「親が正社員から派遣社員に」製造業の30歳男性、年収400万円。実家暮らしのメリデメを語る
職場へのアクセスや生活費の節約を理由に、実家暮らしを続ける若い社会人は依然として多くいます。
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県宝塚市在住・30歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：製造職
在住：兵庫県宝塚市
家族構成：母親1人、子ども2人(自分、弟)
世帯年収：400万円
実家の間取り：2LDK
交際費：2万5000円〜3万5000円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：500万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「あります。 35歳まで」と話しました。
さらに「実家暮らしだとお金が貯まりやすい。家賃や家具・家電等にお金がかからない。地元の友達とすぐに遊べる。自分の趣味にお金を回せる。居心地が良い。何かあったときに親に相談できるところ」と、実家に住むメリットについても説明してくれました。
さらに、「家に友人や恋人を呼びづらいところ。親と弟の面倒を見ないといけないところ。実家の掃除を手伝わないといけないところ」と、具体的なデメリットについても話してくれました。
お金に関する悩みでは「親が正社員から派遣社員になり収入が激減し、生活費にかかるお金が増えたこと。それにより自分に使えるお金が少なくなったところ」と続け、家計の事情を吐露。
居心地の良さや経済的なメリットを享受しながらも、家族の収入減や狭いスペースといった現実的な課題も抱えています。35歳までの独立を目標に、着実に貯蓄を積み上げている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、兵庫県宝塚市在住・30歳男性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：30歳男性
職業：製造職
在住：兵庫県宝塚市
家族構成：母親1人、子ども2人(自分、弟)
世帯年収：400万円
実家の間取り：2LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：3万5000円
交際費：2万5000円〜3万5000円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：10万円
貯金総額：500万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、34歳以下男性の1カ月の平均消費支出は14万7708円です。そのうち、住居費の平均は3万1444円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた11万6264円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「あります。 35歳まで」と話しました。
「実家暮らしだとお金が貯まりやすい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「家から職場までが近い所」と回答。
さらに「実家暮らしだとお金が貯まりやすい。家賃や家具・家電等にお金がかからない。地元の友達とすぐに遊べる。自分の趣味にお金を回せる。居心地が良い。何かあったときに親に相談できるところ」と、実家に住むメリットについても説明してくれました。
「親が正社員から派遣社員になり収入が激減」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「自分の部屋が狭いところ。親から早く家を出て欲しいと言われるところ。家では常に人がいるので自分の時間が作れない」とのこと。
さらに、「家に友人や恋人を呼びづらいところ。親と弟の面倒を見ないといけないところ。実家の掃除を手伝わないといけないところ」と、具体的なデメリットについても話してくれました。
お金に関する悩みでは「親が正社員から派遣社員になり収入が激減し、生活費にかかるお金が増えたこと。それにより自分に使えるお金が少なくなったところ」と続け、家計の事情を吐露。
居心地の良さや経済的なメリットを享受しながらも、家族の収入減や狭いスペースといった現実的な課題も抱えています。35歳までの独立を目標に、着実に貯蓄を積み上げている状況です。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)