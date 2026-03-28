代表で結果を残し続けているオヤルサバル。（C）Getty Images

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　スペイン代表は現地３月27日、国際親善試合でセルビア代表とビジャレアルにあるエスタディオ・デ・ラ・セラミカで対戦。３−０で勝利した。

　完勝したゲームで、２得点をマークするなど印象的なパフォーマンスを披露したのが、久保建英を擁するレアル・ソシエダでプレーするミケル・オヤルサバルだ。

　16分にペナルティエリア内左から豪快なシュートを放ち、ネットを揺らしてみせれば、44分にはペナルティアーク付近で味方の楔のパスを受けると同時に前を向き、左足を一閃。強烈な一撃をゴール右に突き刺してみせた。

　これで28歳のレフティは、代表戦で５戦連発。止まらぬ活躍にSNSでは以下のような声が上がった。

「完全覚醒」
「スペイン代表のユニ着たオヤルサバルはガチ」
「シュート力えぐい」
「ゴール２本とも良いシュートすぎる」
「代表の方が輝く」
「代表オヤルサバルずっと最強やん」
「質の違いね」
「決定力やばいわ」
「絶好調やん」
 
　オヤルサバルがラ・ロハで結果を残し続けている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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