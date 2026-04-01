【大阪府・教職員人事異動2026】校長、教頭先生の新任・転任「あの先生どこ行ったん？」全掲載（小学校・中学校・義務教育学校）
大阪府教育委員会は、教職員の人事異動を発表しました。
【画像を見る】全校掲載 学校別の異動情報を見る【小学校・中学校など】
教育委員会によりますと、人事異動対象者の総数は7761人で、前年度と比べて239人減少しました。
このうち新規採用者は1694人に上り、前年度よりも486人増えています。増員分はほとんどが小・中学校の職員だということです。
これについて府教委では、団塊の世代の大量退職を埋めることや、公立小中学校の１学級あたりの上限を35人に引き下げる制度を踏まえた動きだと説明しています。
異動の内訳は次のとおりです。
【内訳】
▽校長：404人
▽教頭：432人
▽教員：6284人
▽事務（主査以上）：213人
▽主事・技師等：428人
…計7761人
異動は４月１日付です。
この記事では、異動対象者の一覧を表示しています。下のリンクからも見ることができます。
▼三島地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）
▼北河内地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（校長、教頭）
▼中河内地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（校長、教頭）
▼南河内地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（教頭）
▼泉北地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（教頭）
▼泉南地区：中学校（校長、教頭）・小学校（校長、教頭）・義務教育学校（教頭）
【一覧】大阪府教育委員会 （小学校・中学校・義務教育学校）人事異動対象者
※（）内は前任
三島地区の中学校・校長
■転任
吹田市
▽ 第三 （南千里・再任用） 生駒靖子
▽ 高野台 （第三） 和田幸洋
高槻市
▽ 第二 （芝谷） 高谷陽子
▽ 第八 （第二） 堀田好江
▽ 第九 （川西） 薙野真理子
▽ 第十 （第九） 平井新一郎
▽ 川西 （第十） 宮粼義之
▽ 芝谷 （第八） 松岡洋之
茨木市
▽ 西 （天王） 浅香健一郎
▽ 東雲 （西・再任用） 野村明仁
▽ 天王 （豊川） 渋川真理
■新任
吹田市
▽ 第二 （第二・教頭） 小林優
▽ 豊津西 （佐井寺・教頭） 福田佑樹
▽ 南千里 （古江台・教頭） 森本満理子
▽ 山田東 （西山田・教頭） 上田一朗
茨木市
▽ 豊川 （豊川・教頭） 氏家友輔
▽ 太田 （太田・教頭） 清藤恭子
■退職
吹田市
▽ 第二 酒井睦美
▽ 豊津西 森田直樹
▽ 山田東 山口治
茨木市
▽ 太田 増野浩典
三島地区の中学校・教頭
■転任
吹田市
▽ 第六 （高槻市・第六） 山本直登
▽ 豊津 （第五） 向垣内純平
高槻市
▽ 第二 （冠） 黒松健
▽ 第六 （城南） 板倉典子
▽ 第七 （第一） 水流恵一
▽ 柳川 （茨木市・三島） 山本貴志
▽ 城南 （芝谷） 津地美香
▽ 如是 （第二） 清水赳正
▽ 芝谷 （柳川） 田村雄一
茨木市
▽ 太田 （吹田市・豊津） 乙部大典
■新任
吹田市
▽ 第二 （市教委・指導主事） 中野辰晃
▽ 第五 （市教委・指導主事） 盛園直人
▽ 古江台 （第三・教諭） 斎藤さおり
▽ 西山田 （佐井寺・教諭） 小栗栖隆
▽ 佐井寺 （市教委・指導主事） 速水亮仁
高槻市
▽ 第一 （市教委・指導主事） 川端清史
▽ 第四 （第六・教諭） 中西知之
▽ 冠 （市教委・指導主事） 中前勝則
茨木市
▽ 豊川 （島本町教委・指導主事） 𠮷田裕亮
▽ 三島 （天王・教諭） 内田伸也
摂津市
▽ 第五 （市教委・指導主事） 羽田行伸
■解職
吹田市
▽ 第六 船橋壮 （市教委・指導主事）
高槻市
▽ 第七 三鬼圭介 （市教委・指導主事）
摂津市
▽ 第五 橋本知 （市教委・指導主事）
三島地区の小学校・校長
■転任
