大阪府教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。

【画像を見る】全校掲載 学校別の異動情報を見る【小学校・中学校など】

教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は7761人で、前年度と比べて239人減少しました。

このうち新規採用者は1694人に上り、前年度よりも486人増えています。増員分はほとんどが小・中学校の職員だということです。

これについて府教委では、団塊の世代の大量退職を埋めることや、公立小中学校の１学級あたりの上限を35人に引き下げる制度を踏まえた動きだと説明しています。

異動の内訳は次のとおりです。

【内訳】

▽校長：404人

▽教頭：432人

▽教員：6284人

▽事務（主査以上）：213人

▽主事・技師等：428人

…計7761人

異動は４月１日付です。

この記事では、異動対象者の一覧を表示しています。下のリンクからも見ることができます。

▼三島地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）

▼北河内地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（校長、教頭）

▼中河内地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（校長、教頭）

▼南河内地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（教頭）

▼泉北地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（教頭）

▼泉南地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（教頭）

【一覧】大阪府教育委員会 （小学校・中学校・義務教育学校）人事異動対象者

※（）内は前任

三島地区の中学校・校長

■転任

吹田市

▽ 第三 （南千里・再任用） 生駒靖子

▽ 高野台 （第三） 和田幸洋

高槻市

▽ 第二 （芝谷） 高谷陽子

▽ 第八 （第二） 堀田好江

▽ 第九 （川西） 薙野真理子

▽ 第十 （第九） 平井新一郎

▽ 川西 （第十） 宮粼義之

▽ 芝谷 （第八） 松岡洋之

茨木市

▽ 西 （天王） 浅香健一郎

▽ 東雲 （西・再任用） 野村明仁

▽ 天王 （豊川） 渋川真理

■新任

吹田市

▽ 第二 （第二・教頭） 小林優

▽ 豊津西 （佐井寺・教頭） 福田佑樹

▽ 南千里 （古江台・教頭） 森本満理子

▽ 山田東 （西山田・教頭） 上田一朗

茨木市

▽ 豊川 （豊川・教頭） 氏家友輔

▽ 太田 （太田・教頭） 清藤恭子

■退職

吹田市

▽ 第二 酒井睦美

▽ 豊津西 森田直樹

▽ 山田東 山口治

茨木市

▽ 太田 増野浩典

三島地区の中学校・教頭

■転任

吹田市

▽ 第六 （高槻市・第六） 山本直登

▽ 豊津 （第五） 向垣内純平

高槻市

▽ 第二 （冠） 黒松健

▽ 第六 （城南） 板倉典子

▽ 第七 （第一） 水流恵一

▽ 柳川 （茨木市・三島） 山本貴志

▽ 城南 （芝谷） 津地美香

▽ 如是 （第二） 清水赳正

▽ 芝谷 （柳川） 田村雄一

茨木市

▽ 太田 （吹田市・豊津） 乙部大典

■新任

吹田市

▽ 第二 （市教委・指導主事） 中野辰晃

▽ 第五 （市教委・指導主事） 盛園直人

▽ 古江台 （第三・教諭） 斎藤さおり

▽ 西山田 （佐井寺・教諭） 小栗栖隆

▽ 佐井寺 （市教委・指導主事） 速水亮仁

高槻市

▽ 第一 （市教委・指導主事） 川端清史

▽ 第四 （第六・教諭） 中西知之

▽ 冠 （市教委・指導主事） 中前勝則

茨木市

▽ 豊川 （島本町教委・指導主事） 𠮷田裕亮

▽ 三島 （天王・教諭） 内田伸也

摂津市

▽ 第五 （市教委・指導主事） 羽田行伸

■解職

吹田市

▽ 第六 船橋壮 （市教委・指導主事）

高槻市

▽ 第七 三鬼圭介 （市教委・指導主事）

摂津市

▽ 第五 橋本知 （市教委・指導主事）

三島地区の小学校・校長

■転任

三島郡島本町

▽ 第一 （第三） 藪田香織

▽ 第二 （第四） 川口直樹

▽ 第三 （第二） 佐々木淳平

▽ 第四 （吹田市・豊津第二） 𠮷田一春

吹田市

▽ 岸部第一 （佐井寺・再任用） 勝田宣孝

