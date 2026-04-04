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【3月30～4月3日】止まらない原油高と有事のドル買い！今週の経済ニュースをチャートで振り返り

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

陽和ななみが、「【3月30～4月3日】今週の経済ニュース、チャートをふりかえり！止まらない原油高」と題した動画を公開した。動画では、今週の経済動向を振り返り、原油高や中東情勢の緊迫化による影響、為替の動向についてチャートを用いて解説している。



今週のトップニュースとして、「止まらない原油高」「アメリカ・イスラエルとイラン攻撃の応酬」「有事のドル買い進行」の3点を挙げた。日経平均株価については、53,123円で大引けを迎え、新たに引いたトレンドラインを基に今後の方向感を探る姿勢を示した。米国市場のNYダウやナスダックは、200日移動平均線に頭を抑えられている状況だと指摘している。



特に警戒感を示したのが原油価格の推移である。原油価格は大きく上昇し112ドルをつけた。陽和は、これまで抵抗線となっていた100ドルのラインが支持線へと変わる「サポレジ転換」の可能性に言及し、「より一層原油が上がっていく可能性がある」と分析。物価高やコスト高への懸念を示した。



また、米ドル円については160円を超える局面があり、財務省による口先介入も出ていることから「投資家も介入を警戒する」と解説。為替介入やレートチェックのニュースに注意を促した。さらに、各国の通貨を比較するインデックスチャートを紹介し、ドルが最も強い動きを見せていることから「有事のドル買い」が継続していると結論づけた。



動画の終盤では、1週間の労をねぎらい、新作のいちごフラペチーノで乾杯。さらに、前回の動画で出題された誕生日プレゼントを描いたイラストの答え合わせを披露し、視聴者との交流を楽しんだ。緊迫する中東情勢や原油高の影響が懸念される中、来週以降の相場動向から目が離せない状況が続いている。