三島郡島本町
▽ 第一 （第三） 藪田香織
▽ 第二 （第四） 川口直樹
▽ 第三 （第二） 佐々木淳平
▽ 第四 （吹田市・豊津第二） 𠮷田一春
吹田市
▽ 岸部第一 （佐井寺・再任用） 勝田宣孝
▽ 豊津第二 （摂津市・味生） 清家伸次
▽ 吹田第六 （吹田南） 中井建志
▽ 佐井寺 （桃山台） 井波治男
高槻市
▽ 高槻 （三箇牧） 近藤利起
▽ 阿武野 （北清水） 松本栄治
▽ 五領 （奥坂） 江河千波
▽ 樫田 （郡家） 松葉祐治
▽ 西大冠 （土室） 井澤美穂
▽ 北清水 （西大冠） 斎藤仁美
▽ 津之江 （丸橋） 池下眞
▽ 冠 （樫田） 西村大樹
▽ 五百住 （津之江） 文野由美子
▽ 土室 （真上） 齋藤豪
▽ 安岡寺 （五領・再任用） 西田佳弘
▽ 奥坂 （安岡寺） 大野圭司
▽ 真上 （芝生） 向井健一
▽ 南平台 （冠） 山口敬
茨木市
▽ 春日丘 （天王） 田中賢一郎
▽ 天王 （西） 中川直樹
▽ 西 （春日丘） 越智聡
摂津市
▽ 鳥飼 （鳥飼東） 小原理乃
▽ 味舌 （鳥飼西） 藤岡敬治
▽ 味生 （鳥飼北） 竹谷博行
▽ 鳥飼西 （味舌） 奥野友紀
■新任
吹田市
▽ 桃山台 （山田第一・教頭） 角田美枝
▽ 吹田南 （江坂大池・教頭） 今村圭一郎
▽ 千里丘北 （市教委・指導主事） 山本雄一郎
高槻市
▽ 三箇牧 （三箇牧・教頭） 有木みどり
▽ 芝生 （桃園・教頭） 水口裕介
▽ 上牧 （阿武山・教頭） 羽倉陽三
▽ 郡家 （松原・教頭） 平野憲昭
▽ 丸橋 （丸橋・教頭） 中村浩三
茨木市
▽ 中津 （春日・教頭） 福冨卓三
▽ 彩都西 （葦原・教頭） 岩粼惣一
摂津市
▽ 鳥飼北 （市教委・教育総務部副理事） 大粼貴子
■退職
吹田市
▽ 岸部第一 清水厚彦
▽ 吹田第六 保田信子
▽ 千里丘北 小林大介
高槻市
▽ 阿武野 植村京子
茨木市
▽ 中津 井上智弘
▽ 彩都西 安永香里
摂津市
▽ 鳥飼 森田優人
三島地区の小学校・教頭
■転任
吹田市
▽ 吹田東 （古江台） 川原英輝
▽ 千里第一 （茨木市・西河原） 小椋創
▽ 豊津第一 （高槻市・北日吉台） 三浦健人
▽ 山田第一 （摂津市・鳥飼東） 大槻満
▽ 佐竹台 （東山田） 大城未来
▽ 古江台 （茨木市・郡） 村健史
▽ 青山台 （北山田） 安藤剛
▽ 山田第三 （片山） 坂本健一
▽ 江坂大池 （茨木市・大池） 小阪田尚
▽ 西山田 （東佐井寺） 柳本周治
▽ 北山田 （西山田） 志垣美樹
▽ 東山田 （佐竹台） 三浦淑子
▽ 佐井寺 （山田第二） 西貴美子
高槻市
▽ 桃園 （清水） 下田健太
▽ 芥川 （吹田市・千里第一） 平山欣生
▽ 磐手 （摂津市・千里丘） 石上達矢
▽ 清水 （川西） 雲林院寿志
▽ 富田 （第四中） 畑智貴
▽ 柳川 （吹田市・柳川） 星野真吾
▽ 南大冠 （芥川） 内藤嘉則
▽ 寿栄 （茨木市・庄栄） 梶原賢三
▽ 若松 （富田） 片山和人
▽ 丸橋 （南大冠） 亀之園正樹
▽ 松原 （吹田市・山田第三） 三井真吾
▽ 阿武山 （北大冠） 上田香苗
茨木市
▽ 茨木 （三島） 西谷道宏
▽ 春日 （高槻市・柳川） 加茂英明
▽ 大池 （高槻市・津之江） 西海栄祐
▽ 清溪 （水尾） 村上嘉浩
▽ 水尾 （高槻市・若松） 藤井淳
▽ 郡 （高槻市・磐手） 辻󠄀岡朋貴
▽ 庄栄 （茨木） 佐竹功吏
▽ 西河原 （清溪） 上本忍
摂津市
▽ 千里丘 （吹田市・吹田東） 小田雅俊
▽ 摂津 （吹田市・佐井寺） 福川宏紀
■新任
吹田市
▽ 山田第二 （吹田第三・教諭） 黒川真由実
▽ 片山 （市教委・指導主事） 畑田将寿
▽ 東佐井寺 （府教育庁・小中学校課・指導主事） 米田晶一
高槻市
▽ 三箇牧 （西大冠・教諭） 有澤将行
▽ 川西 （五百住・教諭） 松岡良輔
▽ 北大冠 （上牧・教諭） 吉岡俊和
▽ 桜台 （丸橋・教諭） 髙橋勝成
▽ 津之江 （津之江・教諭） 馬場彰一
▽ 北日吉台 （芝生・教諭） 髙崎裕太
茨木市
▽ 三島 （庄栄・教諭） 西野佳奈
▽ 葦原 （東奈良・教諭） 吉岡良太
■退職
高槻市
▽ 桜台 西山高史
摂津市
▽ 摂津 辻󠄀村真紀
■解職
吹田市
▽ 豊津第一 奥田智子 （市教委・指導主事）
高槻市
▽ 寿栄 宇留島拓人 （市教委・指導主事）
北河内地区の中学校・校長
■転任
守口市
▽ 大久保 （庭窪） 北村圭代
