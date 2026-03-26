この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【新築戸建て】3月引き渡しは要注意？繁忙期で急増する「床下の水漏れ」と対策方法

3月は建築業界にとって1年で最も引き渡しが重なる、文字通りの「超・繁忙期」です。新生活のスタートに合わせてマイホームが完成するのは嬉しいことですが、実はこの時期、プロの目から見てもリスクが非常に高まっているのをご存知でしょうか。

今回は、株式会社さくら事務所 執行役員CROの田村啓さんと、九州エリアで活躍するホームインスペクターの河本さんが、繁忙期の現場で何が起きているのか、そして「床下の水漏れ」という最悪の事態を防ぐための具体的な対策を徹底解説します。



■ 1. 繁忙期に不具合が「見落とされる」構造的な理由

なぜ3月の引き渡し物件にはトラブルが起きやすいのか。それは単なる不注意ではなく、業界の構造的な問題に起因しています。

・全現場の工程が重なる：どの現場も3月末の引き渡しに向けて、大工、内装、設備といった職人さんの工程が同時にピークを迎えます。

・短期間の「駆け込み」作業：特に内装や設備工事は最後の工程です。引き渡し日が決まっているプレッシャーの中、職人さんが複数の現場を掛け持ちし、本来やるべきチェック工程が「物理的に」飛ばされてしまうリスクがあります。

・監督のキャパオーバー：現場監督も毎日数件の引き渡しを抱えるため、細かい部分の確認が追いつかないのが実態です。



■ 2. 最も怖いのは「壁の内側」と「床下の水」

内覧会で多くの人が気にするのは、壁紙（クロス）の汚れや傷です。しかし、河本さんは「見た目の汚れよりも、建物の機能を損なう不具合の方が圧倒的に怖い」と警告します。

・気づきにくい設備トラブル：配管の接続ミスなどによる水漏れは、床下に隠れているため内見時にはまず気づけません。

・半年後の恐怖：引き渡しから数ヶ月後の夏場、「なんだか家がカビ臭い」と気づいた時には、床下が水浸しになり、構造材の腐朽や健康被害、さらには白アリを呼び寄せる原因になっていることもあります。

・早期発見なら「部品交換」で済む：入居前に見つけられれば単純な補修で済みますが、入居後では被害範囲が広がり、大掛かりな工事が必要になってしまいます。



■ 3. 後悔しないための「自衛」のアクション

3月引き渡しというタイトなスケジュールの中でも、自分たちの暮らしを守るためにできることがあります。

1．「水を流せる状態」での検査を依頼する：施主検査（内覧会）の際、キッチン、洗面、トイレのすべての設備で実際に水を流せるように監督さんへセルフセッティングを依頼しましょう。

2．引き渡しの1週間～10日前にはチェックを終える：最近は「内覧会と引き渡しが同日」というケースも増えていますが、これでは手直しが間に合いません。できれば10日前にプロの検査（インスペクション）を入れ、不具合を直した状態で引き渡しを受けるのがベストです。

3．監督さんへの丁寧なコミュニケーション：忙しい監督さんを試すのではなく、「安心して引き継ぎたいので、しっかり確認させてほしい」という姿勢で要望を伝え、一緒に安心な家づくりを目指しましょう。



【まとめ】「縁の下の安心」が新生活の土台になる

3月という特殊な時期だからこそ、現場の「見落とし」は起こりうるもの。表面的な綺麗さに満足するのではなく、建物の機能を左右する「床下の健全性」を確実に確認しておくことが、数千万円の買い物を失敗させない鍵となります。

「床下に潜って確認するのは難しそう……」と感じるなら、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクションを活用してください。

プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、安心できる住まいに整えた上で新生活をスタートさせましょう！