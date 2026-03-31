「ハウステンボスでしたいこと」ランキング。過半数が回答した1位は？

阪急交通社はこのほど、長崎県のテーマパーク「ハウステンボス」に焦点をあてたアンケート調査を実施し、「ハウステンボスでしたいこと」をランキング形式で発表しました。調査は1月30日〜2月6日、全国の20代以上の男女541人を対象に行われました。

■「アトラクションの利用」は2位にランクイン

1位は「街並み散策」（55％）でした。同施設は中世オランダの街並みを再現した景観が特徴。約152ヘクタール（東京ドーム約33個分）の敷地に、運河や風車、レンガ造りの建物が立ち並びます。オランダ王室公認の宮殿や、教会の時計塔をモデルに造られたシンボルタワーなど、フォトスポットも充実しており、散策するだけで異国情緒が楽しめるようになっています。

2位は「アトラクションの利用」（40％）。施設内にはライドアトラクションやVRを活用した体験型施設などが揃っており、2025年6月には「ミッフィー」の世界観を体験できる新エリアもオープンしました。4月24日には、「エヴァンゲリオン」の迫力が楽しめるライドアトラクションも登場予定となっています。

3位は「花々の鑑賞」（37％）でした。春のチューリップをはじめ、バラやひまわりなど、季節ごとに異なる花々が場内を彩るのも同施設の特徴です。春には「チューリップセレブレーション」が開催され、オランダの風景を彷彿とさせる色とりどりの花畑と風車による景観が楽しめます。

4位は「イルミネーションの鑑賞」（35％）。同施設のイルミネーションは、「インターナショナルイルミネーション アワード」にて13年連続日本一を獲得しています。

5位は「グルメを堪能」（34％）でした。施設内では、長崎ならではの名物から各国の本格的な料理まで幅広い食体験が楽しめます。「佐世保バーガー」や「長崎ちゃんぽん」を提供する店舗や、ヨーロッパグルメを提供するお店、BBQテラスなどを営業しています。

以下には、6位「プロジェクションマッピングの鑑賞」（25％）、7位「花火の鑑賞」（23％）、8位「シーズンごとのイベント」「ホテルへの宿泊」（各22％）、10位「運河でのクルーズ」（21％）がランクインしています。

■調査概要

有効回答数：541名

調査期間：2026年1月30日〜2026年2月6日

調査機関：ジャストシステム（「Fastask」利用）

調査対象：全国、20代以上の男女

調査手法：Webアンケート

（フォルサ）