▽ 錦 （樟風） 佐藤裕宣
▽ 樟風 （錦） 寺本毅
枚方市
▽ 楠葉 （守口市・大久保） 光宮猛
▽ 渚西 （第一） 棧敷勝
寝屋川市
▽ 第三 （第八） 福留浩二
▽ 第八 （中木田） 野呂泰由
▽ 中木田 （第七） 中西寿彦
大東市
▽ 南郷 （諸福） 宗田充博
▽ 諸福 （谷川） 岸野匡憲
門真市
▽ 第七 （五月田小） 岩佐美奈子
■新任
守口市
▽ 庭窪 （市教委・学校教育指導監） 原田英和
枚方市
▽ 第一 （市教委・学校教育部長） 新保喜和
▽ 招提 （第二・教頭） 羽山弘樹
▽ 山田 （蹉跎・教頭） 川端美紀
寝屋川市
▽ 第一 （第二・教頭） 森本彰
▽ 第七 （第九・教頭） 鈴木信
大東市
▽ 深野 （大東・教頭） 飛地龍治
▽ 谷川 （市教委・学校教育政策部総括次長） 村島正浩
■退職
枚方市
▽ 招提 吉本賢治
▽ 楠葉 花粼知行
寝屋川市
▽ 第一 宮粼浩太郎
▽ 第三 三國秀彦
大東市
▽ 深野 田中健二
■解職
大東市
▽ 南郷 新井雅也 （市教委・学校教育政策部長兼総括次長）
北河内地区の中学校・教頭
■転任
守口市
▽ 梶 （さつき学園（夜間）） 山下高志
枚方市
▽ 枚方 （中宮） 森俊成
▽ 楠葉西 （門真市・第二） 古粼祥輝
▽ 杉 （山田東小） 中井美絵
▽ 招提北 （長尾西） 小西健一
▽ 長尾西 （楠葉西） 小林佐知江
寝屋川市
▽ 第二 （交野市・第二） 伊藤雄貴
▽ 第三 （木屋小） 今井寿宣
大東市
▽ 四条 （門真市・第三） 大波章次
▽ 深野 （北条） 松本浩二
▽ 北条 （四条） 田邉知也
門真市
▽ 第二 （大東市・深野） 藤原純一
▽ 第三 （枚方市・長尾） 谷口純也
四條畷市
▽ 四條畷 （田原） 太田和哉
▽ 四條畷西 （四條畷） 重村宏行
▽ 田原 （四條畷西） 永江信子
交野市
▽ 第二 （旭小） 西山太助
■新任
枚方市
▽ 第二 （市教委・指導主事） 髙橋瑞人
▽ 第三 （東香里・教諭） 石黒晃司
▽ 中宮 （第三・教諭） 丸岡正朗
▽ 東香里 （渚西・教諭） 西岡直美
▽ 長尾 （市教委・指導主事） 中山陽子
▽ 蹉跎 （蹉跎・教諭） 山粼博行
寝屋川市
▽ 第九 （市教委・指導主事） 渡部千絵
大東市
▽ 大東 （市教委・指導主事） 木村理史
■退職
枚方市
▽ 杉 上窪崇子
北河内地区の小学校・校長
■転任
守口市
▽ さくら （八雲東） 萱野壮
枚方市
▽ 香里 （山田中） 田中洋子
▽ 五常 （禁野） 位田真由子
▽ 殿山第二 （山之上） 北村雄一
▽ 菅原 （殿山第二） 吉村隆也
▽ 牧野 （樟葉） 太田奈緒子
▽ 招提 （渚西中） 野口明郎
▽ 小倉 （門真市・北巣本） 山本健太郎
▽ 桜丘北 （小倉） 雨森正浩
寝屋川市
▽ 南 （桜） 田中清和
▽ 神田 （石津） 早川健治
▽ 桜 （神田） 山中明美
▽ 点野 （成美） 多谷隆
▽ 石津 （点野） 浅野哲司
大東市
▽ 四条北 （氷野） 木村大
▽ 氷野 （寝屋川市・田井） 白石克己
門真市
▽ 沖 （枚方市・川越） 吉川茂樹
▽ 五月田 （第七中） 田仲正樹
■新任
守口市
▽ 八雲東 （さつき学園・副校長） 石本裕樹
▽ 寺方南 （府教育庁・教職員人事課・参事） 秋田大介
枚方市
▽ 樟葉 （磯島・教頭） 埜田知里
▽ 山之上 （採用・任期付） 塚田善行
▽ 交北 （市教委・学校教育部次長） 髙山和子
▽ 樟葉西 （樟葉北・教頭） 田中宏和
▽ 川越 （枚方中・教頭） 田中裕子
▽ 船橋 （枚方第二・教頭） 中川智美
▽ 平野 （平野・教頭） 川端久士
▽ 禁野 （市教委・教育研修課長） 永山宜佑
寝屋川市
▽ 北 （北・教頭） 平野優治
▽ 成美 （堀溝・教頭） 上野京子
▽ 田井 （田井・教頭） 中田正太
大東市
▽ 住道南 （市教委・学校教育政策部長） 渡邊良
門真市
▽ 北巣本四宮 （市教委・教育部教育監） 峯松大輔
交野市
▽ 岩船 （妙見坂・教頭） 中西誠
▽ 倉治 （交野みらい学園・副校長） 古川雅之
■退職
枚方市
▽ 香里 久保聡美
▽ 五常 榊正文
▽ 菅原 牧野好秀
▽ 交北 椛山佐由里
▽ 招提 足立一彦
▽ 桜丘北 高比良英男
▽ 船橋 内田真由美
▽ 平野 山中昌生
寝屋川市
▽ 南 柴田直樹
▽ 北 森本朋美
大東市
▽ 住道南 田村ひとみ
門真市
▽ 四宮 白井克己
▽ 沖 橘朋伸
