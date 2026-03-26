「ヤンキー女子」「特撮ヒロイン」「裸コート」…トガった趣向の店が続々登場した’10年代後半

風俗店におけるイメージプレイはその時代を鏡のように映す爛奸璽哨の文化史瓩任發△襦Ｉ俗ジャーナリスト・生駒明氏がその歴史をたどる連載の最終回【前編】。’10年代後半のイメクラは他店との激しい競争の中、ますますニッチでトガった趣向を打ち出すようになっていく。一方でコスプレの牴ζ鮫瓩箸發い┐襯丱法璽ールコスも流行する──。

トガったコンセプトの出張型イメクラが続々と

’10年代半ばになると、他店との差別化を図るため個性を際立たせたイメクラが続出する。その傾向が特に顕著だったのが、出張型の風俗店だ。この当時、デリヘルなどの出張風俗は飽和状態。「歌舞伎町では毎月10〜20店オープンしても、ほとんどが潰れる」といわれた時代だった。厳しい集客競争を勝ち抜くためには独創的なコンセプトを打ち出して勝負するのが一つの方法だったのである。

「夜露死苦！」という気合の入った挨拶をする爛筌鵐ー系女子瓩いるデリヘル『不良娘』が、世間の昭和レトロブームに便乗して東京の鶯谷・上野・錦糸町エリアに登場。ケバケバしい特攻服を着た女性と爛織ぅ泪鶚瓩任ると話題になった。

女性が特撮系コスチュームに身を包んだ気高いヒロインに扮する東京・五反田のデリヘル『敗北のスーパーヒロイン』も評判を呼んだ。客は悪役となって絶対無敵の二次元のヒロインを打ち負かすのだ。そんな背徳感がウリで、創業以来、中年のオタク系男性から絶大な人気を博した。

アニメのDVDを持参して「好きなシーンを再現したい」という客や、自分で考えたオリジナルキャラクターのコスチュームを持参して悪役を演じる客もいた。女性キャスト曰く「少しでも笑ったらアウト。場が白けるのでキャラになりきることが大切」とのことだった。

『敗北の女子プロレス』『敗北の女王様』という姉妹店があり、「敗北シリーズ」３店は現在も人気。どれも秀逸なコンセプトであり、その人気ぶりはイメクラの奥深さを物語っている。

女性がロボットになりきるデリヘル

キャストが夏はワンピース、冬はコートの下が全裸という出で立ちでやってきて、玄関先で即、サービスを開始する。それが「即プレイ系」の究極の形である「即即全裸」だった。これを取り入れた千葉・船橋のホテヘル『全裸スペシャル〜我慢できないオンナがせめてくる』などの店も流行った。

東京・上野のホテヘル『全裸の女神』のキャストは「即即全裸」ならではのこぼれ話を次のように語っていた。

「全裸なのがバレたらどうしようと、お店からホテルに来るまでの間、周りの人の目が気になって心臓がバクバク。その緊張のせいで到着する頃には体が火照ってしまうんです」

「即即全裸」は、コスプレのような爐覆蠅り瓩任呂覆、実際にキャストが体を張るイメージプレイだった。

ひときわ異彩を放っていたのが、「キャストがロボットになりきり、客がリモコンで操作する」東京・新宿のデリヘル『ロボットデリヘル』だ。「女性がしゃべらない」などの設定ができるので、客は望み通りのプレイができたようだ。自宅で娘の高校の制服を着せてプレイする男性や、スクール水着を着て待っている男性もいた。相手が爐靴磴戮蕕覆き瓩ら「キモい」と言われそうなプレイも可能だった。言葉が必要ないので外国人客も多く、アフリカの某国の副大統領が来たこともあるという。

それまでの新風俗は基本的に爛廛薀広瓩糧想だった。新しいテクニックを開発したり、プレイルームに凝ったり、コスチュームをそろえたりである。だが『ロボットデリヘル』は「会話を無くす」という爛泪ぅ淵広瓩糧想が功を奏した。