▽ 豊津第二 （摂津市・味生） 清家伸次

▽ 吹田第六 （吹田南） 中井建志

▽ 佐井寺 （桃山台） 井波治男

高槻市

▽ 高槻 （三箇牧） 近藤利起

▽ 阿武野 （北清水） 松本栄治

▽ 五領 （奥坂） 江河千波

▽ 樫田 （郡家） 松葉祐治

▽ 西大冠 （土室） 井澤美穂

▽ 北清水 （西大冠） 斎藤仁美

▽ 津之江 （丸橋） 池下眞

▽ 冠 （樫田） 西村大樹

▽ 五百住 （津之江） 文野由美子

▽ 土室 （真上） 齋藤豪

▽ 安岡寺 （五領・再任用） 西田佳弘

▽ 奥坂 （安岡寺） 大野圭司

▽ 真上 （芝生） 向井健一

▽ 南平台 （冠） 山口敬

茨木市

▽ 春日丘 （天王） 田中賢一郎

▽ 天王 （西） 中川直樹

▽ 西 （春日丘） 越智聡

摂津市

▽ 鳥飼 （鳥飼東） 小原理乃

▽ 味舌 （鳥飼西） 藤岡敬治

▽ 味生 （鳥飼北） 竹谷博行

▽ 鳥飼西 （味舌） 奥野友紀

■新任

吹田市

▽ 桃山台 （山田第一・教頭） 角田美枝

▽ 吹田南 （江坂大池・教頭） 今村圭一郎

▽ 千里丘北 （市教委・指導主事） 山本雄一郎

高槻市

▽ 三箇牧 （三箇牧・教頭） 有木みどり

▽ 芝生 （桃園・教頭） 水口裕介

▽ 上牧 （阿武山・教頭） 羽倉陽三

▽ 郡家 （松原・教頭） 平野憲昭

▽ 丸橋 （丸橋・教頭） 中村浩三

茨木市

▽ 中津 （春日・教頭） 福冨卓三

▽ 彩都西 （葦原・教頭） 岩粼惣一

摂津市

▽ 鳥飼北 （市教委・教育総務部副理事） 大粼貴子

■退職

吹田市

▽ 岸部第一 清水厚彦

▽ 吹田第六 保田信子

▽ 千里丘北 小林大介

高槻市

▽ 阿武野 植村京子

茨木市

▽ 中津 井上智弘

▽ 彩都西 安永香里

摂津市

▽ 鳥飼 森田優人

三島地区の小学校・教頭

■転任

吹田市

▽ 吹田東 （古江台） 川原英輝

▽ 千里第一 （茨木市・西河原） 小椋創

▽ 豊津第一 （高槻市・北日吉台） 三浦健人

▽ 山田第一 （摂津市・鳥飼東） 大槻満

▽ 佐竹台 （東山田） 大城未来

▽ 古江台 （茨木市・郡） 村健史

▽ 青山台 （北山田） 安藤剛

▽ 山田第三 （片山） 坂本健一

▽ 江坂大池 （茨木市・大池） 小阪田尚

▽ 西山田 （東佐井寺） 柳本周治

▽ 北山田 （西山田） 志垣美樹

▽ 東山田 （佐竹台） 三浦淑子

▽ 佐井寺 （山田第二） 西貴美子

高槻市

▽ 桃園 （清水） 下田健太

▽ 芥川 （吹田市・千里第一） 平山欣生

▽ 磐手 （摂津市・千里丘） 石上達矢

▽ 清水 （川西） 雲林院寿志

▽ 富田 （第四中） 畑智貴

▽ 柳川 （吹田市・柳川） 星野真吾

▽ 南大冠 （芥川） 内藤嘉則

▽ 寿栄 （茨木市・庄栄） 梶原賢三

▽ 若松 （富田） 片山和人

▽ 丸橋 （南大冠） 亀之園正樹

▽ 松原 （吹田市・山田第三） 三井真吾

▽ 阿武山 （北大冠） 上田香苗

茨木市

▽ 茨木 （三島） 西谷道宏

▽ 春日 （高槻市・柳川） 加茂英明

▽ 大池 （高槻市・津之江） 西海栄祐

▽ 清溪 （水尾） 村上嘉浩

▽ 水尾 （高槻市・若松） 藤井淳

▽ 郡 （高槻市・磐手） 辻󠄀岡朋貴

▽ 庄栄 （茨木） 佐竹功吏

▽ 西河原 （清溪） 上本忍

摂津市

▽ 千里丘 （吹田市・吹田東） 小田雅俊

▽ 摂津 （吹田市・佐井寺） 福川宏紀

■新任

吹田市

▽ 山田第二 （吹田第三・教諭） 黒川真由実

▽ 片山 （市教委・指導主事） 畑田将寿

▽ 東佐井寺 （府教育庁・小中学校課・指導主事） 米田晶一

高槻市

▽ 三箇牧 （西大冠・教諭） 有澤将行

▽ 川西 （五百住・教諭） 松岡良輔

▽ 北大冠 （上牧・教諭） 吉岡俊和

▽ 桜台 （丸橋・教諭） 髙橋勝成

▽ 津之江 （津之江・教諭） 馬場彰一

▽ 北日吉台 （芝生・教諭） 髙崎裕太

茨木市

▽ 三島 （庄栄・教諭） 西野佳奈

▽ 葦原 （東奈良・教諭） 吉岡良太

■退職

高槻市

▽ 桜台 西山高史

摂津市

▽ 摂津 辻󠄀村真紀

■解職

吹田市

▽ 豊津第一 奥田智子 （市教委・指導主事）

高槻市

▽ 寿栄 宇留島拓人 （市教委・指導主事）

北河内地区の中学校・校長

■転任

守口市

▽ 大久保 （庭窪） 北村圭代

▽ 錦 （樟風） 佐藤裕宣

▽ 樟風 （錦） 寺本毅

枚方市

▽ 楠葉 （守口市・大久保） 光宮猛

▽ 渚西 （第一） 棧敷勝

寝屋川市

▽ 第三 （第八） 福留浩二

▽ 第八 （中木田） 野呂泰由

