「70代の平均貯蓄2,000万」って本当？うちは60代夫婦で貯金2000万です。貯金がなくなったらどうなるのでしょうか？年金収入だけで暮らしていけますか？

70代の平均貯蓄2,000万円は本当？ 実態を確認

「70代の平均貯蓄は2000万円」という話を耳にすることがありますが、これはあくまで平均値であり、実態とは少し異なります。金融広報中央委員会が行った家計の金融行動に関する世論調査によると、70歳代の平均貯蓄額は2416万円、中央値は1178万円です。

つまり、一部の高額資産保有者が平均値を押し上げている状況です。実際には貯蓄がほとんどない世帯も一定数存在しており、「2000万円あれば安心」と単純に判断するのは危険です。重要なのは平均ではなく、自分の生活水準や支出に合った資金計画を立てることです。



60代で貯金2000万円は安心ラインなのか

60代夫婦で貯金2000万円という状況は、一般的には一定の安心感がある水準といえます。ただし、それだけで十分かどうかは生活費や健康状態、住居状況によって大きく変わります。

例えば、持ち家でローンがない場合と賃貸暮らしでは必要資金が異なりますし、医療費や介護費用が増えれば支出も増加します。また、老後は平均で20～30年程度続く可能性があり、その期間をどう乗り切るかが重要です。2000万円は「スタートライン」と捉え、年金と組み合わせてどのように取り崩していくかを考える必要があります。



年金収入だけで生活は可能なのか

年金だけで生活できるかどうかは、受給額と生活費のバランスによります。総務省の家計調査によると、高齢夫婦無職世帯の平均支出は年金収入を上回る傾向があり、毎月数万円の赤字になるケースが多いです。

ただし、支出を抑えた生活を送れば年金内で収めることも不可能ではありません。食費や娯楽費を見直す、固定費を削減するなどの工夫が重要です。また、パートや資産運用による補填も選択肢となります。年金だけに依存するのではなく、複数の収入源を意識することで、より安定した生活が可能になります。



貯金がなくなった場合の対処法とは

仮に貯金が尽きてしまった場合でも、すぐに生活できなくなるわけではありません。まず頼りになるのは公的年金であり、これが最低限の生活基盤となります。それでも不足する場合は、生活保護制度や高齢者向けの支援制度を活用することが可能です。

また、自宅を所有している場合はリバースモーゲージのように資産を活用して資金を得る方法もあります。さらに、支出の見直しや家族との同居なども現実的な選択肢です。重要なのは「貯金がなくなったら終わり」と考えるのではなく、利用できる制度や選択肢を事前に把握しておくことです。



まとめ

70代の平均貯蓄2000万円はあくまで参考値であり、実際には個人差が大きいのが現実です。60代で2000万円の貯蓄があれば一定の安心感はありますが、それだけに頼るのではなく、年金とのバランスや支出管理が重要になります。

仮に貯蓄が減っても、公的制度や資産活用の方法は複数存在します。老後資金は「いくらあるか」だけでなく、「どう使うか」「どう補うか」を考えることが、安心した生活につながります。



出典

金融経済教育推進機構 家計の金融行動に関する世論調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー