韓国で400店舗展開のフローズンヨーグルト「Yoajung」が名古屋・栄にオープン
マツヤは3月27日、韓国で人気のフローズンヨーグルトブランド「Yoajung(ヨアジョン)」の新店舗を、名古屋のマルエイガレリア1Fにオープンした。
ヨーグルトアイス
Yoajungは、韓国で400店舗以上を展開する人気フローズンヨーグルトブランド。酸味控えめでさっぱりとした低カロリーなフローズンヨーグルトを提供している。蜂の巣(コムハニー)・フルーツ・シリアル・クッキーなど、計46種類の多彩なトッピングを自由に組み合わせられるカスタマイズ性が、Z世代を中心に支持されている。
トッピングメニュー
看板メニューのヨーグルトアイスクリームは、濃厚でなめらかな口どけと爽やかな後味が特長。ブルーを基調とした店内にはイートインスペースも完備している。
トッピングイメージ
ヨーグルトアイス
Yoajungは、韓国で400店舗以上を展開する人気フローズンヨーグルトブランド。酸味控えめでさっぱりとした低カロリーなフローズンヨーグルトを提供している。蜂の巣(コムハニー)・フルーツ・シリアル・クッキーなど、計46種類の多彩なトッピングを自由に組み合わせられるカスタマイズ性が、Z世代を中心に支持されている。
トッピングメニュー
看板メニューのヨーグルトアイスクリームは、濃厚でなめらかな口どけと爽やかな後味が特長。ブルーを基調とした店内にはイートインスペースも完備している。
トッピングイメージ