Anuaのかっさクリーム新登場♡レチノールで叶えるハリ肌ケア

スキンケアとマッサージを同時に叶える新発想アイテムが「Anua」から登場。レチノール配合のクリームに、かっさ機能を一体化した「コラーゲン レチノール リファイニングかっさクリーム」は、毎日のケアをより手軽で効果的にアップデートしてくれます。フェイスラインや首元の印象が気になる方にぴったり♡自宅で簡単に取り入れられる新しい美容習慣に注目です。

塗る×流す新発想スキンケア

「コラーゲン レチノール リファイニングかっさクリーム」は、レチノール¹カプセルとコラーゲン²、ペプチド³を配合したクリームと、かっさ形状ヘッドが一体化したアイテム。

塗布しながらマッサージできるため、スキンケアと引き締めケアを同時に実現します。うるおいを与えながら、なめらかでハリ感のある肌印象へ導くのが魅力です。

＊1 整肌成分

＊2 加水分解コラーゲン（整肌成分）

＊3 オリゴペプチド－２（整肌成分）

＊ 使用感に限る

ザボディショップ50周年♡限定価格＆豪華セットで楽しむ特別キャンペーン

W型かっさでフェイスラインケア

フェイスラインにフィットするW型かっさヘッドを採用し、顔だけでなく首やデコルテまでしっかりケア。

ディープカーブ形状が肌に密着し、下から上へ引き上げるようにマッサージすることで、すっきりとした印象へ導きます。毎日のスキンケアに取り入れやすい設計で、無理なく続けられるのも嬉しいポイントです。

商品情報＆お得なキャンペーン

コラーゲン レチノール リファイニングかっさクリーム



価格：3,900円（税込）

容量：80mL

発売記念特別価格



通常価格：3,900円（税込）→特別価格：3,120円（税込）

セット商品



コラーゲン レチノール リファイニングかっさクリーム（80mL）＋レチノール0.3ナイアシンリニューイングセラム（30mL）

通常価格：7,350円（税込）→特別価格：5,880円（税込）

発売日：2026年3月23日（月）公式オンラインストア先行販売

毎日のケアを格上げする新習慣

忙しい毎日でも、手軽に本格ケアを取り入れたい方にぴったりのアイテム。塗るだけでなく“流す”ケアまで叶えることで、肌印象に差がつく新習慣が始まります。

自宅でできるリフティング*ケアを取り入れて、ハリのある美しいフェイスラインを目指してみてはいかがでしょうか♡

＊ マッサージ効果による