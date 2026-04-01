2月に第一子を出産したばかりの女優・加島ちかえさん。夫の城咲仁さんと2021年に結婚し、36歳で待望の出産となりました。かつては「私だけ我慢している」とストイックな妊活に苦しんだ時期も。愛犬が「こうのとり」になった奇跡と、元No.1ホストが育児で見せる究極の気遣いを伺いました。

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高齢出産「熟年新米パパママ」として奮闘中

妊娠中の加島ちかえさん

── ご出産おめでとうございます。お子さんと対面したときのお気持ちを教えてください。

加島さん：産声をあげてくれた瞬間、張りつめていたものが涙になってあふれ出ました。私と一心同体でここまで育ち、命がけで誕生してくれた奇跡に「頑張ってくれてありがとう、ありがとう」と心の中で何度も叫びました。夫は、「やっと会えたね、ママがんばったんだよ～！」と赤ちゃんに話しかけていました。

── 出産は想定外のことも続いたそうですね。

加島さん：はい。長丁場の陣痛に加えて予定していたお産ではなくなり、緊急を要する事態となりました。壮絶な痛みと朦朧とする意識のなかで、生まれてこようとしている命がどうか無事であってほしいと願うばかりでした。産後は疲労と激しい痛みで寝たきりで、食事も取れない状況。「早くわが子を抱きしめたい」、その一心で恐怖と痛みと戦いながら過ごしていました。

退院前日にはじめて母子同室ができ、夫も宿泊して家族3人で初めての夜を過ごしました。夫にミルクや寝かしつけのサポートをしてもらいながら、わが子の寝顔を間近で見れることがどれほど幸せか、噛みしめる夜でした。

── 待望のお子さんとの生活はいかがですか？

加島さん：生まれて間もないですが、娘は私たち夫婦を毎日たくさん笑顔に幸せにしてくれています。外出も入浴もしばらくできない制限だらけの新生活。産後熱などで身体はボロボロ、精神的にもしんどくなるかと思いましたが、わが子が愛おしくて、育児ができる幸せが勝っています。夫は首のすわらない新生児の扱いに戸惑いながらも、二人で「熟年新米パパママ」として日々奮闘中です。

犬を飼い始めて生活が好転「愛犬がこうのとり」

「こうのとり」の愛犬と

── お子さんを授かったのは、妊活を始めて8か月ほどだったそうですね。

加島さん：結婚した2021年ごろにも妊娠を意識した時期がありましたが、そのころ、夫は実家の中華料理屋で継承をするべく住み込みで修行をしていて。「今はキャパオーバーになる」と一度、タイミングを見送りました。

そこから数年。私も36歳と、高齢出産の年齢に。彼は12歳年上だったので、本格的に妊活を始めました。女性健診を受けたことがなかったので、専門のクリニックで卵の数を検査するなど、自分の体の状況を知ることから始めました。

当初は妊娠のために生活改善に努め、夫婦で好きなお酒も減らそうと頑張ったんです。でも次第に「私はこれだけ我慢しているのに」と、夫に当たることが出て。「妊活あるある」のようですが、妊娠にとらわれすぎると余計にうまくいかないんですよね。

「今の状態は良くないね」と、夫婦で話し合い「子どもができなかったらできないでそういう人生もありじゃん」と、ストイックな妊活を辞めることに。それから間もなく授かりました。不思議ですよね。

ちょうどそのころ、犬を飼い始めて生活リズムが変わったんですよね。朝からお世話をするなど、ルーティンができたことであらゆることが好転しました。私は愛犬が「こうのとり」になってくれたのではと思います。夫も「子育ての予行演習」と、嬉々として愛犬のお世話をしていました。

元・歌舞伎町ナンバー1のパパは気遣いの神（笑）

命がけで誕生してくれた奇跡に感謝

── 城咲さんは出産前から育児に前のめりだったそうですね？

加島さん：プレママ教室に予約したときも「一緒に行っていい？」と乗り気で、抱っこや沐浴、おむつ替えの練習にも積極的。彼は料理ができるので、つわりのときも助かりました。食欲がないときに、小さいおにぎりを作って食べていたんです。それを見て、チキンライスとか、いろいろな味の「チビおにぎり」を作り、留守中でも困らないようにストックしてくれていました。

── なんでも器用にできるところはさすがですね！

加島さん：一番うれしいのは私が「これをやって！」と言う前に「何かやることある？」と聞いてくれること。仕事に行く前も「俺がやれることある？」と必ず聞いてくれるから、そのときは神のように崇めています（笑）。

── さすが、元・歌舞伎町ナンバー1、気遣い能力が高いですね。パパとしての活躍ぶりはいかがですか？

加島さん：生活面では料理からゴミ出しまで、育児面も「パパママ学級で一緒に練習したからできるはず！」とやる気を引き出し、どんどんお任せしています（笑）。細かいところはさておき、ミルクの準備やおむつ替え、沐浴など、積極的に育児を楽しもうとしてくれる姿は微笑ましいものです。

── これから始まる子育てで、大切にしたいことは何ですか？

加島さん：母として、子どもの世界一の味方でありたいです。表現者として仕事をする姿も家で母として育児や家事をする姿も「ママはいつも一生懸命で楽しそうで、ママの周りもいつも笑顔だなぁ」と、子どもが感じてくれたら最高ですね。そして、たくさんの経験や価値観に触れ、それらを共有できる良き仲間と出会ってほしい。娘の人生が好きなことであふれ輝くものとなるよう応援していけたらと思います。

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「私ばかり我慢している」と心身を削った妊活を経て、愛犬と穏やかに過ごすなかで訪れた奇跡。今、満身創痍の加島さんを救うのは、夫・城咲さんの「何かやることある？」というひと言でした。完璧な準備より、隣のパートナーと笑い合える心の余裕こそが、新しい命を育む最高の環境なのかもしれません。

取材・文：加藤文惠 写真：加島ちかえ