交野市
▽ 岩船 小原千穂
▽ 倉治 恒松小百合
■解職
守口市
▽ 寺方南 棹本達也 （市教委・教育監）
枚方市
▽ 樟葉西 千原正敏 （市教委・学校教育部長）
門真市
▽ 水桜 三村泰久 （市教委・教育部教育監）
北河内地区の小学校・教頭
■転任
守口市
▽ 錦 （梶） 余田圭
▽ 梶 （よつば） 岡粼洋平
▽ よつば （錦） 住山法文
枚方市
▽ 蹉跎 （津田南） 日下和繁
▽ 桜丘 （寝屋川市・池田） 村上享
▽ 津田 （伊加賀） 森徹朗
▽ 樟葉南 （蹉跎） 中野洋子
▽ 磯島 （樟葉南） 荻田和城
▽ 津田南 （明倫） 宮粼哲也
▽ 伊加賀 （東香里中） 中田祐介
寝屋川市
▽ 西 （楠根） 川上雅之
▽ 北 （枚方市・香陽） 澤翔一
▽ 成美 （中央） 平本聡
▽ 池田 （成美） 大山篤樹
▽ 中央 （西） 静本誠孝
▽ 堀溝 （四條畷市・四條畷） 辻󠄀川麻世
▽ 田井 （望が丘） 岡浩司
▽ 楠根 （第五） 駕田昌司
大東市
▽ 住道北 （南郷） 川口有紀
▽ 南郷 （交野市・私市） 栗田康子
▽ 諸福 （深野） 佐川陽一
門真市
▽ 上野口 （北巣本） 田中良祐
▽ 東 （古川橋） 葭本昭宏
▽ 北巣本四宮 （四宮） 東田恵美
四條畷市
▽ 四條畷 （岡部） 西田理絵
▽ 忍ケ丘 （寝屋川市・第三中） 松永仁志
▽ 岡部 （忍ケ丘） 中山甫
交野市
▽ 旭 （大東市・住道北） 森田幸夫
■新任
守口市
▽ 金田 （寺方南・教諭） 荻田千智
枚方市
▽ 枚方第二 （府教育庁・教育センター・指導主事） 桐島志保
▽ 明倫 （市教委・指導主事） 大潮一夫
▽ 香陽 （桜丘・教諭） 藤原啓人
▽ 田口山 （市教委・指導主事） 棚田惇碁
▽ 樟葉北 （市教委・指導主事） 永田翼
▽ 山田東 （開成・教諭） 明石知子
▽ 平野 （市教委・指導主事） 水野豪
▽ 西長尾 （市教委・指導主事） 西田暁弘
寝屋川市
▽ 第五 （国松緑丘・教諭） 橘大輔
▽ 木屋 （市教委・指導主事） 石川真司
▽ 望が丘 （市教委・教育指導課長） 古田達哉
大東市
▽ 深野 （市教委・指導主事） 今井惠津子
▽ 泉 （泉・教諭） 泉谷満代
▽ 四条 （深野・教諭） 大西哲也
門真市
▽ 古川橋 （市教委・指導主事） 田中力
交野市
▽ 妙見坂 （第三中・教諭） 中瀬晋平
▽ 私市 （市教委・指導主事） 神戸智子
■退職
大東市
▽ 泉 和阪佳子
■解職
枚方市
▽ 桜丘 中島拓哉 （市教委・指導主事）
▽ 津田 勢木隆司 （市教委・指導主事）
▽ 田口山 杉本美夏 （市教委・指導主事）
▽ 西長尾 原田泰輝 （市教委・指導主事）
大東市
▽ 諸福 松井悠美子 （市教委・教育研究所長兼課長）
北河内地区の義務教育学校・校長
■転任
門真市
▽ 水桜学園校長 （第四中） 鈴木貴雄
北河内地区の義務教育学校・教頭
■転任
守口市
▽ さつき学園教頭（夜間） （梶中） 鳥取整
▽ さつき学園副校長 （金田小） 西川雅美
門真市
▽ 水桜学園教頭 （第四中） 森川陽平
▽ 水桜学園教頭 （水桜小） 川谷直毅
▽ 水桜学園副校長 （上野口小） 鈴木宏昌
交野市
▽ 交野みらい学園副校長 （交野みらい学園） 重本匡陽
■新任
交野市
▽ 交野みらい学園教頭 （市教委・指導主事） 金澤有真
中河内地区の中学校・校長
■転任
東大阪市
▽ 新喜多 （意岐部） 山畑和弘
▽ 長瀬 （新喜多） 河本浩幸
▽ 英田 （金岡） 本多正樹
▽ 花園 （英田） 髙橋宏紀
八尾市
▽ 大正 （南高安） 辻󠄀田忠勝
▽ 曙川 （東） 川口真之
柏原市
▽ 柏原 （国分） 岡田圭司
▽ 国分 （堅下南） 津田亮
▽ 堅下北 （堅上小・再任用） 岡本泰典
▽ 堅下南 （玉手） 井原啓裕
▽ 玉手 （堅下北・再任用） 宇都宮勧
■新任
東大阪市
▽ 金岡 （布施・教頭（夜間）） 松井良頼
▽ 意岐部 （市教委・教育次長） 森田好一
八尾市
▽ 南高安 （南高安・教頭） 中村和志
▽ 曙川南 （志紀・教頭） 岡部貴博
▽ 東 （高安小中・副校長） 星野吉博
■退職
八尾市
▽ 曙川 山下欣春
▽ 曙川南 小林孝泰
■解職
柏原市
▽ 柏原 石田智 （市教委・教育部教育監）
中河内地区の中学校・教頭
■転任
東大阪市
▽ 意岐部 （義務教育学校くすは縄手南校） 向井裕貴
▽ 高井田 （玉川） 岡本友佳代