▽ 中木田 （第七） 中西寿彦

大東市

▽ 南郷 （諸福） 宗田充博

▽ 諸福 （谷川） 岸野匡憲

門真市

▽ 第七 （五月田小） 岩佐美奈子

■新任

守口市

▽ 庭窪 （市教委・学校教育指導監） 原田英和

枚方市

▽ 第一 （市教委・学校教育部長） 新保喜和

▽ 招提 （第二・教頭） 羽山弘樹

▽ 山田 （蹉跎・教頭） 川端美紀

寝屋川市

▽ 第一 （第二・教頭） 森本彰

▽ 第七 （第九・教頭） 鈴木信

大東市

▽ 深野 （大東・教頭） 飛地龍治

▽ 谷川 （市教委・学校教育政策部総括次長） 村島正浩

■退職

枚方市

▽ 招提 吉本賢治

▽ 楠葉 花粼知行

寝屋川市

▽ 第一 宮粼浩太郎

▽ 第三 三國秀彦

大東市

▽ 深野 田中健二

■解職

大東市

▽ 南郷 新井雅也 （市教委・学校教育政策部長兼総括次長）

北河内地区の中学校・教頭

■転任

守口市

▽ 梶 （さつき学園（夜間）） 山下高志

枚方市

▽ 枚方 （中宮） 森俊成

▽ 楠葉西 （門真市・第二） 古粼祥輝

▽ 杉 （山田東小） 中井美絵

▽ 招提北 （長尾西） 小西健一

▽ 長尾西 （楠葉西） 小林佐知江

寝屋川市

▽ 第二 （交野市・第二） 伊藤雄貴

▽ 第三 （木屋小） 今井寿宣

大東市

▽ 四条 （門真市・第三） 大波章次

▽ 深野 （北条） 松本浩二

▽ 北条 （四条） 田邉知也

門真市

▽ 第二 （大東市・深野） 藤原純一

▽ 第三 （枚方市・長尾） 谷口純也

四條畷市

▽ 四條畷 （田原） 太田和哉

▽ 四條畷西 （四條畷） 重村宏行

▽ 田原 （四條畷西） 永江信子

交野市

▽ 第二 （旭小） 西山太助

■新任

枚方市

▽ 第二 （市教委・指導主事） 髙橋瑞人

▽ 第三 （東香里・教諭） 石黒晃司

▽ 中宮 （第三・教諭） 丸岡正朗

▽ 東香里 （渚西・教諭） 西岡直美

▽ 長尾 （市教委・指導主事） 中山陽子

▽ 蹉跎 （蹉跎・教諭） 山粼博行

寝屋川市

▽ 第九 （市教委・指導主事） 渡部千絵

大東市

▽ 大東 （市教委・指導主事） 木村理史

■退職

枚方市

▽ 杉 上窪崇子

北河内地区の小学校・校長

■転任

守口市

▽ さくら （八雲東） 萱野壮

枚方市

▽ 香里 （山田中） 田中洋子

▽ 五常 （禁野） 位田真由子

▽ 殿山第二 （山之上） 北村雄一

▽ 菅原 （殿山第二） 吉村隆也

▽ 牧野 （樟葉） 太田奈緒子

▽ 招提 （渚西中） 野口明郎

▽ 小倉 （門真市・北巣本） 山本健太郎

▽ 桜丘北 （小倉） 雨森正浩

寝屋川市

▽ 南 （桜） 田中清和

▽ 神田 （石津） 早川健治

▽ 桜 （神田） 山中明美

▽ 点野 （成美） 多谷隆

▽ 石津 （点野） 浅野哲司

大東市

▽ 四条北 （氷野） 木村大

▽ 氷野 （寝屋川市・田井） 白石克己

門真市

▽ 沖 （枚方市・川越） 吉川茂樹

▽ 五月田 （第七中） 田仲正樹

■新任

守口市

▽ 八雲東 （さつき学園・副校長） 石本裕樹

▽ 寺方南 （府教育庁・教職員人事課・参事） 秋田大介

枚方市

▽ 樟葉 （磯島・教頭） 埜田知里

▽ 山之上 （採用・任期付） 塚田善行

▽ 交北 （市教委・学校教育部次長） 髙山和子

▽ 樟葉西 （樟葉北・教頭） 田中宏和

▽ 川越 （枚方中・教頭） 田中裕子

▽ 船橋 （枚方第二・教頭） 中川智美

▽ 平野 （平野・教頭） 川端久士

▽ 禁野 （市教委・教育研修課長） 永山宜佑

寝屋川市

▽ 北 （北・教頭） 平野優治

▽ 成美 （堀溝・教頭） 上野京子

▽ 田井 （田井・教頭） 中田正太

大東市

▽ 住道南 （市教委・学校教育政策部長） 渡邊良

門真市

▽ 北巣本四宮 （市教委・教育部教育監） 峯松大輔

交野市

▽ 岩船 （妙見坂・教頭） 中西誠

▽ 倉治 （交野みらい学園・副校長） 古川雅之

■退職

枚方市

▽ 香里 久保聡美

▽ 五常 榊正文

▽ 菅原 牧野好秀

▽ 交北 椛山佐由里

▽ 招提 足立一彦

▽ 桜丘北 高比良英男

▽ 船橋 内田真由美

▽ 平野 山中昌生

寝屋川市

▽ 南 柴田直樹

▽ 北 森本朋美

大東市

▽ 住道南 田村ひとみ

門真市

▽ 四宮 白井克己

▽ 沖 橘朋伸

交野市

▽ 岩船 小原千穂

▽ 倉治 恒松小百合

■解職

守口市

▽ 寺方南 棹本達也 （市教委・教育監）

枚方市

▽ 樟葉西 千原正敏 （市教委・学校教育部長）

