犬から『モテる犬』の特徴５選

散歩やドッグランで他の犬から好かれる犬は存在します。なぜ彼らはモテるのか、犬からモテる犬の特徴を見てみましょう。

1.警戒心が薄く社交的

犬からモテる犬は、大前提として警戒心が薄く、周りの犬を威嚇したり怯えたりしないという特徴が共通しています。社交的で、且つ攻撃性や臆病さを持たない犬は、周りの犬から見ても「安心して交流できる」と感じるのでしょう。

そのため、他の犬が近づいていっても、怖がったり唸ったりすることはなく、穏やかに優しく受け入れる姿がみられます。

2.穏やかで興奮しすぎない

犬からモテる犬は、基本的に穏やかでのんびりとした様子で過ごしていることが多いです。

犬は警戒心が働きやすい動物なので、激しい動きや強引な接し方をする犬に対して、警戒心から距離をとってしまいます。

しかし、他の犬に好かれる犬は、穏やかでゆったりとした動きで接することが多く、遊んでいても興奮しすぎない点も特徴的です。そのため、相手の犬も安心して接することができます。

3.相手（犬）のサインを察せる

「そろそろ疲れた」「そんなにぐいぐい来られたら怖いよ」といった周りの犬のサインにいち早く気付けるのもモテる犬の特徴です。

犬同士は、ボディランゲージなどで気持ちを伝え合います。このボディランゲージをいち早く察し、相手の犬に不快感や恐怖心を与えない犬こそ、犬界のモテを制するのです。

4.会った時や初対面の相手に挨拶ができる

人間同士の交流でも挨拶は欠かせないように、犬社会でも挨拶は欠かせません。犬同士で会った時、鼻をくっつけたり、相手にお尻の匂いを嗅がせたりすることで、「私はこのような者です」と自己紹介します。

この挨拶と自己紹介がないと、相手の犬は警戒心が働いてしまったり、不安を抱えながら交流することになるので、挨拶できるかできないかという点は、犬のモテ度に大きく影響を与えます。

5.相手に合わせて遊びの切り替えができる

相手と遊びのペースを合わせることも、他の犬から好かれるためには重要な要素です。相手がワンプロ（取っ組み合いのように戯れあうこと）したいのに、こちらは追いかけっこをしたがっていれば、遊びは成立しません。

相手がしたい遊びを察して全力で楽しむことができる犬は、「この子と遊んでいると楽しい」と思ってもらえるので、好かれやすい傾向にあります。

愛犬が社交性を身につけるためにできること

愛犬が他の犬と仲良く交流するためには、他の犬に好かれる要素を身につけることが大切です。そのためには、日頃から以下の過ごし方や遊び方を意識して取り入れてみましょう。

飼い主が穏やかに接することで愛犬も穏やかな性格を形成する 家の中でさまざまな遊びを経験する 遊びから違う遊びへと切り替える練習に取り組む 興奮した時にコマンドに従えるようにトレーニングしておく 幼少期からなるべく多くの犬と交流する機会を設ける

子犬の頃（社会化期）から他の犬と適切に触れ合う機会を持つことで、他の犬との関わり方を学ぶことができるので、好かれるための振る舞いを犬たちも自然と身につけることができます。

他にも、飼い主との遊びの中でトレーニング要素を入れてみたり、飼い主の接し方がそのまま愛犬の性格に反映されやすい部分もあるので、その点も意識して接してみましょう。

まとめ

犬からモテる犬になるためには、犬社会でのマナーやルールを交流を通して身につけることが最優先です。興奮しすぎないようにコマンド指示を覚えさせたり、遊びの中で相手の様子をうかがうことを自然に身につけたりと、日々の中にも学びを取り入れましょう。