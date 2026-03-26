三遊亭好楽、昔遊びの名人役で『タツキ先生は甘すぎる！』出演決定「遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている」
町田啓太が主演を務める4月11日スタートのドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に、三遊亭好楽の出演が決定した。フリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフで昔遊びの名人役を演じる。
【写真】寺田心、『タツキ先生は甘すぎる！』出演
本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。
フリースクール「ユカナイ」の教室長・浮田タツキ（町田）は「楽しいことだけ、やろう！」と、子どもたちと遊んでばかり。同僚の真面目なスタッフ・青峰しずく（松本穂香）は、その“甘すぎる”姿勢を疑問に思うことも…。しかし、子どもたちと向き合う中で、タツキが徹底して寄り添おうとする真意と、彼が抱える葛藤を知ることになる。
このたび、浮田タツキ（町田）が務めるフリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフ、永楽義明（えいらく・よしあき）役に三遊亭好楽が決定した。永楽は、昔遊びの名人で、子どもたちから人気がある。
好楽は出演に際し「子どもの時分は、めんこ、ベーゴマ、かくれんぼ、鬼ごっこ、お化け大会、花火大会。町内でどこでも見られた風景でした。大人たちが子どもたちに教えて、その子どもが大きくなって、また、後輩たちに教える。明日は何をして遊ぼうかな。そこにはいじめもケンカもないコミュニケーションが行き届いていた…。一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんなことをこの役を通して伝えられたらいいなと思います」とコメントを寄せた。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。
【写真】寺田心、『タツキ先生は甘すぎる！』出演
本作は、増え続ける不登校の子どもたちの居場所“フリースクール”を舞台に、学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見いだしていくヒューマンドラマ。
このたび、浮田タツキ（町田）が務めるフリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフ、永楽義明（えいらく・よしあき）役に三遊亭好楽が決定した。永楽は、昔遊びの名人で、子どもたちから人気がある。
好楽は出演に際し「子どもの時分は、めんこ、ベーゴマ、かくれんぼ、鬼ごっこ、お化け大会、花火大会。町内でどこでも見られた風景でした。大人たちが子どもたちに教えて、その子どもが大きくなって、また、後輩たちに教える。明日は何をして遊ぼうかな。そこにはいじめもケンカもないコミュニケーションが行き届いていた…。一緒に遊べば自然と心は通じ合い、遊びの中にこそ本当に大事なことが詰まっている気がするんです。そんなことをこの役を通して伝えられたらいいなと思います」とコメントを寄せた。
土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は、日本テレビ系にて4月11日より毎週土曜21時放送。