インターネットやSNSが浸透したことで対面でのコミュニケーションが苦手な人が増えていった世相にマッチしたサービスだったのかもしれない。

バニーガールが全国で流行

トガった趣向の店が続々と誕生した一方で、爛灰好廛譴硫ζ鮫瓩箸發い┐襦屮丱法璽ールコスプレ」専門店が、ソープ、ヘルス、デリヘルなど業種を問わずに全国的に流行した。ガールズバーでも人気となり、特に路上から店内のバニーの姿がチラ見えする店は注目を集めた。バニーのコスチュームはナース服や学園制服よりもわかりやすい見た目のセクシーさがあり、集客力に長けていたのだ。

バニーガールの衣装は、アメリカの成人雑誌『PLAYBOY』との連動企画で1960年にオープンした高級クラブ『プレイボーイクラブ』のウェイトレス衣装として考案されたのが始まり。ウサギをモチーフにした理由は、ウサギが１年を通して発情期というイメージの生物であることからの連想で、女性たちが「いつでも男性を受け入れる準備ができている」という暗喩からといわれている。

ボディラインが強調されるため、着用する女性は一定水準の体形であることが好ましい。「一度は着てみたいコスチューム」として挙げる女性は多く、風俗嬢にも「うさ耳や尻尾がかわいい」と好意的に受け入れられていた。

当時の関西のバニーソープの店員は、次のように語っていた。

「『バニーガールのガールズバーでは、眺めたり会話はできても基本的に触ることができない。しかし風俗店なら好きなだけ触れられるのでうれしい』という感想を投稿したお客様がいました」

また「高齢の方もよくお見えになります」とのことだった。昔から爐いそ・高嶺の花瓩箸い辰織ぅ瓠璽犬ある衣装の女性と密着できるのが年配者に好評だったようだ。

ソープとピンサロも店ごと爛董璽涓臭

’10年代後半には、本来保守的なソープにも、イメージプレイ的な演出をする店が続出する。マイクロビキニという衝撃的な衣装を採用したのは、川崎・堀之内の『プロポーション』。Eカップ以上のキャストのみをそろえた巨乳専門店だった。

千葉・栄町では、『OL A子。』『人妻A子。』というキャストの源氏名が匿名のソープが人気を得る。『OL A子。』では「美容業界勤務 R子 32歳」「現役保育士 M子 26歳」など、『人妻A子。』では「目黒区在住M子 37歳」「小田原市在住S子 31歳」などとホームページで在籍嬢を紹介。仕事中や屋外にいる写真が添えられ、より素人らしさを強調する。いわば「素人女性」のイメージプレイともいえる。

関西では、ミニパンツをメインのコスチュームとするソープが登場した。和歌山・新雑賀町の『ポニーテール』は、店名通り髪をポニーテールにした女性がタンクトップ&ホットパンツ姿で出迎えてくれ、超ミニのデニムパンツは太ももどころかお尻もはみ出すほどだった。また、神戸・福原の『エターナル』では、ショートパンツにノーブラシャツ１枚で出迎えた。

露出の大きなミニパンツは「目のやり場に困る」「つい太ももを見てしまう」など男性にウケただけでなく、「見た目がかわいい」「脚が長く見える」など女性にも好評。風俗嬢の普段着のようなこの衣装は、かつては主に脚フェチ専門店が扱っていたのだが、ソープが制服として取り入れたことが斬新だった。『ポニーテール』は、現在、学園系ソープとなっている。

ピンサロでもコンセプトの細分化が進み、密集地帯の東京・五反田には個性的な店がそろうようになる。「海軍」がコンセプトでマリンセーラー風衣装の『マリンサプライズ』、「動物」がコンセプトで豹柄のワンピースや耳付きのアニマル風衣装などをそろえた『アニマルパラダイス』などである。２店とも現在も健在だ。このように、テーマを絞った専門店の増加はあらゆる業種で見られた。どの業種にも厳しい生存競争があり、生き残るために他店との差別化を図る必要があったのである。

【後編】ではコロナ禍でもしぶとく進歩した「コスチュームのないイメクラ」と、イメージプレイの未来について解説する。

〔参考文献〕

『俺の旅』（風俗情報誌）、ミリオン出版（2018年12月から大洋図書）、2015〜2019年

『フーゾクの現代史』生駒明、清談社Publico、2022年

『エロティック・ジャポン』アニエス・ジアール、河出書房新社、2010年

この他、多数の書籍、ネット媒体などを参照しました。

取材・文・写真：生駒明