門真市

▽ 水桜 三村泰久 （市教委・教育部教育監）

北河内地区の小学校・教頭

■転任

守口市

▽ 錦 （梶） 余田圭

▽ 梶 （よつば） 岡粼洋平

▽ よつば （錦） 住山法文

枚方市

▽ 蹉跎 （津田南） 日下和繁

▽ 桜丘 （寝屋川市・池田） 村上享

▽ 津田 （伊加賀） 森徹朗

▽ 樟葉南 （蹉跎） 中野洋子

▽ 磯島 （樟葉南） 荻田和城

▽ 津田南 （明倫） 宮粼哲也

▽ 伊加賀 （東香里中） 中田祐介

寝屋川市

▽ 西 （楠根） 川上雅之

▽ 北 （枚方市・香陽） 澤翔一

▽ 成美 （中央） 平本聡

▽ 池田 （成美） 大山篤樹

▽ 中央 （西） 静本誠孝

▽ 堀溝 （四條畷市・四條畷） 辻󠄀川麻世

▽ 田井 （望が丘） 岡浩司

▽ 楠根 （第五） 駕田昌司

大東市

▽ 住道北 （南郷） 川口有紀

▽ 南郷 （交野市・私市） 栗田康子

▽ 諸福 （深野） 佐川陽一

門真市

▽ 上野口 （北巣本） 田中良祐

▽ 東 （古川橋） 葭本昭宏

▽ 北巣本四宮 （四宮） 東田恵美

四條畷市

▽ 四條畷 （岡部） 西田理絵

▽ 忍ケ丘 （寝屋川市・第三中） 松永仁志

▽ 岡部 （忍ケ丘） 中山甫

交野市

▽ 旭 （大東市・住道北） 森田幸夫

■新任

守口市

▽ 金田 （寺方南・教諭） 荻田千智

枚方市

▽ 枚方第二 （府教育庁・教育センター・指導主事） 桐島志保

▽ 明倫 （市教委・指導主事） 大潮一夫

▽ 香陽 （桜丘・教諭） 藤原啓人

▽ 田口山 （市教委・指導主事） 棚田惇碁

▽ 樟葉北 （市教委・指導主事） 永田翼

▽ 山田東 （開成・教諭） 明石知子

▽ 平野 （市教委・指導主事） 水野豪

▽ 西長尾 （市教委・指導主事） 西田暁弘

寝屋川市

▽ 第五 （国松緑丘・教諭） 橘大輔

▽ 木屋 （市教委・指導主事） 石川真司

▽ 望が丘 （市教委・教育指導課長） 古田達哉

大東市

▽ 深野 （市教委・指導主事） 今井惠津子

▽ 泉 （泉・教諭） 泉谷満代

▽ 四条 （深野・教諭） 大西哲也

門真市

▽ 古川橋 （市教委・指導主事） 田中力

交野市

▽ 妙見坂 （第三中・教諭） 中瀬晋平

▽ 私市 （市教委・指導主事） 神戸智子

■退職

大東市

▽ 泉 和阪佳子

■解職

枚方市

▽ 桜丘 中島拓哉 （市教委・指導主事）

▽ 津田 勢木隆司 （市教委・指導主事）

▽ 田口山 杉本美夏 （市教委・指導主事）

▽ 西長尾 原田泰輝 （市教委・指導主事）

大東市

▽ 諸福 松井悠美子 （市教委・教育研究所長兼課長）

北河内地区の義務教育学校・校長

■転任

門真市

▽ 水桜学園校長 （第四中） 鈴木貴雄

北河内地区の義務教育学校・教頭

■転任

守口市

▽ さつき学園教頭（夜間） （梶中） 鳥取整

▽ さつき学園副校長 （金田小） 西川雅美

門真市

▽ 水桜学園教頭 （第四中） 森川陽平

▽ 水桜学園教頭 （水桜小） 川谷直毅

▽ 水桜学園副校長 （上野口小） 鈴木宏昌

交野市

▽ 交野みらい学園副校長 （交野みらい学園） 重本匡陽

■新任

交野市

▽ 交野みらい学園教頭 （市教委・指導主事） 金澤有真

中河内地区の中学校・校長

■転任

東大阪市

▽ 新喜多 （意岐部） 山畑和弘

▽ 長瀬 （新喜多） 河本浩幸

▽ 英田 （金岡） 本多正樹

▽ 花園 （英田） 髙橋宏紀

八尾市

▽ 大正 （南高安） 辻󠄀田忠勝

▽ 曙川 （東） 川口真之

柏原市

▽ 柏原 （国分） 岡田圭司

▽ 国分 （堅下南） 津田亮

▽ 堅下北 （堅上小・再任用） 岡本泰典

▽ 堅下南 （玉手） 井原啓裕

▽ 玉手 （堅下北・再任用） 宇都宮勧

■新任

東大阪市

▽ 金岡 （布施・教頭（夜間）） 松井良頼

▽ 意岐部 （市教委・教育次長） 森田好一

八尾市

▽ 南高安 （南高安・教頭） 中村和志

▽ 曙川南 （志紀・教頭） 岡部貴博

▽ 東 （高安小中・副校長） 星野吉博

■退職

八尾市

▽ 曙川 山下欣春

▽ 曙川南 小林孝泰

■解職

柏原市

▽ 柏原 石田智 （市教委・教育部教育監）

中河内地区の中学校・教頭

■転任

東大阪市

▽ 意岐部 （義務教育学校くすは縄手南校） 向井裕貴

▽ 高井田 （玉川） 岡本友佳代

▽ 玉川 （義務教育学校池島学園） 森山創

▽ 縄手 （意岐部） 村田康男

▽ 枚岡 （盾津東） 山地英之

▽ 縄手北 （縄手） 山本英志

▽ 盾津東 （柏田） 鳥羽雄

