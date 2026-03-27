◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、開幕戦を前に、チームの一体感をさらに高めるために、各選手に粋な「ギフト」を贈った。テオスカー・ヘルナンデス外野手（33）は大谷の人間性に感激の表情だった。

球場入りすると、ロッカーには大谷からのプレゼントが置いてあった。タグには「Happy Opening Day-Let’s three-peat! Shohei Ohtani」と3連覇への思いが記され、ロバーツ監督からのウイスキーボトル2ホントともに、グランドセイコーの高級時計が入っていた。

大谷から、ともにワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達への粋な計らい。手にしたT・ヘルナンデスは「とても意味のあることだ」と思いをかみしめた。中心選手が率先してチームをまとめようとしてくれていることに胸を打たれた。「翔平はこのチームにとって大きな存在だ。良い人間であり、良いチームメートであり、素晴らしい人物だ。常に周りの選手のことを考えていて、みんなを喜ばせようとしている」と笑顔で話した。

新加入のタッカーについては物静かなタイプとしながらも「全員が前に出て話す必要はない」と言う。「彼も我々と同じで“勝ちたい”という気持ちを持っている。それがあれば、このクラブハウスには自然となじめる」。大谷を中心にそれぞれの個性を尊重する集団が一体となってワールドシリーズ3連覇へと歩み出す。