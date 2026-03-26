ホームドア「最後の設置駅」28日から稼働開始

東京メトロは2026年3月26日、最後のホームドア設置駅で今月28日からホームドアが稼働を開始し、全180駅で整備が完了すると発表しました。

【画像】意外！ココが東京メトロ「最後のホームドア未設置駅」です

同社では、南北線開業時（駒込〜赤羽岩淵間）の1991年11月に、日本の地下鉄として初めてホームドアを導入。その後、2017年6月に全路線へのホームドア設置計画を発表し、転落事故の件数は整備率の増加と共に減少しているとしています。

最後のホームドア設置駅となったのは東西線の原木中山（ばらきなかやま）駅。同駅は千葉県船橋市にあり、難読駅としても知られています。既にホームドアは設置されており、あとは3月28日（土）の供用開始を待つのみとなっています。

なお、南砂町駅（西船橋方面の1番線）では、大規模改良工事のためホームドアが設置されていませんが、今後の工事進捗を踏まえてホームドアを設置するとしています。

なお東西線では、車両ドアの位置や開口幅が異なる車両が運行されているため、従来のホームドアとは異なる大開口タイプのホームドアとなっています。