▽ 孔舎衙 （義務教育学校池島学園） 砥出容司

▽ 布施（夜間） （楠根） 柚山翔

八尾市

▽ 八尾（夜間） （龍華小） 辻󠄀本大祐

柏原市

▽ 堅上 （堅下北） 堀切崇央

▽ 堅下北 （堅下北小） 西村あすか

■新任

東大阪市

▽ 長栄 （市教委・指導主事） 高橋照明

▽ 楠根 （市教委・指導主事） 海野智弘

▽ 柏田 （市教委・指導主事） 津江剛志

八尾市

▽ 南高安 （市教委・指導主事） 林達也

▽ 志紀 （市教委・指導主事） 城村直

■退職

東大阪市

▽ 長栄 岸野憲治

▽ 高井田 矢野圭延

八尾市

▽ 八尾（夜間） 辻󠄀巧

■解職

東大阪市

▽ 枚岡 中原智昭 （市教委・人権教育室長）

中河内地区の小学校・校長

■転任

東大阪市

▽ 長堂 （長瀬西） 川崎知子

▽ 森河内 （弥刀東） 松井俊秀

▽ 弥栄 （縄手北） 森田尚希

▽ 玉美 （花園中） 堀信也

▽ 花園 （加納） 野間浩一

▽ 弥刀東 （花園） 松榮亘

▽ 長瀬西 （楠根） 馬場真一

▽ 西堤 （長堂） 乾野智也

▽ 加納 （西堤） 山田真吾

柏原市

▽ 堅上 （堅下） 冨岡和代

▽ 玉手 （柏原） 久保優

▽ 堅下北 （旭ヶ丘） 高山凰一

■新任

東大阪市

▽ 楠根 （市教委・学校教育推進室参事） 大更真須美

▽ 八戸の里 （意岐部東・教頭） 松村晃男

▽ 縄手北 （孔舎衙東・教頭） 北野由貴子

▽ 上四条 （市教委・人権教育室長） 山田和昭

▽ 桜橋 （桜橋・教頭） 北川大

八尾市

▽ 高美 （市教委・人権教育課長） 齊藤祐介

柏原市

▽ 柏原 （市教委・教育部教育監） 安田典子

▽ 堅下 （堅下・教頭） 浅田千佐子

▽ 旭ヶ丘 （堅下南・教頭） 野間由美

■退職

東大阪市

▽ 森河内 古垣美智留

▽ 八戸の里 多賀明彦

▽ 弥栄 小島美和

▽ 玉美 岸本成生

▽ 上四条 瀬浩

八尾市

▽ 高美 鷹津延江

柏原市

▽ 玉手 小森美智代

▽ 堅下北 中山正実

中河内地区の小学校・教頭

■転任

東大阪市

▽ 小阪 （英田北） 石田貢

▽ 長瀬東 （長瀬南） 二澤俊輔

▽ 長瀬南 （弥栄） 津之下聡

▽ 弥栄 （孔舎衙） 金治亮介

▽ 英田北 （縄手） 眞田大輔

▽ 縄手 （小阪） 柚山烈

▽ 枚岡東 （大蓮） 能阿彌勝

▽ 石切 （玉串） 堀川貴文

▽ 孔舎衙 （枚岡東） 津熊梨恵子

▽ 長瀬西 （石切） 北井元気

▽ 玉串 （上小阪） 小林孝至

▽ 孔舎衙東 （長瀬西） 青沼宏明

▽ 布施 （長瀬東） 藤野孝

八尾市

▽ 龍華 （刑部） 竹中朋子

▽ 東山本 （永畑） 川田和隆

▽ 永畑 （西山本） 塩川真規

▽ 西山本 （東山本） 中原信一

柏原市

▽ 柏原東 （堅上中） 吉岡潤一

▽ 堅下 （堅上） 大内隆

▽ 堅上 （国分） 𠮷田満

▽ 堅下北 （柏原東） 植田尚代

■新任

東大阪市

▽ 上小阪 （市教委・指導主事） 田中寛章

▽ 意岐部東 （意岐部・教諭） 松田充弘

▽ 八戸の里東 （市教委・指導主事） 山口敬之

▽ 大蓮 （市教委・教職員課長） 出井孝史

▽ 桜橋 （市教委・指導主事） 音田恵子

八尾市

▽ 刑部 （市教委・指導主事） 堀井千聡

柏原市

▽ 国分 （市教委・指導主事） 川口裕之

▽ 堅下南 （府教育庁・教育センター・主任指導主事） 奥田祐介

■退職

東大阪市

▽ 八戸の里東 稲垣誠史

中河内地区の義務教育学校・校長

■新任

東大阪市

▽ 義務教育学校池島学園校長 （義務教育学校池島学園・副校長） 中田昌孝

■解職

東大阪市

▽ 義務教育学校池島学園校長 山口勝也 （市立日新高等学校・校長）

中河内地区の義務教育学校・教頭

■転任

東大阪市

▽ 義務教育学校くすは縄手南校教頭 （孔舎衙中） 浦野崇

▽ 義務教育学校くすは縄手南校副校長 （縄手北中） 三好徹司

▽ 義務教育学校池島学園副校長 （布施小） 浦上太一

八尾市

▽ 高安小中副校長 （高安小中） 日下部哲哉

■新任

東大阪市

▽ 義務教育学校池島学園教頭 （義務教育学校池島学園・教諭） 松川周平

▽ 義務教育学校池島学園教頭 （義務教育学校池島学園・教諭） 養藤健

八尾市

▽ 高安小中教頭 （桂小・教諭） 白坂大祐

■退職

東大阪市

▽ 義務教育学校くすは縄手南校教頭 漆原瑠美

南河内地区の中学校・校長

■転任

富田林市

▽ 藤陽 （第二） 森本崇寛

河内長野市

▽ 長野 （美加の台） 浦尾和久

