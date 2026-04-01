ディアボーテ HIMAWARIとムーミン♡夏限定シャンプーが可愛すぎる
毎日のヘアケアをもっと楽しくしてくれる、癒しのコラボが登場♡ディアボーテ HIMAWARIとムーミンがコラボした限定シャンプー＆コンディショナーが発売されます。夏にぴったりの爽やかな香りと、可愛いデザインでバスタイムが特別なひとときに。機能性も兼ね備えた注目アイテムです♪
夏気分を楽しむ2つのデザイン
今回の限定シリーズは「ムーミン サマー」と「ムーミン マグノリア」の2種類。「サマー」はバカンスを楽しむムーミンたちが描かれ、爽やかな雰囲気が魅力。
「マグノリア」は優しい花の世界観を表現し、穏やかな気分に包まれるデザインです。見た目の可愛さで、使うたびに気分が上がります。
髪ゆがみケアで美しい仕上がり
ディアボーテ HIMAWARIの特徴である「髪ゆがみケアテクノロジー」を搭載。うねり・くせ・パサつきの原因にアプローチし、内部と外側からトータルケアします。
さらにプレミアムヒマワリオイルEX配合で、うるおいを与えながらキューティクルを整え、まとまりのある髪へ導きます。
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選べる仕上がりと香り
ディアボーテ オイルインシャンプー＆コンディショナー
「ムーミン サマー」はメントール配合で、ひんやりとした洗い心地が特徴。ノルディックエアフローラルの香りで、リフレッシュしたい日にぴったりです。
「ムーミン マグノリア」は、広がりを抑えてしっとりまとまる仕上がり。やわらかなマグノリアの香りで、落ち着いたケアタイムを楽しめます。
容量：500mL＋500g
発売日：2026年5月15日（金）
※セットのみの販売
癒しとケアを同時に♡
可愛さと機能性を兼ね備えた今回の限定シリーズは、夏のヘアケアをもっと楽しくしてくれるアイテム♡気分に合わせて香りや仕上がりを選べるのも魅力です。
ムーミンたちと一緒に、心地よく美しい髪を目指してみてくださいね♪