「肌にうれしいこめ油」新発売 / こめ油初、肌の角質水分量増加の機能性表示【築野食品】

築野食品工業は23日、機能性表示食品「肌にうれしいこめ油」を公式通販サイトで新発売した。米ぬか由来の天然成分γ-オリザノールを機能性関与成分とし、こめ油として初めて、肌の乾燥が気になる女性の顔(頬)の角層水分量を増加させる機能を表示している。

届け出内容は「本品には、肌の乾燥が気になる女性の顔(頬)の角層水分量を増加させる機能について報告のある成分が含まれています。」。販売価格は税込605円、容量500g。

γ-オリザノールを含むサプリメントやドリンクは既にあるが、1日大さじ1杯を目安に毎日の料理で使う油を置き換えるだけで、機能性関与成分を摂取できる点が特徴だとしている。

同社によると、こめ油はこれまで、健康的な植物油として評価されてきた。一方で、食品という性質上、その栄養成分の魅力を十分に伝えることには課題があったという。そこで同社では、こめ油の栄養成分の認知拡大を図る方法の一つとして、科学的エビデンスに基づく「機能性表示食品」の取り組みを進めてきた。

同商品は、機能性関与成分として登録されている米ぬか由来の天然成分γ-オリザノールに着目して開発したもので、同社によると、機能性表示食品としての届け出に必要な科学的知見を整理し、商品化につなげた。

〈大豆油糧日報 2026年3月31日付〉