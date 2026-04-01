ビタミンC2倍、夏の毛穴悩みに徹底アプローチ！ 「ツルリ」活きた酵素×温感ブーストジェルの部分用洗顔料が数量限定登場
スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは5月12日、スキンケアシリーズ「ツルリ」より、部分用洗顔料を数量限定で発売します。
ツルリは、“泥”や“酵素”を始めとした天然素材を配合した毛穴悩みにアプローチするブランドです。
今回登場する「ツルリ 毛穴汚れ分解ジェル VC+ ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用 15g」は、ビタミンC*¹配合量が2倍にパワーアップ*²！ 活きた酵素*³×温感ブースト*⁴ジェルで、夏の毛穴悩みに徹底アプローチします。
■商品詳細
ビタミンC*¹配合量2倍*²！ ツルンとクリアな肌へ
4種のビタミンC*¹を配合。
肌をキュッとひきしめて、ザラつきのないツルンとクリアな肌に整えます。
【テトラヘキシルデカン酸アスコルビル】【アスコルビン酸】【リン酸アスコルビルMg】【パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na】（全て整肌成分）
活きた酵素*³＋温感ブースト*⁴ジェル
活きた酵素*³の入った温感ブースト*⁴ジェルが、毛穴の角栓や黒ずみを分解してつるんっとクリアな肌に整えます。使い続ければ、ザラザラやポツポツに悩まされないキレイなつるつるの毛穴に。
【トリプル酵素*⁵】3種の酵素が毛穴の角栓や古い角質、メイク汚れを分解してオフします。
【温感ブースト*⁴ジェル】毛穴をひらきやすくし、温感ジェルに配合された酵素の活性化もサポートします。
毛穴一つ一つに届く、ブラシヘッド採用！
毛穴の隅々までジェルを届けられるシリコンブラシ。やさしい使い心地で肌に負担をかけずに、しっかり毛穴掃除します。
毛穴の奥の汚れを溶かす“角栓溶解成分*⁶”配合
古い角質や頑固な毛穴にアプローチします。
フレッシュシトラスの香り
◇【使用方法】
（1）使用前に、チューブの首もとのダイヤル（矢印）を回し「ON」に合わせます。
（2）肌が乾いた状態で使用します。チューブを軽く押してジェルを適量出しながら、そのままブラシで直接マッサージするようにのばします。強くこすりすぎないように注意してください。
（3）そのあと、水かぬるま湯で十分に洗い流します。
（4）使用後はダイヤルを「OFF」に戻します。
※チューブの先端は水洗いせず、ティッシュ等でふき取るなどして清潔に保って使用してください。
＊1 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸、リン酸アスコルビルMg、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（全て整肌成分）
＊2 HKジェルとの比較
＊3 プロテアーゼ（角質ケア成分）
＊4 使用感による
＊5 プロテアーゼ、リパーゼ、パパイン（全て角質ケア成分）
＊6 アルギニン（保湿成分）
■商品概要
2026年5月12日 数量限定発売
「ツルリ 毛穴汚れ分解ジェル VC+ ＜部分用洗顔料＞ 洗い流し用 15g」990円
【ツルリ公式サイト】
https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c15/
（エボル）