▽ 千代田 （南花台） 上代婦美子

松原市

▽ 松原 （松原第四） 河野成伸

▽ 松原第四 （松原第五） 下川好美

▽ 松原第五 （松原第三） 野粼龍介

藤井寺市

▽ 道明寺 （藤井寺西小） 髙垣智寛

大阪狭山市

▽ 狭山 （南第二小） 伊知地豊

■新任

富田林市

▽ 第二 （市教委・教育総務部次長） 山口敬生

河内長野市

▽ 南花台 （長野・教頭） 神田慎介

▽ 美加の台 （市教委・指導主事） 小池恵吾

松原市

▽ 松原第三 （府教育庁・教育センター・首席指導主事） 森山伸治

藤井寺市

▽ 藤井寺 （藤井寺・教頭） 岸廣幸

▽ 第三 （市教委・教育部教育監） 寺田剛

大阪狭山市

▽ 第三 （市教委・教育監） 寺下憲志

■退職

河内長野市

▽ 長野 田中一弘

▽ 千代田 坂本由美

松原市

▽ 松原 平井義弘

藤井寺市

▽ 藤井寺 西村光世

▽ 道明寺 北村敦士

■解職

大阪狭山市

▽ 狭山 酒谷由紀子 （市教委・教育部理事）

南河内地区の中学校・教頭

■転任

南河内郡太子町

▽ 町立 （羽曳野市・羽曳が丘小） 牧村良平

富田林市

▽ 第三 （高辺台小） 篠原賢司

▽ 喜志 （喜志小） 阪下潤平

河内長野市

▽ 長野 （千代田小） 山岸優美子

▽ 東 （南河内郡太子町・磯長小） 永田忍

藤井寺市

▽ 藤井寺 （河内長野市・東） 楠本隆宏

■新任

南河内郡河南町

▽ 町立 （町立・教諭） 小川功介

河内長野市

▽ 加賀田 （加賀田・教諭） 岡村真

羽曳野市

▽ 高鷲 （高鷲南・教諭） 平宏幸

▽ 峰塚 （市教委・学校教育課長） 伊藤圭

■解職

南河内郡太子町

▽ 町立 光野公翁 （町教委・学務指導担当課長）

南河内地区の小学校・校長

■転任

富田林市

▽ 富田林 （川西） 山下文博

▽ 錦郡 （富田林） 安部満之

▽ 川西 （藤陽中） 森功一

▽ 寺池台 （久野喜台） 西川潤

▽ 久野喜台 （伏山台） 野呂耕一

▽ 伏山台 （東条） 小田桐茂

▽ 向陽台 （錦郡） 澤田章

河内長野市

▽ 加賀田 （楠） 坂田臣織

▽ 楠 （川上） 池内宏明

▽ 川上 （加賀田） 寺垣真二

松原市

▽ 松原 （天美南） 木村英也

▽ 松原北 （河合） 苅田洋一

▽ 天美南 （中央） 幸隆之

▽ 中央 （松原） 金本秀紀

▽ 天美北 （松原北） 政田照子

▽ 高見の里 （松原西） 山森篤

羽曳野市

▽ 古市 （高鷲北） 松田圭司

▽ 恵我之荘 （古市） 角田浩太郎

▽ 高鷲北 （西浦東） 藤川英隆

大阪狭山市

▽ 南第一 （第三中） 寺田育

▽ 南第二 （南第一） 茺田裕嗣

■新任

富田林市

▽ 東条 （東条・教頭） 柏原良守

羽曳野市

▽ 高鷲南 （はびきの埴生学園・副校長） 中村康二

▽ 西浦東 （西浦東・教頭） 植田昌宏

藤井寺市

▽ 道明寺東 （道明寺東・教頭） 藤井朋宜

▽ 藤井寺西 （藤井寺西・教頭） 岩下智子

▽ 道明寺南 （道明寺南・教頭） 木村智紀

■退職

富田林市

▽ 寺池台 浅井美佐

▽ 向陽台 澤口雅彦

松原市

▽ 天美北 藤原昭子

羽曳野市

▽ 高鷲南 松井敏和

▽ 恵我之荘 坂井宏志

藤井寺市

▽ 道明寺東 家口有紀子

■解職

藤井寺市

▽ 道明寺南 重尾隆之 （市教委・教育部理事）

南河内地区の小学校・教頭

■転任

南河内郡太子町

▽ 山田 （富田林市・藤沢台） 寺内伸臣

南河内郡河南町

▽ 近つ飛鳥 （町立） 太田貴之

富田林市

▽ 富田林 （新堂） 志野善崇

▽ 喜志 （喜志中） 橋本博章

▽ 大伴 （小金台） 三好崇浩

▽ 高辺台 （第三中） 肥後由紀子

▽ 藤沢台 （富田林） 車谷訓史

▽ 小金台 （大伴） 南恭子

河内長野市

▽ 千代田 （加賀田中） 西藪真太朗

▽ 天野 （高向） 川田浩嗣

▽ 川上 （天野） 小林生千代

松原市

▽ 松原南 （天美西） 田上貴教

▽ 天美 （松原東） 野間口司

▽ 恵我 （天美） 山中建太

▽ 三宅 （河合） 黒田実里

▽ 天美西 （三宅） 坂口佳子

▽ 松原東 （松原西） 沖村香織

羽曳野市

▽ 白鳥 （西浦） 博多屋賢

▽ 西浦東 （白鳥） 長山司

藤井寺市

▽ 藤井寺 （松原市・松原南） 竹中忠裕

▽ 藤井寺西 （藤井寺） 髙橋知也

▽ 道明寺南 （南河内郡太子町・山田） 宮本礼子

大阪狭山市

▽ 北 （泉大津市・小津中） 堤真朗

■新任

南河内郡太子町

▽ 磯長 （河内長野市・千代田・教諭） 萬代隆

