歌姫「浜崎あゆみ」の“軽自動車”が魅力的！

「あゆ」の愛称で絶大な人気を誇った歌姫「浜崎あゆみ」さん。1998年のデビュー以来、数々のヒット曲を世に送り出し、レコード大賞の最多受賞など輝かしい記録を打ち立てた彼女は、まさに若者たちのカリスマといえる存在でした。

そんな国民的歌手である浜崎さんと、ホンダ車のカスタムパーツを手がけるホンダアクセスがタッグを組んで生まれたのが、2010年7月に発売された「Aスタイルパッケージ」です。

【画像】超カッコイイ！ これが「浜崎あゆみ」の軽自動車です！（30枚以上）

一体どんなモデルなのでしょうか。

このベースとなったホンダの「ゼスト」は、2006年に登場した軽自動車です。ホンダ独自の低床プラットフォームにより、ミニバンの「ステップワゴン」に匹敵するほどの高い室内空間と、最大739リットルという大容量の荷室を実現。

毎日の買い物からレジャーまで幅広くこなせる実用性に加え、軽自動車で初めて前後席対応のサイドカーテンエアバッグを設定するなど、安全面でも非常に優れた一台でした。

そして2008年、このゼストをより精悍に進化させた上級モデルとして「ゼスト スパーク」が登場します。

鋭い眼光を放つプロジェクターヘッドライトや迫力あるフロントバンパーを備え、専用のスポーツサスペンションによる質の高い走りを追求したゼストスパークは、そのクールな世界観から浜崎あゆみさんを起用した広告展開が行われ、大きな話題を呼びました。

この広告の好評を受けて半年間の期間限定で登場したAスタイルパッケージは、まさにファンにはたまらない仕様となっています。

パッケージ名にある「A」とは、彼女の象徴である「あゆマーク」を指したもの。車体のエンブレムをはじめ、内外装の至る所にあゆマークがあしらわれ、ゴールドの煌めきを添えたデザインは、精悍なゼスト スパークをよりいっそう華やかに彩りました。

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当時、ホンダが「常に浜崎さんを感じられる演出」と語ったこのパッケージの価格は7万3500円で手に入れられました。

一方で、今では中古車市場でも滅多に見かけることのない、歌姫の世界観をこれほど色濃く反映した珍しい一台として、伝説的なレアモデルとなっています。