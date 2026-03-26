Image: ERGONOMIC SHOES

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

夕方になると足が疲れる、長く歩くと足裏がだるくなる……。実はその原因のひとつが、足指をしっかり使えていないことにあると言われています。

「kind SETTA」は日本の伝統的な雪駄の構造をヒントに、足指を自然に使える設計を取り入れた一足。現代のライフスタイルに合わせて履き心地とデザインをアップデートした、新しい感覚のフットウェアです。

足の指を自然に使える構造で歩き方を見直すきっかけに

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「kind SETTA」の特徴は、履くだけで足指を意識しやすくなる構造にあります。

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足指の下に凹凸を設けることで、自然に指で地面をつかむような感覚が生まれ、安定した歩行をサポート。

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現代は靴の性能が向上した一方で、足指を使わない歩き方になりがちとも言われています。そうした中で、足本来の使い方を思い出させてくれる設計は「kind SETTA」ならでは。

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特別なトレーニングをしなくても、日常の中で自然に足を意識できる。「kind SETTA」は足元から健やかな毎日を支えます。

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フィットするから毎日のように履きたくなる

伝統的な雪駄というと、歩きにくいイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし「kind SETTA」は足裏形状に合わせた設計だから、フィットして歩きやすい！

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素材にはコルクPUを使用し、適度なクッション性と軽さを両立。長時間履いても負担を感じにくい設計になっています。かかともほどよい丸みで、自然な姿勢で立つことをサポート。

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雪駄の良さである開放感はそのままに、現代の履き物としての快適さもプラス。つい毎日の足元に選んでしまう快適さです。

普段着にも取り入れやすいカラーバリエーション

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いわゆる和装向けの雪駄とは違い、普段の服装に合わせやすいシンプルなデザイン。カジュアルなコーディネートにも自然になじみます。

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どんなスタイルにも合わせやすい「黒」。

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粋でさりげない足元を演出する「モノトーン」。

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やわらかい印象の「パステル」。

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ビビッドな色味が足元のポイントになる「パステル」。ちょっとした外出や散歩、リラックスしたい日の足元……と、特別な場面だけでなく日常の中でのヘビロテになりそう。

履き物を変えるだけで、歩く感覚や足への意識が変わる。そんな小さな変化を体感できる、新しい発想の雪駄「kind SETTA」。販売サイトでのお得な割引販売は終了間近。以下のリンク先へ急ぎましょう！

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Source:CoSTORY