南河内郡千早赤阪村

▽ 赤阪 （赤阪・教諭） 平島育子

富田林市

▽ 新堂 （川西・教諭） 吉田広美

▽ 東条 （府教育庁・教育センター・主任指導主事） 鈴木章弘

河内長野市

▽ 小山田 （楠・教諭） 堂友則

▽ 高向 （市教委・指導主事） 門脇由真

松原市

▽ 高見の里 （市教委・指導主事） 奥長栄吾

羽曳野市

▽ 西浦 （高鷲南中・教諭） 尾粼丈洋

▽ 羽曳が丘 （南河内郡太子町・町教委・学務指導担当課長） 竹井輝隆

▽ 埴生南 （府教育庁・支援教育課・主任指導主事） 道中宏

藤井寺市

▽ 道明寺東 （市教委・指導主事） 中川真志

■解職

南河内郡河南町

▽ 近つ飛鳥 井上良平 （町教委・副理事）

南河内郡千早赤阪村

▽ 赤阪 大昌代 （村教委・指導主事）

河内長野市

▽ 小山田 杉本純一 （市教委・指導主事）

▽ 川上 森口綱人 （市教委・指導主事）

松原市

▽ 恵我 橋本雅之 （市教委・指導主事）

羽曳野市

▽ 埴生南 𠮷川晃司 （市教委・指導主事）

大阪狭山市

▽ 北 小林拓史 （市教委・教育部副理事）

南河内地区の義務教育学校・教頭

■転任

羽曳野市

▽ はびきの埴生学園副校長 （はびきの埴生学園） 中島尚起

▽ はびきの埴生学園教頭 （峰塚中） 井上直也

▽ はびきの埴生学園教頭 （高鷲中） 松村有希

■解職

羽曳野市

▽ はびきの埴生学園教頭 玉村譲孝 （市教委・指導主事）

泉北地区の中学校・校長

■転任

和泉市

▽ 和泉 （北池田） 大橋敏宏

▽ 信太 （和泉） 原田尚史

▽ 郷荘 （信太） 坂井庸一郎

■新任

和泉市

▽ 北池田 （石尾・教頭） 森本伸久

高石市

▽ 取石 （高石・教頭） 矢野恵

■退職

高石市

▽ 取石 細越浩嗣

泉北地区の中学校・教頭

■新任

泉大津市

▽ 小津 （高石市・市教委・指導主事） 山川喜三

和泉市

▽ 石尾 （和泉・教諭） 齊藤良輔

▽ 富秋 （市教委・指導主事） 池邉佳寿宏

▽ 光明台 （市教委・人権教育担当課長） 柴田邦浩

高石市

▽ 高石 （高石・教諭） 阿佐宏美

■解職

和泉市

▽ 富秋 水田基信 （市教委・人権教育担当課長）

▽ 光明台 板東貴将 （市教委・指導主事）

泉北地区の小学校・校長

■転任

泉大津市

▽ 上條 （楠） 浅間原子

▽ 浜 （上條） 池側京子

▽ 楠 （浜） 西尾光弘

和泉市

▽ 北池田 （光明台北） 川上裕史

▽ 信太 （北池田） 森池麻樹

▽ 黒鳥 （和気） 金谷一基

▽ 鶴山台北 （青葉はつが野） 杉前洋

▽ 光明台北 （黒鳥） 小林航

■新任

泉北郡忠岡町

▽ 東忠岡 （町教委・理事兼学校教育課長） 石本秀樹

和泉市

▽ 和気 （府教育庁・地域教育振興課・首席指導主事） 半仁田拡

▽ 青葉はつが野 （いぶき野・教頭） 中越信子

高石市

▽ 羽衣 （清高・教頭） 松井洋美

▽ 東羽衣 （東羽衣・教頭） 紱野聡子

■退職

泉北郡忠岡町

▽ 東忠岡 𠮷川尚美

和泉市

▽ 鶴山台北 廣田敏宣

高石市

▽ 羽衣 森田理栄

▽ 東羽衣 澤理佳

泉北地区の小学校・教頭

■転任

泉大津市

▽ 戎 （岸和田市・八木） 上岡常城

和泉市

▽ 光明台南 （南松尾はつが野学園） 上田英輝

▽ 池上 （幸） 田邉最登士

▽ いぶき野 （ 部） 栗原由紀

高石市

▽ 東羽衣 （加茂） 杉原敦史

▽ 清高 （取石） 中西いつ子

■新任

泉大津市

▽ 条南 （浜・教諭） 小西直人

和泉市

▽ 部 （伯太・教諭） 冨永恵水

▽ 幸 （市教委・児童生徒支援担当課長） 仲谷正太郎

高石市

▽ 取石 （市教委・指導主事） 佐竹なな

▽ 高陽 （和泉市・鶴山台北・教諭） 源拓也

▽ 加茂 （泉大津市・市教委・指導主事） 中出季子

■解職

和泉市

▽ 光明台南 西森俊介 （市教委・指導主事）

▽ 池上 阿部真 （市教委・指導主事）

泉北地区の義務教育学校・教頭

■転任

和泉市

▽ 南松尾はつが野学園教頭 （高石市・高陽小） 里本真喜子

泉南地区の中学校・校長

■転任

岸和田市

▽ 山直 （泉南市・信達） 福原吉彦

泉南市

▽ 一丘 （和泉市・郷荘） 加藤貴文

▽ 信達 （一丘） 新納孝啓

■新任

泉南郡田尻町

▽ 町立 （町立小・教頭） 水上健生

岸和田市

▽ 桜台 （岸城・教頭） 辻󠄀野光憲

▽ 野村 （市教委・学校教育部長） 長岡英晃

泉佐野市

▽ 日根野 （日根野・教頭） 板倉正

