「ラブライブ！シリーズ」９作品100時間超ノンストップ無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ラブライブ！」の声優ユニット「μ's」によるファイナルライブから10年を迎えることに際し、３月30日（月）午前11時より、ファイナルライブに加え、「ラブライブ！シリーズ」９作品の100時間超にわたるノンストップ無料一挙放送を実施する。
「ラブライブ！シリーズ」は、「みんなで叶える物語」をテーマに、夢を追いかける少女たちの青春と成長を描くメディアミックスプロジェクト。2010年の始動以来、TVアニメやライブイベント、劇場版、音楽CDなど多彩に展開し、社会現象とも言える人気を確立。少女たちの熱い物語や作品を彩る数々の楽曲が支持を集め、世代を超えて愛され続けている。2016年３月31日・４月１日には、シリーズの原点となるTVアニメ『ラブライブ！』から生まれた初のスクールアイドルグループ「μ’s」によるファイナルライブ『ラブライブ！μ's Final LoveLive!〜μ'sic Forever♪♪♪♪♪♪♪♪♪〜』を東京ドームにて開催。シリーズの歴史に刻まれる象徴的な出来事として語り継がれている。
このたび決定した「ラブライブ！シリーズ」の無料一挙放送企画では、「μ's」による伝説の東京ドーム公演（DAY１・DAY２）の模様を10周年当日の３月31日（火）と４月１日（水）に全編無料放送。さらに３月30日（月）午前11時より、「μ's」の軌跡を辿るTVアニメ『ラブライブ！』のほか、『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』までシリーズ９作品の全話無料一挙放送も実施。「μ's」ファイナルライブから10周年という節目に100時間以上ノンストップで「ラブライブ！シリーズ」をお届けする。なお全て、放送後１週間無料で楽しめる。
(C)2013 プロジェクトラブライブ！
(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー
(C)2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
(C)2020 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(C)2021 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
「ラブライブ！シリーズ」は、「みんなで叶える物語」をテーマに、夢を追いかける少女たちの青春と成長を描くメディアミックスプロジェクト。2010年の始動以来、TVアニメやライブイベント、劇場版、音楽CDなど多彩に展開し、社会現象とも言える人気を確立。少女たちの熱い物語や作品を彩る数々の楽曲が支持を集め、世代を超えて愛され続けている。2016年３月31日・４月１日には、シリーズの原点となるTVアニメ『ラブライブ！』から生まれた初のスクールアイドルグループ「μ’s」によるファイナルライブ『ラブライブ！μ's Final LoveLive!〜μ'sic Forever♪♪♪♪♪♪♪♪♪〜』を東京ドームにて開催。シリーズの歴史に刻まれる象徴的な出来事として語り継がれている。
(C)2013 プロジェクトラブライブ！
(C)2015 プロジェクトラブライブ！ムービー
(C)2016 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
(C)2020 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(C)2021 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
(C)2024 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!