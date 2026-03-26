ドジャースは25日（日本時間26日）、ヤンキースからFAとなっていたリリーフ右腕ジェイク・カズンズ投手（31）とメジャー契約を結んだ。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が背景を解説している。

契約は年俸95万ドル（約1億5000万円）が保証され、出来高で最大5万ドルが上乗せされる内容だ。カズンズは昨年6月にトミー・ジョン手術を受けており、2026年シーズンは大半、あるいは全休となる見込み。ただし球団は28年まで保有可能で、長期的な戦力としての獲得とみられる。

これまでブリュワーズ、ヤンキースで4シーズンにわたってプレーし、メジャー通算90回2/3を投げている。対戦打者の32％以上から三振を奪い、被打球の47％をゴロに抑えるなど、非常に優れた指標を残してきた。持ち球は主に2種類。平均95.3マイル（約153キロ）のシンカーと、使用率61.2％を誇る鋭いスライダーが武器だ。与四球率は約15％と高いものの、通算防御率は2.78と安定した結果を残している。

一方で、故障の多さは課題だ。昨年の肘の手術に加え、近年は肩の炎症が2度、胸筋の肉離れ、上腕二頭筋の損傷など、たび重なる離脱を経験している。プロ入り後、1シーズンで50イニング以上を投げたことはないが、登板時のパフォーマンスは一貫して高い。順調に回復すれば、2026年終盤やポストシーズンでの戦力化も期待される。打者のバットに当てさせない能力は、デーブ・ロバーツ監督にとって“隠し球”となる可能性がある。

なお今回の契約に伴い、40人枠を空けるため、右腕ボビー・ミラーが60日間の負傷者リスト（IL）に登録された。ミラーは今春、肩のトラブルで登板していなかった。メジャーの規定上、選手を直接60日間ILに入れる形で契約することはできない。そのため、まずミラーを60日間ILに移し、今後ロースター枠が再び必要になった段階で、カズンズ自身も60日間ILに移される見込みだ。