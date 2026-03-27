気象予報士・蓬莱大介氏、『ミヤネ屋』卒業「イジってもらったおかげで」宮根誠司らに感謝 番組最終回に復活も予告
読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55〜）が27日に生放送され、気象コーナーを担当する気象予報士・蓬莱大介氏が同日をもって卒業した。
読売テレビ朝の新番組『じゅーっと！』でレギュラーを務める蓬莱大介氏
蓬莱氏にとって最後の天気コーナーの後、ニュースを挟んでエンディング。2011年の初登場時の映像に始まり、フルマラソンやドラマ出演への挑戦、番組名物ともなっているMCの宮根誠司とのやりとりを振り返った。
最後にあいさつを求められた蓬莱氏は「全国、いろんなところに行きましても、『宮根さんに負けないで』という、世にも珍しい応援される気象予報士」と自らを指し「最初の頃からツッコんでもらって、イジってもらったおかげで天気のことに関しては何も聞かれてもいいという準備する力がつきました」と宮根とガダルカナル・タカに感謝。
ただ、当初はうまく返せず、宮根やタカに批判もあったそう。それについて悩んだ蓬莱氏に「お前は余計なこと考えなくていい」「天気のことを集中すればいい」と声を掛けたそうで、「おかげで、自分の役割とやるべきことがぶれずに15年いけたかなと思っております」とコメント。
最後まで宮根からツッコミが入るという、いつものやりとりを見せつつ「この番組で天気予報をやらせてもらって、人生の転機になりました」との言葉で締めた。
また、ミヤネ屋最終回には蓬莱氏が復活し、宮根とともに天気予報を伝えることも明かされた。
読売テレビ朝の新番組『じゅーっと！』でレギュラーを務める蓬莱大介氏
蓬莱氏にとって最後の天気コーナーの後、ニュースを挟んでエンディング。2011年の初登場時の映像に始まり、フルマラソンやドラマ出演への挑戦、番組名物ともなっているMCの宮根誠司とのやりとりを振り返った。
ただ、当初はうまく返せず、宮根やタカに批判もあったそう。それについて悩んだ蓬莱氏に「お前は余計なこと考えなくていい」「天気のことを集中すればいい」と声を掛けたそうで、「おかげで、自分の役割とやるべきことがぶれずに15年いけたかなと思っております」とコメント。
最後まで宮根からツッコミが入るという、いつものやりとりを見せつつ「この番組で天気予報をやらせてもらって、人生の転機になりました」との言葉で締めた。
また、ミヤネ屋最終回には蓬莱氏が復活し、宮根とともに天気予報を伝えることも明かされた。