地域の絆を深める無料イベント！ ライオンズクラブ国際協会335-A地区「もっとつむぐフェスティバル2026」

記事ポイント 2026年3月29日（日）神戸ポートアイランド市民広場で入場無料のチャリティーフェスティバル開催中KOBerrieS♪出演の特設ステージ・マルシェ・キッチンカーが大集合ワークショップ・縁日・キッズコーナーで子どもから大人まで一日楽しめる 2026年3月29日（日）神戸ポートアイランド市民広場で入場無料のチャリティーフェスティバル開催中KOBerrieS♪出演の特設ステージ・マルシェ・キッチンカーが大集合ワークショップ・縁日・キッズコーナーで子どもから大人まで一日楽しめる

ライオンズクラブ国際協会335-A地区が主催する「もっとつむぐフェスティバル2026」が、2026年3月29日（日）に神戸ポートアイランド市民広場で開催されています。

入場無料・申込み不要で、KOBerrieS♪をはじめとするアイドル・地元アーティストが出演する特設ステージ、作り手と会えるマルシェ、キッチンカー、キッズコーナーなど多彩なコンテンツが揃っています。

ライオンズクラブ国際協会335-A地区「もっとつむぐフェスティバル2026」

イベント名：もっとつむぐフェスティバル2026開催日時：2026年3月29日（日）10:00〜17:00開催場所：神戸ポートアイランド市民広場（入場無料）アクセス：神戸新交通ポートライナー 市民広場駅前（三宮から約10分）参加費：無料（お買い物は有料）申込み：不要

テーマは「フューチャーワールド・未来の子供たちのために」で、イベントを通じた交流と地域の絆を深めることを目的とした合同チャリティーイベントです。

会場は神戸国際会議場と神戸ポートピアホテルの間に位置する広場で、車の往来がなく子どもも安心して過ごせる環境が整っています。

特設ステージではKOBerrieS♪をはじめ、アイドル・地元アーティスト・キッズダンスと多彩なパフォーマンスが披露されています。

ステージ観覧は無料で、大人も子どもも一緒に盛り上がれる内容となっています。

会場には複数のブースゾーンが設けられており、ワークショップや体験コーナーも充実しています。

出展レイアウト図が公開されており、事前に回りたいブースを確認してから楽しめます。

地元に根ざしたアーティストが多数出演し、神戸ならではのエンタメが体験できます。

キッズダンスのステージもあり、親子連れで楽しめるプログラムが用意されています。

飲食・物販ブースにはキッチンカーを含む多彩な出店が並び、春の神戸ならではのグルメが揃っています。

模擬店・縁日・マルシェと食と体験が豊富に集まり、一日飽きることなく過ごせます。

ライオンズクラブ国際協会335-A地区の地域貢献活動の一環として、会場には献血バスも設置されています。

チャリティーの精神のもと、地域住民が交流しながら共に成長できる場が提供されています。

入場無料・申込み不要で、ステージ・マルシェ・キッチンカー・ワークショップと豊富なコンテンツが一度に体験できます。

KOBerrieS♪をはじめとするアーティストの特設ステージも無料で観覧でき、春の神戸を満喫できるプログラムが揃っています。

車の往来がない安全な広場で、子どもから大人まで家族全員が安心して楽しめる構成となっています。

もっとつむぐフェスティバル2026の紹介でした。

よくある質問

Q. もっとつむぐフェスティバル2026の入場料はいくらですか？

A. 入場は無料です。

事前申込みも不要で、当日そのまま会場へお越しいただけます。

なお、マルシェや飲食などのお買い物は有料です。

Q. 会場へのアクセス方法を教えてください。

A. 神戸新交通ポートライナー 市民広場駅前すぐです。JR三宮駅から約10分でアクセスできます。

近隣に約800台の駐車場がありますが、混雑が予想されるため公共交通機関の利用を推奨しています。

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