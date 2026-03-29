【今日の献立】2026年3月29日(日)「エスニック風タラのレンジ蒸し」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エスニック風タラのレンジ蒸し」 「味付け赤貝の炊き込みご飯」 「簡単副菜！ピーマンとちくわのきんぴら」 の全3品。
ナンプラーの香りがたまらないレンジ蒸し、冷めても美味しい赤貝の炊き込みご飯、お弁当にも最適なきんぴらです。
【主菜】エスニック風タラのレンジ蒸し
ナンプラー入りのタレで一気にエスニック風に。キノコはお好みのものでOK。
調理時間：20分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
塩 小さじ1/2
酒 大さじ1.5
白ネギ 1本 シメジ 1/2パック ＜タレ＞
ナンプラー 小さじ1
ポン酢しょうゆ 大さじ1
ラー油 適量
2. 器に盛り分け、混ぜ合わせた＜タレ＞をかける。
あれば香菜を散らしても良いです。
【主食】味付け赤貝の炊き込みご飯
赤貝の缶詰を入れた旨味たっぷりの炊き込みご飯は冷めても美味。
調理時間：1時間
カロリー：450Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
お米 1.5合
＜具＞
ニンジン 1/4本 マイタケ 1/2パック ショウガ (せん切り)1/2片分
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1.5
2. 炊き上がったら15分蒸らし、全体に混ぜ合わせて器に盛る。
【副菜】簡単副菜！ピーマンとちくわのきんぴら
お手頃なピーマンやちくわの定番きんぴらです。簡単にチャチャっと。お弁当にも◎
調理時間：10分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
ちくわ 2本 砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
ゴマ油 小さじ1
白ゴマ 少々
白ゴマは指先でつぶしながら振ると、風味が良くなります。
ナンプラーの香りがたまらないレンジ蒸し、冷めても美味しい赤貝の炊き込みご飯、お弁当にも最適なきんぴらです。
【主菜】エスニック風タラのレンジ蒸し
ナンプラー入りのタレで一気にエスニック風に。キノコはお好みのものでOK。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：111Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）タラ (切り身)2切れ
塩 小さじ1/2
酒 大さじ1.5
白ネギ 1本 シメジ 1/2パック ＜タレ＞
ナンプラー 小さじ1
ポン酢しょうゆ 大さじ1
ラー油 適量
【下準備】タラに塩を振って10分おき、キッチンペーパーで水気を拭き取る。白ネギは斜め薄切りに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱容器に白ネギを広げ、タラを並べてシメジをのせ、ラップをかけて電子レンジで6〜7分加熱し、2分そのまま置いて余熱で蒸らす。
©Eレシピ
2. 器に盛り分け、混ぜ合わせた＜タレ＞をかける。
©Eレシピ
あれば香菜を散らしても良いです。
【主食】味付け赤貝の炊き込みご飯
赤貝の缶詰を入れた旨味たっぷりの炊き込みご飯は冷めても美味。
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：450Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2~3人分）アカガイ (味付け)1缶(65g)
お米 1.5合
＜具＞
ニンジン 1/4本 マイタケ 1/2パック ショウガ (せん切り)1/2片分
＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1.5
【下準備】お米を炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げておく。ニンジンは皮をむき、みじん切りにする。マイタケは細かくほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にお米、＜調味料＞の材料、赤貝を入れて水を1.5合の線まで入れる。＜具＞の材料を加えてひと混ぜし、スイッチを入れる。
©Eレシピ
2. 炊き上がったら15分蒸らし、全体に混ぜ合わせて器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】簡単副菜！ピーマンとちくわのきんぴら
お手頃なピーマンやちくわの定番きんぴらです。簡単にチャチャっと。お弁当にも◎
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：73Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ピーマン 2個
ちくわ 2本 砂糖 小さじ2
しょうゆ 小さじ2
ゴマ油 小さじ1
白ゴマ 少々
【下準備】ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、縦細切りにする。ちくわは幅5mmの斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにゴマ油を中火で熱し、ピーマン、ちくわを加えて炒め合わせる。＜調味料＞の材料を加え、汁気を飛ばすように炒めて器に盛り、白ゴマを振る。
©Eレシピ
白ゴマは指先でつぶしながら振ると、風味が良くなります。