールドアメックス・ジャックスゴールドカード）」を公開した。
三菱電機の新入社員が炎上している話題を背景に、他の新卒の視聴者へ向けて「落ち着いて、最初に発行するべきゴールドカードを決めましょう」と呼びかけている。
動画では、クレカマニアの投稿者が「新社会人こそ、最初からゴールドカードを狙いに行くのが正解」と語り、実質年会費無料で維持できるおすすめの4枚を紹介した。
最初に本命として挙げたのが「三井住友カード ゴールド（NL）」。
年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になる通称「100万円修行」について、引っ越しや家具購入が重なる新社会人なら「意外と100万円はすぐいく」と解説した。
続く「エポスカード」では、一般カードで年間50万円利用してゴールドの招待を受けるルートを紹介。
「tsumiki証券」での投資信託の積立額も利用額に加算されるため、「資産形成しながら無料ゴールドを手に入れる」現代的な手法を指南した。
さらに、利用回数で無料になるカードとして「セゾンゴールドアメックス」と「ジャックスGoldTime」もピックアップ。ジャックスGoldTimeは年間5回の利用で次年度が無料となり、ポイントが請求時に自動で割引される手軽さを評価している。
最後に「新社会人からゴールドカードを持つ必要はあるのか」という問いに対し、「持っておくべき」と断言。
日々の生活費や固定費の見直しとともに、今後のマネーリテラシーを左右する「最初の1枚」を賢く選ぶことの重要性を説いている。
三菱電機の新入社員が炎上している話題を背景に、他の新卒の視聴者へ向けて「落ち着いて、最初に発行するべきゴールドカードを決めましょう」と呼びかけている。
動画では、クレカマニアの投稿者が「新社会人こそ、最初からゴールドカードを狙いに行くのが正解」と語り、実質年会費無料で維持できるおすすめの4枚を紹介した。
最初に本命として挙げたのが「三井住友カード ゴールド（NL）」。
年間100万円の利用で翌年以降の年会費が永年無料になる通称「100万円修行」について、引っ越しや家具購入が重なる新社会人なら「意外と100万円はすぐいく」と解説した。
続く「エポスカード」では、一般カードで年間50万円利用してゴールドの招待を受けるルートを紹介。
「tsumiki証券」での投資信託の積立額も利用額に加算されるため、「資産形成しながら無料ゴールドを手に入れる」現代的な手法を指南した。
さらに、利用回数で無料になるカードとして「セゾンゴールドアメックス」と「ジャックスGoldTime」もピックアップ。ジャックスGoldTimeは年間5回の利用で次年度が無料となり、ポイントが請求時に自動で割引される手軽さを評価している。
最後に「新社会人からゴールドカードを持つ必要はあるのか」という問いに対し、「持っておくべき」と断言。
日々の生活費や固定費の見直しとともに、今後のマネーリテラシーを左右する「最初の1枚」を賢く選ぶことの重要性を説いている。
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