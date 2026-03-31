Photo: 佐々倉男子

2026年2月25日の記事を編集して再掲載しています。

充電器とケーブルを別々に持ち歩く生活が、これ1台で終わりました。

UGREEN「65W 充電器 巻き取り式」（税込5,880円）は、USB-Cケーブルを本体に内蔵した高出力充電器。使うときだけシュッと引き出し、収納もスルッとワンタッチ。充電まわりの小さなストレスをまとめて消してくれました。

充電器＋ケーブルという分離構造に疑問が…

Photo: 佐々倉男子 Before（上：充電器＋ケーブル ）、After（下：UGREEN 65W巻き取り式のみ）。たった1台になるだけで、視覚的にも心理的にもすっきり。

これまでの持ち物は、65Wクラスの充電器本体とUSB-Cケーブル。必要に応じて予備ケーブルもカバンに入れていました。不便というほどではない。でも、今思えば合理的ではありませんでした。

出張前に「ケーブル入れたっけ」と確認し、カフェで取り出せば中で絡まっている…。充電器と相性の良いPD対応のケーブルはどれだったかを探す…。充電環境は“部品点数が多い”こと自体がノイズだったと、この製品を使って初めて気づきました。

65W出力を内蔵ケーブル1本にまとめた設計

Photo: 佐々倉男子 ケーブルの長さは約70cm。自分のデスク環境では特に問題ない長さ。コードは数万回の耐久テストをクリアしているんだそう。

このモデルは最大65W出力のUSB-C PD対応。単ポート使用時は65Wフル出力が可能で、モバイルノートPCまでカバーできます。MacBook Air M4なら、わずか60分で84%まで充電可能。

内蔵の巻き取り式USB-Cケーブルは引き出した位置でしっかり止まり、収納時もマグネットで元の場所にパチッと収まります。ケーブルの動きが想像以上にスムーズで、思わず「ちゃんとしてるな」と感じてしまう仕上がり。

Photo: 佐々倉男子

サイズは手のひらに収まるコンパクト設計で、折りたたみ式プラグも搭載。重量200gは、文庫本1冊ほど。ややズッシリとした重さですが、持ち歩き前提としては十分許容範囲です。

複数ポート同時使用時は出力配分が自動調整され、たとえばUSB-Cと他ポート併用時は45W＋18Wといった配分になります。ノートPC＋スマホ同時充電も想定内。このコンパクトさでも「これさえ持っておけばなんとかなる」という安心感があります。

重要なのは、“ちゃんとPCが充電できる65W”であること。巻き取り式という便利さだけでなく、出力にも妥協がありません。

もうケーブル絡まり・忘れ物とはサヨナラ

Photo: 佐々倉男子 カフェ作業時に、この充電器とPCだけ持っていけばOK。

AnkerやCIOにも優秀な65W充電器はありますが、巻き取り式ケーブル内蔵モデルはまだ少数派。類似製品も見かけますが、45W止まりのものが多く、ノートPC用途ではやや物足りません。

UGREENは価格と性能のバランスに優れたブランド。税込5,880円で65W＋巻き取り内蔵という仕様は、かなり攻めた構成です。

しかも頻繁にセール対象になるため、狙うなら値下げタイミングがおすすめです。