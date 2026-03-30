富山県の「行ってみたい＆好きな桜の名所」TOP10！ 2位「松川べり」を抑えた1位は？【2026年調査】
春休みを迎え、柔らかな日差しに誘われて「桜を目的としたお出かけ」を計画している方も多いのではないでしょうか。定番の公園から歴史情緒あふれる風景まで、実際に多くの人が「一度は行ってみたい」と選んだ場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、富山で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「「川沿いに続く桜並木と遊覧船の景色が風情があり、ゆったりとした時間を過ごせそうだと思ったためです」（40代女性／愛知県）」
「「遊覧船に乗って桜のトンネルをくぐれるのが素敵だと思いました。大人気のためシーズン中は混雑しているようですが、それでも行ってみたいです」（30代女性／長野県）」
「「川沿いにはカフェショップも有りと散策しても楽しい場所」（50代女性／山口県）」
▼回答者コメント
「「残雪の北アルプス、堤防沿いの桜並木、そして菜の花とチューリップが同時に咲き揃う春の四重奏が見られる。自然の色彩が何層にも重なり合うパノラマは、絵画のような美しさ。農業と自然が織りなす富山ならではの壮大な景色の中で、春の訪れを全身で感じることができる」（60代男性／大阪府）」
「「“桜×菜の花×チューリップ×残雪の朝日岳”という組み合わせはとても美しいから」（50代男性／広島県）」
「「チューリップと菜の花、桜、雪が残った山と、季節の変化や移ろいを感じられそうな景色が見られるから」（30代女性／石川県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、富山で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：松川べり（富山市）／43票富山市の中心部を流れる松川沿いは、県内屈指の桜の名所です。約3.9kmにわたって約530本のソメイヨシノが咲き誇り、遊覧船から見上げる「桜のトンネル」は圧巻。夜にはライトアップも行われ、幻想的な夜桜を楽しむことができる市民の憩いの場です。
▼回答者コメント
「「川沿いに続く桜並木と遊覧船の景色が風情があり、ゆったりとした時間を過ごせそうだと思ったためです」（40代女性／愛知県）」
「「遊覧船に乗って桜のトンネルをくぐれるのが素敵だと思いました。大人気のためシーズン中は混雑しているようですが、それでも行ってみたいです」（30代女性／長野県）」
「「川沿いにはカフェショップも有りと散策しても楽しい場所」（50代女性／山口県）」
1位：舟川べり（朝日町）／44票朝日町の舟川沿いに広がる「あさひ舟川 春の四重奏」が1位に輝きました。積雪残る北アルプスの山々、堤防沿いの桜並木、そして菜の花とチューリップが同時期に咲き揃い、4色の鮮やかなコントラストを生み出します。自然の美しさが集結した、富山を象徴する春の絶景ポイントです。
▼回答者コメント
「「残雪の北アルプス、堤防沿いの桜並木、そして菜の花とチューリップが同時に咲き揃う春の四重奏が見られる。自然の色彩が何層にも重なり合うパノラマは、絵画のような美しさ。農業と自然が織りなす富山ならではの壮大な景色の中で、春の訪れを全身で感じることができる」（60代男性／大阪府）」
「「“桜×菜の花×チューリップ×残雪の朝日岳”という組み合わせはとても美しいから」（50代男性／広島県）」
「「チューリップと菜の花、桜、雪が残った山と、季節の変化や移ろいを感じられそうな景色が見られるから」（30代女性／石川県）」
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)