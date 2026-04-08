オリックス・山下舜平大投手（２３）が試練を迎えている。右ヒジのコンディション不良で開幕一軍を外れ、もっか大阪・舞洲の二軍施設でリハビリ中だが、まだキャッチボールもできておらず、復帰のメドが立っていない。開幕候補と期待され、宮城とともに左右のローテの柱として計算されていただけにまさかの誤算。チーム関係者は「まだ時間がかかる。オープン戦から投げる度に調子を崩していた。開幕に照準を合わせるところが逆だ