▽ 玉川 （義務教育学校池島学園） 森山創
▽ 縄手 （意岐部） 村田康男
▽ 枚岡 （盾津東） 山地英之
▽ 縄手北 （縄手） 山本英志
▽ 盾津東 （柏田） 鳥羽雄
▽ 孔舎衙 （義務教育学校池島学園） 砥出容司
▽ 布施（夜間） （楠根） 柚山翔
八尾市
▽ 八尾（夜間） （龍華小） 辻󠄀本大祐
柏原市
▽ 堅上 （堅下北） 堀切崇央
▽ 堅下北 （堅下北小） 西村あすか
■新任
東大阪市
▽ 長栄 （市教委・指導主事） 高橋照明
▽ 楠根 （市教委・指導主事） 海野智弘
▽ 柏田 （市教委・指導主事） 津江剛志
八尾市
▽ 南高安 （市教委・指導主事） 林達也
▽ 志紀 （市教委・指導主事） 城村直
■退職
東大阪市
▽ 長栄 岸野憲治
▽ 高井田 矢野圭延
八尾市
▽ 八尾（夜間） 辻󠄀巧
■解職
東大阪市
▽ 枚岡 中原智昭 （市教委・人権教育室長）
中河内地区の小学校・校長
■転任
東大阪市
▽ 長堂 （長瀬西） 川崎知子
▽ 森河内 （弥刀東） 松井俊秀
▽ 弥栄 （縄手北） 森田尚希
▽ 玉美 （花園中） 堀信也
▽ 花園 （加納） 野間浩一
▽ 弥刀東 （花園） 松榮亘
▽ 長瀬西 （楠根） 馬場真一
▽ 西堤 （長堂） 乾野智也
▽ 加納 （西堤） 山田真吾
柏原市
▽ 堅上 （堅下） 冨岡和代
▽ 玉手 （柏原） 久保優
▽ 堅下北 （旭ヶ丘） 高山凰一
■新任
東大阪市
▽ 楠根 （市教委・学校教育推進室参事） 大更真須美
▽ 八戸の里 （意岐部東・教頭） 松村晃男
▽ 縄手北 （孔舎衙東・教頭） 北野由貴子
▽ 上四条 （市教委・人権教育室長） 山田和昭
▽ 桜橋 （桜橋・教頭） 北川大
八尾市
▽ 高美 （市教委・人権教育課長） 齊藤祐介
柏原市
▽ 柏原 （市教委・教育部教育監） 安田典子
▽ 堅下 （堅下・教頭） 浅田千佐子
▽ 旭ヶ丘 （堅下南・教頭） 野間由美
■退職
東大阪市
▽ 森河内 古垣美智留
▽ 八戸の里 多賀明彦
▽ 弥栄 小島美和
▽ 玉美 岸本成生
▽ 上四条 瀬浩
八尾市
▽ 高美 鷹津延江
柏原市
▽ 玉手 小森美智代
▽ 堅下北 中山正実
中河内地区の小学校・教頭
■転任
東大阪市
▽ 小阪 （英田北） 石田貢
▽ 長瀬東 （長瀬南） 二澤俊輔
▽ 長瀬南 （弥栄） 津之下聡
▽ 弥栄 （孔舎衙） 金治亮介
▽ 英田北 （縄手） 眞田大輔
▽ 縄手 （小阪） 柚山烈
▽ 枚岡東 （大蓮） 能阿彌勝
▽ 石切 （玉串） 堀川貴文
▽ 孔舎衙 （枚岡東） 津熊梨恵子
▽ 長瀬西 （石切） 北井元気
▽ 玉串 （上小阪） 小林孝至
▽ 孔舎衙東 （長瀬西） 青沼宏明
▽ 布施 （長瀬東） 藤野孝
八尾市
▽ 龍華 （刑部） 竹中朋子
▽ 東山本 （永畑） 川田和隆
▽ 永畑 （西山本） 塩川真規
▽ 西山本 （東山本） 中原信一
柏原市
▽ 柏原東 （堅上中） 吉岡潤一
▽ 堅下 （堅上） 大内隆
▽ 堅上 （国分） 𠮷田満
▽ 堅下北 （柏原東） 植田尚代
■新任
東大阪市
▽ 上小阪 （市教委・指導主事） 田中寛章
▽ 意岐部東 （意岐部・教諭） 松田充弘
▽ 八戸の里東 （市教委・指導主事） 山口敬之
▽ 大蓮 （市教委・教職員課長） 出井孝史
▽ 桜橋 （市教委・指導主事） 音田恵子
八尾市
▽ 刑部 （市教委・指導主事） 堀井千聡
柏原市
▽ 国分 （市教委・指導主事） 川口裕之
▽ 堅下南 （府教育庁・教育センター・主任指導主事） 奥田祐介
■退職
東大阪市
▽ 八戸の里東 稲垣誠史
中河内地区の義務教育学校・校長
■新任
東大阪市
▽ 義務教育学校池島学園校長 （義務教育学校池島学園・副校長） 中田昌孝
■解職
東大阪市
▽ 義務教育学校池島学園校長 山口勝也 （市立日新高等学校・校長）
中河内地区の義務教育学校・教頭
■転任
東大阪市
▽ 義務教育学校くすは縄手南校教頭 （孔舎衙中） 浦野崇
▽ 義務教育学校くすは縄手南校副校長 （縄手北中） 三好徹司
▽ 義務教育学校池島学園副校長 （布施小） 浦上太一
八尾市
▽ 高安小中副校長 （高安小中） 日下部哲哉
■新任
東大阪市
▽ 義務教育学校池島学園教頭 （義務教育学校池島学園・教諭） 松川周平
▽ 義務教育学校池島学園教頭 （義務教育学校池島学園・教諭） 養藤健
八尾市
▽ 高安小中教頭 （桂小・教諭） 白坂大祐
■退職
東大阪市
