2月24日、バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに元カリスマホストの城咲仁が登場した。その近影が話題となっている。この日は2時間スペシャルで『どすこい!さんま御殿横綱＆人気力士が集結実家がお店の有名人祭』と題して放送された。後半の1時間は、「実家がお店をやっている有名人、驚きの家庭環境を告白SP」と題してオンエアされ、実家が中華料理店だという城咲がゲスト出演した。