コカ・コーラシステム（東京都渋谷区）は、清涼飲料水「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」を2026年3月30日、全国で発売した。

果汁飲料シリーズ「ミニッツメイド ゼロシュガー」の新商品。発売に先立ち、女優・石井杏奈さん出演の新テレビCMを放送している。

管理栄養士推奨のドリンク

「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」は、完熟ピーチの甘さと、丸しぼりしたレモンのすっきりとした後味。発表資料によるとマルチビタミンを配合しており、管理栄養士推奨の製品とのことだ。

価格は、600ミリで200円（税別）。

テレビCMでは、黄色と緑色の衣装をまとった石井杏奈さんがキレッキレの動きで、シンメトリーなダンスを披露している。

ターンの瞬間に二人の石井さんが一人へと重なり、衣装が半分ずつ黄色と緑に。バックで流れる曲は最後に「おいしくて、ゼロだなんて!」との歌詞で締める。

撮影時、石井さんは、テストを兼ねた1回目のテイクから完璧なダンスを披露し、撮影現場はどよめきと拍手に包まれたという。

CMはYouTube上でも視聴可能だ。他にも、石井さん出演の「おいしくて、ゼロだなんて！」編メイキング動画と、「ミニッツメイド ゼロシュガー レモネード」と「ミニッツメイド ゼロシュガー ピーチレモネード」を石井さんが飲み比べする動画も公開されている。