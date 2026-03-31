猫さんの可愛いお尻は、何時間見ていても飽きないもの。遊んでいる時のぷるんぷるんなお尻があまりにも尊すぎて、胸キュンする人が続出しています！

話題となっている投稿は、記事執筆時点で105万表示を突破し、5万件を超えるいいねを獲得！コメント欄には「ずっと見てられます」「可愛すぎやろがい」「プリチーすぎる…」といった声が寄せられました。

【動画：寝転がりながらおもちゃで遊ぶ猫を『後ろ側』から見た結果…たまらにゃい『お尻の動き』】

ずっと見ていられるキュートなお尻

Xアカウント「MIU&RIN」に投稿されたのは、おもちゃで遊ぶブリティッシュショートヘアの「みゅー」ちゃんの様子。ちょっぴりぽっちゃりで、いつもコミカルな動きで笑わせてくれるという女の子です。

そんなお転婆なみゅーちゃんは、この日も飼い主さんを笑わせ、そして癒してくれたそう。この日は、床に寝転がりながらおもちゃで遊んでいたというみゅーちゃん。その姿を後ろから見ると、あまりにもお尻がぷりんぷりんで可愛かったといいます。

みゅーちゃんがおもちゃを両手でギュッと掴み、後ろ足で蹴るたびにお尻がぷりんぷりんと揺れていたのだとか。真ん丸でぷるんぷるんなお尻が可愛すぎて、時間も忘れて見入ってしまいました。みゅーちゃんのお尻、最高すぎます…！

飼い主さんいわく、みゅーちゃんは時々この遊ぶ姿を見せてくれるそう。この日は久々にこの遊びをしている姿を目撃したそうで、飼い主さんも幸せだったことでしょう。あまりにも尊い"神のお尻"を持つ、みゅーちゃんなのでした。

みゅーちゃんのお尻にX民が悶絶

ぷりぷりなお尻を見せてくれたみゅーちゃんには、「朝からぷるんぷるん 元気が出る」「思わずツンツンしたくなります♡」「ぷるんぷるんしてて笑う」「ぷるぷるすぎて癒される」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「MIU&RIN」では、表情豊かでお転婆なみゅーちゃん、甘えん坊なブリティッシュショートヘアの「りん」くんの可愛い姿を見ることができます。

みゅーちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「MIU&RIN」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。