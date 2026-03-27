新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』2026年7月よりテレビ放送決定！第1弾PV＆キービジュアル 解禁！

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アニプレックスとアニメーション制作スタジオ・A-1 Pictures / Psyde Kick Studioによる新作オリジナルアニメーション『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』が2026年7月よりテレビ放送されることが決定。さらに、第1弾PVとキービジュアルが解禁された。

あわせて本作のメインキャスト10名が解禁となった。

「ひまわりサーカス」のメンバーを演じるのは、鶴巻瑞佳役：野田朋花、川澄桜翔役：黒崎しおり、吾野伊万里役：小山内怜央、五十土五十鈴役：安堂ななこ、由良 葵役：楠木ともり、由良 茜役：夏吉ゆうこ、酒匂 雫役：鎌倉有那、スヴェトラーナ役：岩橋由佳、間宮 凛役：茅野愛衣、麻利亜役：釘宮理恵の10名。3月29日のAnimeJapan 2026アニプレックスブースステージでは、鶴巻瑞佳役の野田朋花、川澄桜翔役の黒崎しおり、麻利亜役の釘宮理恵が登壇する本作のステージイベントを実施する。

そして、監督・亀井幹太、キャラクター原案・深崎暮人、シリーズ構成・脚本：菊池たけしの3名よりコメントが到着。また、本作のイントロダクションとスタッフ情報が更新された。音楽は「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズ(2nd以降)や、「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」などを手掛ける菅野祐悟が担当する。

＜監督・亀井幹太 コメント＞

某偉い人に「監督やらない？」と言われてからどれくらいの時が経ったのか…。

脚本をなんども行ったり来たりしながら少しずつ、みんなで物語を作っていきました。

エッチなのはいけないと思うのでそういうのはないです、たぶん。

どなたでも観やすい作品になっていると思うので、気軽に楽しんでもらえると幸いです。

＜キャラクター原案・深崎暮人 コメント＞

登場人物が多いため、皆さまに覚えてもらいやすいよう、シンプルながら個性が際立つデザインを心掛けました。

アニメでの動かしやすさを意識しつつ、各バディの関係性やバランスを重視し、一人ひとりに愛着を持って制作しています。

多幸感に満ちた素敵な作品に仕上がっていると思います。ぜひ、放送を楽しみにしていただければ幸いです！

＜シリーズ構成・脚本：菊池たけし コメント＞

今、恐ろしく気分が高まっています。

先んじて映像を見せていただいたのですが、これが本当に素晴らしい！

何度も繰り返し見たあと、今では仕事中のBGMのように流しっぱなしに……（もうのべ５０回は越えている）。

おかげでセリフを全部暗記しそうな勢いです。

今回、本当に素晴らしいスタッフの方々に恵まれました。

もう足を向けて寝られないので、最近は空に足を向けて寝ています。うそです。

そんなわけで皆様、ぜひとも放送を楽しみにお待ちください！

●作品情報

『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』

2026年7月より放送開始！

＜イントロダクション＞

昭和30年代ごろ、高度経済成長期真っ只中の日本をもとに、

サーカスが娯楽の中心として、人々の生活に溶け込む時代。

最高峰のサーカス団のみが参加を許される、

世界の祭典「キルクスコレクション」への出場を懸け、

数多くのサーカス団が日本各地を移動しながら公演を行い、日々しのぎを削っている。

舞台は、団長の麻利(まり)亜(あ)が率いる「ひまわりサーカス」。

万年金欠に悪戦苦闘しながら、各地で巡業を行っている「ひまわりサーカス」の元に、

とある事情でサーカスの天才・鶴巻(つるまき)瑞佳(みずか)がやってくる。

個性豊かな「ひまわりサーカス」の団員たちと瑞佳の出会いは偶然か必然か……

夢追う少女たちが描く唯一無二のサーカスショウ、開演！

【キャスト】

鶴巻瑞佳（つるまき みずか）役：野田朋花

川澄桜翔（かわすみ おうか）役：黒崎しおり

吾野伊万里（あがの いまり）役：小山内怜央

五十土五十鈴（いかづち いすず）役：安堂ななこ

由良 葵（ゆら あおい）役：楠木ともり

由良 茜（ゆら あかね）役：夏吉ゆうこ

酒匂 雫（さかわ しずく）役：鎌倉有那

スヴェトラーナ役：岩橋由佳

間宮 凛（まみや りん）役：茅野愛衣

麻利亜（まりあ）役：釘宮理恵

【スタッフ】

原作：キルクスコレクション協会

監督：亀井幹太

キャラクター原案：深崎暮人

シリーズ構成：菊池たけし

キャラクターデザイン・総作画監督：牧野和俊

助監督：郄橋さつき

アクション監修：稲田正輝

絵本デザイン・エフェクトデザイン：まつもとあやね

時代考証：山田順子

イメージボード：六七質

美術監督：橋本 巧

美術設定：綱頭瑛子

美術レイアウト：平義樹弥

色彩設計：ホカリカナコ

CG監督：神田瑞帆

撮影監督：青嶋俊明

編集：坪根健太郎

音響監督：藤田亜紀子

音楽：菅野祐悟

制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio

©キルクスコレクション協会／「グロウアップショウ」製作委員

関連リンク

『グロウアップショウ 〜ひまわりのサーカス団〜』公式サイト

https://growupshow.com