▽ 義務教育学校くすは縄手南校教頭 漆原瑠美
南河内地区の中学校・校長
■転任
富田林市
▽ 藤陽 （第二） 森本崇寛
河内長野市
▽ 長野 （美加の台） 浦尾和久
▽ 千代田 （南花台） 上代婦美子
松原市
▽ 松原 （松原第四） 河野成伸
▽ 松原第四 （松原第五） 下川好美
▽ 松原第五 （松原第三） 野粼龍介
藤井寺市
▽ 道明寺 （藤井寺西小） 髙垣智寛
大阪狭山市
▽ 狭山 （南第二小） 伊知地豊
■新任
富田林市
▽ 第二 （市教委・教育総務部次長） 山口敬生
河内長野市
▽ 南花台 （長野・教頭） 神田慎介
▽ 美加の台 （市教委・指導主事） 小池恵吾
松原市
▽ 松原第三 （府教育庁・教育センター・首席指導主事） 森山伸治
藤井寺市
▽ 藤井寺 （藤井寺・教頭） 岸廣幸
▽ 第三 （市教委・教育部教育監） 寺田剛
大阪狭山市
▽ 第三 （市教委・教育監） 寺下憲志
■退職
河内長野市
▽ 長野 田中一弘
▽ 千代田 坂本由美
松原市
▽ 松原 平井義弘
藤井寺市
▽ 藤井寺 西村光世
▽ 道明寺 北村敦士
■解職
大阪狭山市
▽ 狭山 酒谷由紀子 （市教委・教育部理事）
南河内地区の中学校・教頭
■転任
南河内郡太子町
▽ 町立 （羽曳野市・羽曳が丘小） 牧村良平
富田林市
▽ 第三 （高辺台小） 篠原賢司
▽ 喜志 （喜志小） 阪下潤平
河内長野市
▽ 長野 （千代田小） 山岸優美子
▽ 東 （南河内郡太子町・磯長小） 永田忍
藤井寺市
▽ 藤井寺 （河内長野市・東） 楠本隆宏
■新任
南河内郡河南町
▽ 町立 （町立・教諭） 小川功介
河内長野市
▽ 加賀田 （加賀田・教諭） 岡村真
羽曳野市
▽ 高鷲 （高鷲南・教諭） 平宏幸
▽ 峰塚 （市教委・学校教育課長） 伊藤圭
■解職
南河内郡太子町
▽ 町立 光野公翁 （町教委・学務指導担当課長）
南河内地区の小学校・校長
■転任
富田林市
▽ 富田林 （川西） 山下文博
▽ 錦郡 （富田林） 安部満之
▽ 川西 （藤陽中） 森功一
▽ 寺池台 （久野喜台） 西川潤
▽ 久野喜台 （伏山台） 野呂耕一
▽ 伏山台 （東条） 小田桐茂
▽ 向陽台 （錦郡） 澤田章
河内長野市
▽ 加賀田 （楠） 坂田臣織
▽ 楠 （川上） 池内宏明
▽ 川上 （加賀田） 寺垣真二
松原市
▽ 松原 （天美南） 木村英也
▽ 松原北 （河合） 苅田洋一
▽ 天美南 （中央） 幸隆之
▽ 中央 （松原） 金本秀紀
▽ 天美北 （松原北） 政田照子
▽ 高見の里 （松原西） 山森篤
羽曳野市
▽ 古市 （高鷲北） 松田圭司
▽ 恵我之荘 （古市） 角田浩太郎
▽ 高鷲北 （西浦東） 藤川英隆
大阪狭山市
▽ 南第一 （第三中） 寺田育
▽ 南第二 （南第一） 茺田裕嗣
■新任
富田林市
▽ 東条 （東条・教頭） 柏原良守
羽曳野市
▽ 高鷲南 （はびきの埴生学園・副校長） 中村康二
▽ 西浦東 （西浦東・教頭） 植田昌宏
藤井寺市
▽ 道明寺東 （道明寺東・教頭） 藤井朋宜
▽ 藤井寺西 （藤井寺西・教頭） 岩下智子
▽ 道明寺南 （道明寺南・教頭） 木村智紀
■退職
富田林市
▽ 寺池台 浅井美佐
▽ 向陽台 澤口雅彦
松原市
▽ 天美北 藤原昭子
羽曳野市
▽ 高鷲南 松井敏和
▽ 恵我之荘 坂井宏志
藤井寺市
▽ 道明寺東 家口有紀子
■解職
藤井寺市
▽ 道明寺南 重尾隆之 （市教委・教育部理事）
南河内地区の小学校・教頭
■転任
南河内郡太子町
▽ 山田 （富田林市・藤沢台） 寺内伸臣
南河内郡河南町
▽ 近つ飛鳥 （町立） 太田貴之
富田林市
▽ 富田林 （新堂） 志野善崇
▽ 喜志 （喜志中） 橋本博章
▽ 大伴 （小金台） 三好崇浩
▽ 高辺台 （第三中） 肥後由紀子
▽ 藤沢台 （富田林） 車谷訓史
▽ 小金台 （大伴） 南恭子
河内長野市
▽ 千代田 （加賀田中） 西藪真太朗
▽ 天野 （高向） 川田浩嗣
▽ 川上 （天野） 小林生千代
松原市
▽ 松原南 （天美西） 田上貴教
▽ 天美 （松原東） 野間口司
▽ 恵我 （天美） 山中建太
▽ 三宅 （河合） 黒田実里
▽ 天美西 （三宅） 坂口佳子
▽ 松原東 （松原西） 沖村香織
羽曳野市
▽ 白鳥 （西浦） 博多屋賢
▽ 西浦東 （白鳥） 長山司
藤井寺市
▽ 藤井寺 （松原市・松原南） 竹中忠裕
▽ 藤井寺西 （藤井寺） 髙橋知也
▽ 道明寺南 （南河内郡太子町・山田） 宮本礼子
