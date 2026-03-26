タレントの紗栄子さん（39）が、2026年3月25日未明にインスタグラムを更新。元夫で米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有選手（39）との息子でモデルの道休蓮さんが、18歳の誕生日を迎えたことを報告した。

「この子がいたから踏ん張ることができました」

紗栄子さんはインスタグラムで、「今日（3月24日）は長男RENの18歳のお誕生日でした」と切り出し、道休さんへの思いをこう語った。

誕生日前夜、紗栄子さんが「お誕生日はママの大切な日でもあるんだから一緒にお祝いしようね」と伝えると、当日は道休さんの友達も一緒に誕生日を祝うことができたという。紗栄子さんはこうつづった。

「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います。自由は、自分で決めるということ。自由は、迷うことまで引き受けること。自由は、その分だけ責任があるということ。自由は、誰も代わりに決めてくれない世界であり、覚悟であり、いつだって孤独とセットだ」

「自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事。自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」

投稿には、道休さんが幼少期の頃の動画や写真をはじめ、成長してからのモデルとして活動する姿も添えられた。

コメント欄には「蓮くん18歳おめでとうございます 可愛いからイケメンになって行くの尊い」「本当にパパに似てイケメンですね」「大きくなっていくにつれてパパにそっくりになってるね」「いや紗栄子さんにも似ている！ 笑った顔とか特に。遺伝子最強ですね」などと書き込まれている。