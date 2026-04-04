この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「事件事故ではありません」死後120日の現場…特殊清掃人が見つけた身体の自由を失った男性の“生きた証”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

株式会社ソラフネが運営するYouTubeチャンネル

「スマイルライフそらふね片付けチャンネル」は、

『「事件ではありません…」特殊清掃人が見た、死後120日の部屋に残された“メモ”』を公開した。



本動画では、岩手県内の孤独死現場における特殊清掃と遺品整理の様子を通じて、

身体の自由を徐々に失っていく中で男性が残した“メモ”や生活の痕跡が映し出されている。



依頼主は関東在住の姪。

現場となったのは、一人暮らしの男性が亡くなった部屋だった。

発見時にはすでに死後およそ4ヶ月が経過しており、室内にはハエやゴキブリが大量発生し、強い臭気が漂っていた。



机の上には、「最後のパン」と記されたメモと、消費期限が9月上旬のパン。

さらに、「事件事故ではありません。自らの行為です」

「両手使えない。目が見えない。両足も何も出来ない」

といった、身体機能が奪われていく中での絶望と苦悩が綴られた複数のメモが残されていた。



カレンダーの書き込みも8月後半で止まっており、当時の過酷な状況を物語っている。



作業を進める中で発見されたのは、寝室の天井付近に設置された手作りの滑車。

布団を自力でめくることができなくなった男性が、紐を引いて操作するために作った仕組みだった。



鳥谷部氏は、

「最後まで自分の力で生活しようとしていた姿が伝わる」

と語り、故人が懸命に生きた痕跡に静かに向き合った。



凄惨な現場の清掃を終え、元の状態へと戻った部屋。

そこには、単なる片付けではない、

故人の人生と、残された家族の想いに向き合う“特殊清掃の現実”が映し出されている。