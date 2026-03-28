埼玉のTSUTAYAで、全国のご当地パン130種類以上が集結する「全国パン博覧会」開催
カルチュア・エクスペリエンスは4月22日から、全国のご当地パンを集めた「全国パン博覧会」をTSUTAYA QLuRi川越店で開催する。
全国パン博覧会
「全国パン博覧会」には、地元で愛される全国のローカルパン130種類以上が集結するイベント。
入手困難なご当地パン「牛乳パン トラットリアフォルツァ」(長野県)、「ジャリパン ミカエル堂」(宮崎県)、「クリームボックス ミッキーチェーン」(福島県)、「ハリスさんの牛乳あんぱん 平井製菓」(静岡県)、「究極の塩バターメロンパン ぐるぐる」(茨城県)、「笹だんごパン 小竹製菓」(新潟県)、「あん食 トミーズ」(兵庫県)も登場する。
過去開催時の様子
今回は、「おやき野沢菜マヨ トラットリアフォルツァ」(長野県)も新登場する。
おやき野沢菜マヨ トラットリアフォルツァ
また、全国のご当地おやつを集めた兄弟企画「おやつ博覧会」を、4月8日から順次、TSUTAYA 坂戸八幡店とBOOKSTORE マークイズ福岡ももちで実施する。
おやつ博覧会 過去開催時の様子
47都道府県から170種類以上のお菓子が登場。茨城の「よもぎの豆大福 亀印製菓」や、山梨の「極上生信玄餅 金精軒製菓」など、希少な日替わり商品も1個から購入できる。そのほか、「とちもち 大福城」(山形県)、「笹だんご 港製菓」(新潟県)など、定番のおやつも販売する。
よもぎの豆大福 亀印製菓
いずれも数量限定で、完売次第終了となる。
全国パン博覧会
「全国パン博覧会」には、地元で愛される全国のローカルパン130種類以上が集結するイベント。
入手困難なご当地パン「牛乳パン トラットリアフォルツァ」(長野県)、「ジャリパン ミカエル堂」(宮崎県)、「クリームボックス ミッキーチェーン」(福島県)、「ハリスさんの牛乳あんぱん 平井製菓」(静岡県)、「究極の塩バターメロンパン ぐるぐる」(茨城県)、「笹だんごパン 小竹製菓」(新潟県)、「あん食 トミーズ」(兵庫県)も登場する。
今回は、「おやき野沢菜マヨ トラットリアフォルツァ」(長野県)も新登場する。
おやき野沢菜マヨ トラットリアフォルツァ
また、全国のご当地おやつを集めた兄弟企画「おやつ博覧会」を、4月8日から順次、TSUTAYA 坂戸八幡店とBOOKSTORE マークイズ福岡ももちで実施する。
おやつ博覧会 過去開催時の様子
47都道府県から170種類以上のお菓子が登場。茨城の「よもぎの豆大福 亀印製菓」や、山梨の「極上生信玄餅 金精軒製菓」など、希少な日替わり商品も1個から購入できる。そのほか、「とちもち 大福城」(山形県)、「笹だんご 港製菓」(新潟県)など、定番のおやつも販売する。
よもぎの豆大福 亀印製菓
いずれも数量限定で、完売次第終了となる。