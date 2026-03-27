佐野海舟についてドイツメディアが特集

ドイツ・ブンデスリーガのマインツに所属する日本代表MF佐野海舟がチームにとってかけがえのない存在となっている。

ドイツメディア「Ligainsider」が「マインツで佐野が脚光を浴びている」と日本人MFを特集した。

今季でブンデスリーガ2年目を迎えた佐野。開幕から全27試合に先発出場し、チームにとって欠かせない中心選手」と活躍を見せている。デュエル勝利数、総走行距離ではリーグ3位の数字を叩き出している最中だ。

そして、チームに与える影響の大きさはピッチの中だけにとどまらない。ドイツ紙「ビルト」では、他クラブからの関心が強まる佐野の契約には契約解除条項が含まれていないため、移籍金の決定権はマインツが握っており、その金額は5000万ユーロ（約92億円）前後まで上がる可能性があると伝えられた。

これを受けて、ドイツメディア「Ligainsider」では「マインツにとって佐野はスポーツ面だけでなく、経済面の価値でも極めて重要なキーマンである。だからこそ代わりを見つけるのは容易ではないだろう」とその重要性の大きさが強調されていた。日本代表の英国遠征にも招集されており、スコットランド、イングランド相手にもどのようなプレーを見せてくれるか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）