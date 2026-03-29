プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エスニック風タラのレンジ蒸し」 「味付け赤貝の炊き込みご飯」 「簡単副菜！ピーマンとちくわのきんぴら」 の全3品。
ナンプラーの香りがたまらないレンジ蒸し、冷めても美味しい赤貝の炊き込みご飯、お弁当にも最適なきんぴらです。

【主菜】エスニック風タラのレンジ蒸し
ナンプラー入りのタレで一気にエスニック風に。キノコはお好みのものでOK。

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調理時間：20分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

タラ  (切り身)2切れ
  塩  小さじ1/2
酒  大さじ1.5
白ネギ  1本 シメジ  1/2パック ＜タレ＞
  ナンプラー  小さじ1
  ポン酢しょうゆ  大さじ1
  ラー油  適量

【下準備】

タラに塩を振って10分おき、キッチンペーパーで水気を拭き取る。白ネギは斜め薄切りに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

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【作り方】

1. 耐熱容器に白ネギを広げ、タラを並べてシメジをのせ、ラップをかけて電子レンジで6〜7分加熱し、2分そのまま置いて余熱で蒸らす。

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2. 器に盛り分け、混ぜ合わせた＜タレ＞をかける。

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あれば香菜を散らしても良いです。

【主食】味付け赤貝の炊き込みご飯
赤貝の缶詰を入れた旨味たっぷりの炊き込みご飯は冷めても美味。

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調理時間：1時間
カロリー：450Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2~3人分）

アカガイ  (味付け)1缶(65g)
お米  1.5合
＜具＞
  ニンジン  1/4本   マイタケ  1/2パック   ショウガ  (せん切り)1/2片分
＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1.5

【下準備】

お米を炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。マイタケは細かくほぐす。

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【作り方】

1. 炊飯器にお米、＜調味料＞の材料、赤貝を入れて水を1.5合の線まで入れる。＜具＞の材料を加えてひと混ぜし、スイッチを入れる。

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2. 炊き上がったら15分蒸らし、全体に混ぜ合わせて器に盛る。

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【副菜】簡単副菜！ピーマンとちくわのきんぴら
お手頃なピーマンやちくわの定番きんぴらです。簡単にチャチャっと。お弁当にも◎

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調理時間：10分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

ピーマン  2個
ちくわ  2本   砂糖  小さじ2
  しょうゆ  小さじ2
ゴマ油  小さじ1
白ゴマ  少々

【下準備】

ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦細切りにする。ちくわは幅5mmの斜め切りにする。

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【作り方】

1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、ピーマン、ちくわを加えて炒め合わせる。＜調味料＞の材料を加え、汁気を飛ばすように炒めて器に盛り、白ゴマを振る。

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白ゴマは指先でつぶしながら振ると、風味が良くなります。