大阪狭山市
▽ 北 （泉大津市・小津中） 堤真朗
■新任
南河内郡太子町
▽ 磯長 （河内長野市・千代田・教諭） 萬代隆
南河内郡千早赤阪村
▽ 赤阪 （赤阪・教諭） 平島育子
富田林市
▽ 新堂 （川西・教諭） 吉田広美
▽ 東条 （府教育庁・教育センター・主任指導主事） 鈴木章弘
河内長野市
▽ 小山田 （楠・教諭） 堂友則
▽ 高向 （市教委・指導主事） 門脇由真
松原市
▽ 高見の里 （市教委・指導主事） 奥長栄吾
羽曳野市
▽ 西浦 （高鷲南中・教諭） 尾粼丈洋
▽ 羽曳が丘 （南河内郡太子町・町教委・学務指導担当課長） 竹井輝隆
▽ 埴生南 （府教育庁・支援教育課・主任指導主事） 道中宏
藤井寺市
▽ 道明寺東 （市教委・指導主事） 中川真志
■解職
南河内郡河南町
▽ 近つ飛鳥 井上良平 （町教委・副理事）
南河内郡千早赤阪村
▽ 赤阪 大昌代 （村教委・指導主事）
河内長野市
▽ 小山田 杉本純一 （市教委・指導主事）
▽ 川上 森口綱人 （市教委・指導主事）
松原市
▽ 恵我 橋本雅之 （市教委・指導主事）
羽曳野市
▽ 埴生南 𠮷川晃司 （市教委・指導主事）
大阪狭山市
▽ 北 小林拓史 （市教委・教育部副理事）
南河内地区の義務教育学校・教頭
■転任
羽曳野市
▽ はびきの埴生学園副校長 （はびきの埴生学園） 中島尚起
▽ はびきの埴生学園教頭 （峰塚中） 井上直也
▽ はびきの埴生学園教頭 （高鷲中） 松村有希
■解職
羽曳野市
▽ はびきの埴生学園教頭 玉村譲孝 （市教委・指導主事）
泉北地区の中学校・校長
■転任
和泉市
▽ 和泉 （北池田） 大橋敏宏
▽ 信太 （和泉） 原田尚史
▽ 郷荘 （信太） 坂井庸一郎
■新任
和泉市
▽ 北池田 （石尾・教頭） 森本伸久
高石市
▽ 取石 （高石・教頭） 矢野恵
■退職
高石市
▽ 取石 細越浩嗣
泉北地区の中学校・教頭
■新任
泉大津市
▽ 小津 （高石市・市教委・指導主事） 山川喜三
和泉市
▽ 石尾 （和泉・教諭） 齊藤良輔
▽ 富秋 （市教委・指導主事） 池邉佳寿宏
▽ 光明台 （市教委・人権教育担当課長） 柴田邦浩
高石市
▽ 高石 （高石・教諭） 阿佐宏美
■解職
和泉市
▽ 富秋 水田基信 （市教委・人権教育担当課長）
▽ 光明台 板東貴将 （市教委・指導主事）
泉北地区の小学校・校長
■転任
泉大津市
▽ 上條 （楠） 浅間原子
▽ 浜 （上條） 池側京子
▽ 楠 （浜） 西尾光弘
和泉市
▽ 北池田 （光明台北） 川上裕史
▽ 信太 （北池田） 森池麻樹
▽ 黒鳥 （和気） 金谷一基
▽ 鶴山台北 （青葉はつが野） 杉前洋
▽ 光明台北 （黒鳥） 小林航
■新任
泉北郡忠岡町
▽ 東忠岡 （町教委・理事兼学校教育課長） 石本秀樹
和泉市
▽ 和気 （府教育庁・地域教育振興課・首席指導主事） 半仁田拡
▽ 青葉はつが野 （いぶき野・教頭） 中越信子
高石市
▽ 羽衣 （清高・教頭） 松井洋美
▽ 東羽衣 （東羽衣・教頭） 紱野聡子
■退職
泉北郡忠岡町
▽ 東忠岡 𠮷川尚美
和泉市
▽ 鶴山台北 廣田敏宣
高石市
▽ 羽衣 森田理栄
▽ 東羽衣 澤理佳
泉北地区の小学校・教頭
■転任
泉大津市
▽ 戎 （岸和田市・八木） 上岡常城
和泉市
▽ 光明台南 （南松尾はつが野学園） 上田英輝
▽ 池上 （幸） 田邉最登士
▽ いぶき野 （ 部） 栗原由紀
高石市
▽ 東羽衣 （加茂） 杉原敦史
▽ 清高 （取石） 中西いつ子
■新任
泉大津市
▽ 条南 （浜・教諭） 小西直人
和泉市
▽ 部 （伯太・教諭） 冨永恵水
▽ 幸 （市教委・児童生徒支援担当課長） 仲谷正太郎
高石市
▽ 取石 （市教委・指導主事） 佐竹なな
▽ 高陽 （和泉市・鶴山台北・教諭） 源拓也
▽ 加茂 （泉大津市・市教委・指導主事） 中出季子
■解職
和泉市
▽ 光明台南 西森俊介 （市教委・指導主事）
▽ 池上 阿部真 （市教委・指導主事）
泉北地区の義務教育学校・教頭
■転任
和泉市
▽ 南松尾はつが野学園教頭 （高石市・高陽小） 里本真喜子
泉南地区の中学校・校長
■転任
岸和田市
▽ 山直 （泉南市・信達） 福原吉彦
泉南市
▽ 一丘 （和泉市・郷荘） 加藤貴文
▽ 信達 （一丘） 新納孝啓
■新任
泉南郡田尻町
▽ 町立 （町立小・教頭） 水上健生
岸和田市
▽ 桜台 （岸城・教頭） 辻󠄀野光憲
