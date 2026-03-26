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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月26日は、最大240Wの高出力とワイヤレスサブウーファーによる迫力ある重低音が特長の、Philips（フィリップス）の「サウンドバー TAB5309」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Philips(フィリップス) サウンドバー テレビ用 240Wハイパワー Bluetooth5.4搭載 スピーカー Soundbar Dolby Digital plus DTS Virtual:X 立体音響技術 ワイヤレスサブウーファー付き リモコン付属 PC対応 ゲーム スピーカー テレビ/パソコン/スマホ HDMI TAB5309 (1年メーカー保証) 21,799円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

240W出力×重低音で“家が映画館化”する、Philipsの「サウンドバー TAB5309｣ が34％オフのタイムセール特価！

Philips（フィリップス）の「サウンドバー TAB5309」は、DTS Virtual:Xによる立体音響と高い接続性で、手軽に迫力あるサウンド環境を構築可能。240Wの高出力と重低音で、自宅が一気に映画館レベルになるアイテムが、34％オフのタイムセール特価で購入できるチャンスです。

本製品は、最大240Wの高出力とワイヤレスサブウーファーによる迫力ある重低音が特長。映画やドラマはもちろん、音楽やゲームでも臨場感をしっかり底上げしてくれます。

テレビ単体では物足りない音の厚みを補い、リビングを一気にエンタメ空間へ。シンプルな設置で“家が映画館化”するサウンド体験が手に入ります。

DTS Virtual:Xと高接続性でストレスフリー

音響面では、DTS Virtual:Xに対応し、頭上から包み込まれるような立体音響を実現。前後左右だけでなく上下方向の広がりも感じられ、映像への没入感が一段と高まります。

さらに、ムービーモード、音楽モード、スタジアムモード、音声モードの4種類のサウンドモードを搭載し、コンテンツに応じて最適な音質に切り替えできるのも嬉しいポイント。

接続面でもHDMI ARCや光デジタル入力、Bluetooth5.4など複数の入力に対応し、テレビやスマホとの連携もスムーズ。高い接続性と簡単操作で、ストレスなく使える設計も魅力です。

240Wのパワーと立体音響で、日常の音体験をアップデート。Philipsの「サウンドバー TAB5309」は、重低音・臨場感・使いやすさを兼ね備えたバランスの良い1台。手軽に音質を強化したい人におすすめです。

Philips(フィリップス) サウンドバー テレビ用 240Wハイパワー Bluetooth5.4搭載 スピーカー Soundbar Dolby Digital plus DTS Virtual:X 立体音響技術 ワイヤレスサブウーファー付き リモコン付属 PC対応 ゲーム スピーカー テレビ/パソコン/スマホ HDMI TAB5309 (1年メーカー保証) 21,799円 （34％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月26日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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