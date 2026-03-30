ビジュ大優勝ーーーッッ！！【シャトレーゼ】春色にときめく♡「限定スイーツ」

春を感じられる「限定スイーツ」を味わうなら【シャトレーゼ】へ！ 春色ピンクが可愛いスイーツが登場しており、おうちで堪能するのはもちろん、手土産にもおすすめです。今回は贅沢感のあるケーキや、お手軽感が嬉しい桜味スイーツをご紹介します。どちらも眺めているだけで心ときめきそうです。

2種のクリームが映える「春いちごと桃のふんわりケーキ」

カップに入った期間限定のケーキ。公式サイトによると「ふんわりと春の訪れをイメージしたクリーム」でデコレーションした、2種のクリームが映える贅沢仕立て。ちょっとした手土産にもぴったりです。中にはダイスいちごを忍ばせていて、クリームたっぷりながら、ほどよい食べ応えも感じられそうです。価格は\470（税込）。

パッケージまで可愛い！「ティータイムブレッド 春のさくらラスク」

さくらチョコでほんのりピンクに染まった色合いと、丸いフォルムが可愛いラスク。華やかなパッケージに入っていて、気分まで上げてくれそうです。片手で食べられるお手軽感も相まって、小腹が空いたおやつにサクッと味わえそうです。1個\108（税込）という安さも魅力的。

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writer：S.Hoshino