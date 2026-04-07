2025年10月から外国で取得した運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切替」が厳格化された。警察庁が発表した合格率は、知識確認が42.8％、技能確認は13.1％だった。厳格化前の合格率は知識確認が92.5％、技能確認は30.4％。知識確認の合格率は約50％減となった。 警察庁の楠芳伸長官は「確認を厳格化したことによる結果と考えている」とコメント。続けて「短期間での数字であることから、知識および技能確認の通過率の推移