■退職

泉南郡田尻町

▽ 町立 池本勝利

泉南郡岬町

▽ 岬 信田清志

岸和田市

▽ 桜台 池内容子

▽ 野村 新家幹雄

■解職

岸和田市

▽ 山直 倉垣裕行 （市教委・学校教育部長）

泉南地区の中学校・教頭

■転任

泉南郡熊取町

▽ 熊取北 （熊取南） 淵田良彦

岸和田市

▽ 岸城 （北） 永井裕規

▽ 北 （八木北小） 堀田啓明

貝塚市

▽ 第一 （第三） 阪口多賀子

▽ 第三 （第四） 松本了一

▽ 第四 （第一） 向山義郎

泉佐野市

▽ 佐野 （長南） 田中敦子

▽ 長南 （佐野） 辻󠄀本知嗣

阪南市

▽ 鳥取 （泉南市・新家東小） 平田滋典

■新任

泉南郡熊取町

▽ 熊取南 （熊取南・教諭） 齊藤紀公子

岸和田市

▽ 山滝 （市教委・指導主事） 石本聡

泉佐野市

▽ 日根野 （新池・教諭） 佃孝智

■退職

岸和田市

▽ 山滝 山津隆雄

泉南地区の小学校・校長

■転任

泉南郡田尻町

▽ 町立 （阪南市・東鳥取） 松藤隆志

岸和田市

▽ 城内 （東光） 八幡泰輔

▽ 東光 （八木南） 岸本康司

▽ 旭 （城内） 森千栄子

▽ 大芝 （泉南市・東） 河野敬重

▽ 大宮 （浜） 山粼洋

▽ 山直南 （山滝） 根川和美

▽ 八木南 （大宮） 八木元彦

▽ 城北 （旭） 仙石晴彦

貝塚市

▽ 南 （岸和田市・大芝） 佐藤琢也

▽ 木島 （葛城） 安田睦子

▽ 中央 （木島） 山竹昌郁

泉佐野市

▽ 第三 （岸和田市・城北） 茺野晋介

▽ 大木 （末広） 十河統治

▽ 中央 （第三） 戸出克彦

泉南市

▽ 新家 （一丘・再任用） 木村由香

▽ 東 （新家） 浅野成彦

▽ 一丘 （泉佐野市・第二） 井内俊文

阪南市

▽ 東鳥取 （下荘） 小林良

■新任

泉南郡熊取町

▽ 西 （西・教頭） 眞竹尉久子

岸和田市

▽ 浜 （中央・教頭） 髙松貴志

▽ 新条 （新条・教頭） 平野良

▽ 山滝 （山滝・教頭） 島末智成

貝塚市

▽ 葛城 （二色学園・副校長） 西出佳央

泉佐野市

▽ 第二 （市教委・指導主事） 渡辺健吾

▽ 末広 （末広・教頭） 山岡史賢

泉南市

▽ 雄信 （府教育庁・教職員人事課・管理主事） 北口隆

阪南市

▽ 下荘 （西鳥取・教頭） 石橋博之

■退職

泉南郡熊取町

▽ 西 寺田曉司

泉南郡田尻町

▽ 町立 織田容子

岸和田市

▽ 新条 森脇隆行

▽ 山直南 中野忠一

貝塚市

▽ 南 中村彰男

▽ 中央 和中克仁

泉佐野市

▽ 大木 牧野祐太郎

▽ 中央 松良秀治

泉南市

▽ 雄信 仲川俊行

泉南地区の小学校・教頭

■転任

泉南郡熊取町

▽ 中央 （熊取北中） 甲田義隆

▽ 西 （中央） 櫻澤彩香

岸和田市

▽ 中央 （東葛城） 美濃部恒平

▽ 新条 （常盤） 山本孔子

▽ 常盤 （阪南市・東鳥取） 谷口真紀

▽ 山滝 （泉大津市・条南） 長瀬智美

▽ 城東 （太田） 奥村和樹

▽ 八木北 （光明） 岩本浩平

貝塚市

▽ 中央 （二色学園） 田代邦彦

▽ 永寿 （北） 中村雅之

泉佐野市

▽ 日根野 （佐野台） 可川靖之

▽ 末広 （上之郷） 大塚慎也

▽ 佐野台 （日根野） 巽信幸

泉南市

▽ 新家東 （鳴滝） 藤原芳史

阪南市

▽ 西鳥取 （鳥取中） 松下寛

▽ 東鳥取 （岸和田市・城東） 濱野直樹

■新任

泉南郡田尻町

▽ 町立 （町教委・指導主事） 内堀陽介

岸和田市

▽ 修斉 （旭・教諭） 片山幸子

▽ 東葛城 （山直南・教諭） 唐住美和

▽ 八木 （山直北・教諭） 大塚和也

▽ 光明 （市教委・指導主事） 松田大吾

▽ 太田 （城内・教諭） 河野佳陽子

貝塚市

▽ 北 （永寿・教諭） 辻内正輝

泉佐野市

▽ 長坂 （市教委・指導主事） 文田孝之

▽ 上之郷 （泉南市・東・教諭） 藤井栄

泉南市

▽ 鳴滝 （市教委・指導主事） 伊藤晴基

阪南市

▽ 尾崎 （市教委・指導主事） 山本朋美

▽ 桃の木台 （市教委・指導主事） 鈴木恒一

■退職

岸和田市

▽ 修斉 田所広行

■解職

貝塚市

▽ 中央 北野雅子 （市立幼稚園長）

阪南市

▽ 桃の木台 和田武史 （市教委・指導主事）

泉南地区の義務教育学校・教頭

■転任

貝塚市

▽ 二色学園教頭 （永寿小） 西野文人

■新任

貝塚市

▽ 二色学園副校長 （府教育庁・教育センター・首席指導主事） 藪内純子

以下、【画像で見る】三島地区の小・中学校（校長・教頭）