ディアボーテ HIMAWARIとムーミン♡夏限定シャンプーが可愛すぎる

毎日のヘアケアをもっと楽しくしてくれる、癒しのコラボが登場♡ディアボーテ HIMAWARIとムーミンがコラボした限定シャンプー＆コンディショナーが発売されます。夏にぴったりの爽やかな香りと、可愛いデザインでバスタイムが特別なひとときに。機能性も兼ね備えた注目アイテムです♪

夏気分を楽しむ2つのデザイン



今回の限定シリーズは「ムーミン サマー」と「ムーミン マグノリア」の2種類。「サマー」はバカンスを楽しむムーミンたちが描かれ、爽やかな雰囲気が魅力。

「マグノリア」は優しい花の世界観を表現し、穏やかな気分に包まれるデザインです。見た目の可愛さで、使うたびに気分が上がります。

髪ゆがみケアで美しい仕上がり



ディアボーテ HIMAWARIの特徴である「髪ゆがみケアテクノロジー」を搭載。うねり・くせ・パサつきの原因にアプローチし、内部と外側からトータルケアします。

さらにプレミアムヒマワリオイルEX配合で、うるおいを与えながらキューティクルを整え、まとまりのある髪へ導きます。

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選べる仕上がりと香り



ディアボーテ オイルインシャンプー＆コンディショナー

「ムーミン サマー」はメントール配合で、ひんやりとした洗い心地が特徴。ノルディックエアフローラルの香りで、リフレッシュしたい日にぴったりです。

「ムーミン マグノリア」は、広がりを抑えてしっとりまとまる仕上がり。やわらかなマグノリアの香りで、落ち着いたケアタイムを楽しめます。

容量：500mL＋500g

発売日：2026年5月15日（金）

※セットのみの販売

癒しとケアを同時に♡



可愛さと機能性を兼ね備えた今回の限定シリーズは、夏のヘアケアをもっと楽しくしてくれるアイテム♡気分に合わせて香りや仕上がりを選べるのも魅力です。

ムーミンたちと一緒に、心地よく美しい髪を目指してみてくださいね♪