ぷにゅん食感に夢中♡ミスタードーナツ×フングイの新作フルーツティが登場

ミスタードーナツから、春にぴったりの新感覚ドリンクが登場♡台湾発祥のスイーツ「フングイ」を使った『ぷにゅんフングイフルーツティ』は、見た目の華やかさとクセになる食感が魅力です。フルーツと紅茶のバランスも絶妙で、気分まで明るくなる一杯に♪おでかけのお供にも、おうち時間にもぴったりな注目ドリンクをチェックしてみてください。

ぷにゅん食感が新しい魅力

『ぷにゅんフングイフルーツティ』は、台湾発祥の伝統菓子「フングイ」を使用したドリンク。

ぷにゅんとしたやわらかな食感が特徴で、近年はタピオカに代わる新しいトッピングとして注目されています。

フルーツの甘さと香り高い紅茶に、独特の食感が加わることで、飲みごたえのある一杯に仕上がっています。見た目もカラフルで、思わず写真を撮りたくなる可愛さもポイントです♪

グラニースミス×みすゞ飴♡すもも香る春限定アップルパイ登場

商品ラインアップ＆価格

ぷにゅんフングイフルーツティピーチ＆ドラゴンフルーツ

価格：テイクアウト 572円/イートイン 583円(税込)

アールグレイティをベースに、ライチの爽やかな香りとピーチ、ドラゴンフルーツの甘さが重なった華やかな一杯。

ぷにゅんフングイフルーツティパイン＆マンゴー＆パッションフルーツ

価格：テイクアウト 572円/イートイン 583円(税込)

ジャスミンティにトロピカルフルーツを合わせた、爽やかで南国気分を味わえるドリンク。

■販売期間：4月1日（水）～

■対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）

春のおでかけにぴったり

ぷにゅんとした食感とフルーツの華やかさが楽しめる『ぷにゅんフングイフルーツティ』は、この春の注目ドリンク♡持ち歩きしやすく、ショッピングやお散歩のお供にもぴったりです。気分に合わせてフレーバーを選べるのも嬉しいポイント。新しい食感と味わいを、ぜひこの機会に体験してみてください♪