敏感肌向けスキンケア「セタフィル」の新シリーズを発売前に東京・表参道で体験！サンプルやお菓子のプレゼントも《3月28日・29日》

ガルデルマが展開する乾燥・敏感肌向けスキンケアブランド「セタフィル」から、敏感肌でゆらぎやすい人のためのフェイスケアシリーズ「セタフィル コンフォートリペア」を、2026年4月1日に発売。それに先行して、3月28日と29日に表参道で先行体験型POP UPイベントが開催されます。

予約不要＆入場無料で誰でも参加OK

今回のPOP UPイベントでは、4月1日の一般発売に先駆けて新商品をいち早く体験できます。気になるテクスチャーや使用感をチェックしてみて。

さらに商品特長にちなんだ参加型コンテンツや、数量限定で商品サンプルとオリジナルお菓子のプレゼントなども用意されています。

開催場所はseeen 表参道（東京都渋谷区神宮前4-13-12）で、日時は3月28日と29日の各日10時から19時まで。

入場料は無料、予約不要で参加可能です。

イベントの詳細は、特設ページから確認できます。

「セタフィル コンフォートリペア」は、75年以上の皮膚科学研究をもとに開発された敏感肌向けフェイスケアシリーズ。

肌が敏感なときに起こりやすい乾燥・つっぱり・ヒリつき・ごわつき・バリア機能低下の5つのサインに着目し、CICA（ツボクサ葉エキス／皮膚コンディショニング成分）・アラントイン（皮膚コンディショニング成分）・ペンタバイティン（異性化糖：保湿成分）からなる独自成分"パワートリオブレンド"が配合されています。

無香料、パラベンフリー、ノンコメドジェニック処方、アレルギーテスト済みと、敏感肌でも使いやすい低刺激処方（敏感肌パネルを用いたテストを実施）なのもポイントです。

なお、すべての人にアレルギー、コメド（ニキビの元）が発生しないというわけではありません。

「セタフィル コンフォートリペア」シリーズは、泡洗顔料・化粧水・美容液・フェイスクリームの全4種。商品の詳細は、公式サイトから確認できます。

セタフィル公式楽天市場店、Amazonセタフィル公式ストア限定で販売されます。

東京バーゲンマニア編集部