▽ 野村 （市教委・学校教育部長） 長岡英晃
泉佐野市
▽ 日根野 （日根野・教頭） 板倉正
■退職
泉南郡田尻町
▽ 町立 池本勝利
泉南郡岬町
▽ 岬 信田清志
岸和田市
▽ 桜台 池内容子
▽ 野村 新家幹雄
■解職
岸和田市
▽ 山直 倉垣裕行 （市教委・学校教育部長）
泉南地区の中学校・教頭
■転任
泉南郡熊取町
▽ 熊取北 （熊取南） 淵田良彦
岸和田市
▽ 岸城 （北） 永井裕規
▽ 北 （八木北小） 堀田啓明
貝塚市
▽ 第一 （第三） 阪口多賀子
▽ 第三 （第四） 松本了一
▽ 第四 （第一） 向山義郎
泉佐野市
▽ 佐野 （長南） 田中敦子
▽ 長南 （佐野） 辻󠄀本知嗣
阪南市
▽ 鳥取 （泉南市・新家東小） 平田滋典
■新任
泉南郡熊取町
▽ 熊取南 （熊取南・教諭） 齊藤紀公子
岸和田市
▽ 山滝 （市教委・指導主事） 石本聡
泉佐野市
▽ 日根野 （新池・教諭） 佃孝智
■退職
岸和田市
▽ 山滝 山津隆雄
泉南地区の小学校・校長
■転任
泉南郡田尻町
▽ 町立 （阪南市・東鳥取） 松藤隆志
岸和田市
▽ 城内 （東光） 八幡泰輔
▽ 東光 （八木南） 岸本康司
▽ 旭 （城内） 森千栄子
▽ 大芝 （泉南市・東） 河野敬重
▽ 大宮 （浜） 山粼洋
▽ 山直南 （山滝） 根川和美
▽ 八木南 （大宮） 八木元彦
▽ 城北 （旭） 仙石晴彦
貝塚市
▽ 南 （岸和田市・大芝） 佐藤琢也
▽ 木島 （葛城） 安田睦子
▽ 中央 （木島） 山竹昌郁
泉佐野市
▽ 第三 （岸和田市・城北） 茺野晋介
▽ 大木 （末広） 十河統治
▽ 中央 （第三） 戸出克彦
泉南市
▽ 新家 （一丘・再任用） 木村由香
▽ 東 （新家） 浅野成彦
▽ 一丘 （泉佐野市・第二） 井内俊文
阪南市
▽ 東鳥取 （下荘） 小林良
■新任
泉南郡熊取町
▽ 西 （西・教頭） 眞竹尉久子
岸和田市
▽ 浜 （中央・教頭） 髙松貴志
▽ 新条 （新条・教頭） 平野良
▽ 山滝 （山滝・教頭） 島末智成
貝塚市
▽ 葛城 （二色学園・副校長） 西出佳央
泉佐野市
▽ 第二 （市教委・指導主事） 渡辺健吾
▽ 末広 （末広・教頭） 山岡史賢
泉南市
▽ 雄信 （府教育庁・教職員人事課・管理主事） 北口隆
阪南市
▽ 下荘 （西鳥取・教頭） 石橋博之
■退職
泉南郡熊取町
▽ 西 寺田曉司
泉南郡田尻町
▽ 町立 織田容子
岸和田市
▽ 新条 森脇隆行
▽ 山直南 中野忠一
貝塚市
▽ 南 中村彰男
▽ 中央 和中克仁
泉佐野市
▽ 大木 牧野祐太郎
▽ 中央 松良秀治
泉南市
▽ 雄信 仲川俊行
泉南地区の小学校・教頭
■転任
泉南郡熊取町
▽ 中央 （熊取北中） 甲田義隆
▽ 西 （中央） 櫻澤彩香
岸和田市
▽ 中央 （東葛城） 美濃部恒平
▽ 新条 （常盤） 山本孔子
▽ 常盤 （阪南市・東鳥取） 谷口真紀
▽ 山滝 （泉大津市・条南） 長瀬智美
▽ 城東 （太田） 奥村和樹
▽ 八木北 （光明） 岩本浩平
貝塚市
▽ 中央 （二色学園） 田代邦彦
▽ 永寿 （北） 中村雅之
泉佐野市
▽ 日根野 （佐野台） 可川靖之
▽ 末広 （上之郷） 大塚慎也
▽ 佐野台 （日根野） 巽信幸
泉南市
▽ 新家東 （鳴滝） 藤原芳史
阪南市
▽ 西鳥取 （鳥取中） 松下寛
▽ 東鳥取 （岸和田市・城東） 濱野直樹
■新任
泉南郡田尻町
▽ 町立 （町教委・指導主事） 内堀陽介
岸和田市
▽ 修斉 （旭・教諭） 片山幸子
▽ 東葛城 （山直南・教諭） 唐住美和
▽ 八木 （山直北・教諭） 大塚和也
▽ 光明 （市教委・指導主事） 松田大吾
▽ 太田 （城内・教諭） 河野佳陽子
貝塚市
▽ 北 （永寿・教諭） 辻内正輝
泉佐野市
▽ 長坂 （市教委・指導主事） 文田孝之
▽ 上之郷 （泉南市・東・教諭） 藤井栄
泉南市
▽ 鳴滝 （市教委・指導主事） 伊藤晴基
阪南市
▽ 尾崎 （市教委・指導主事） 山本朋美
▽ 桃の木台 （市教委・指導主事） 鈴木恒一
■退職
岸和田市
▽ 修斉 田所広行
■解職
貝塚市
▽ 中央 北野雅子 （市立幼稚園長）
阪南市
▽ 桃の木台 和田武史 （市教委・指導主事）
泉南地区の義務教育学校・教頭
■転任
貝塚市
▽ 二色学園教頭 （永寿小） 西野文人
■新任
貝塚市
▽ 二色学園副校長 （府教育庁・教育センター・首席指導主事） 藪内純子