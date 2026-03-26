「体調がきつい時も無理なく休める」預貯金600万円を確保する48歳女性の資産配分
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、福岡県在住48歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人のみ
居住地：福岡県
住居形態：賃貸
雇用形態：自営業・自由業
年収：280万円
現預金：600万円
リスク資産：500万円
現在利用している定期預金は「楽天銀行で、1年もの（2026年3月時点で金利年0.4％）に100万円」を預け入れており、将来の「引っ越し資金として使用」するつもりとのことです。
さらに手元の現金としては、「現金支払いが必要な場合に備えて、財布に5万円」を常に用意していると言います。
理想とする資産配分は、「現金500万円、リスク資産500万円で、合わせて1000万円」。この水準を確保したいとしています。
もともと「飼っているペットにかかる医療費が大きかったことと、移動時に交通費がかかることが多かったため、すぐに使えるお金があることは重要」と感じていたそうですが、実際に一定額の現金を確保していたことで、「体調がきつい時も無理なく休めるのは、精神的によかった」と振り返ります。
また、「パソコンが壊れてメンテナンスが必要になった際や、新しいパソコンを購入する際」にも、手元資金の重要性をあらためて感じたと語っています。
現在の資産配分は「現預金とリスク資産が、おおよそ5：5」で、今後も「特に変えたいと思わない」とのこと。今は「リスク資産が値上がりしているので、（売却や現金の積み増しなどで）バランスをとっている状態」と説明されていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール年齢性別：48歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地：福岡県
住居形態：賃貸
雇用形態：自営業・自由業
年収：280万円
現預金：600万円
リスク資産：500万円
「将来の引っ越し資金として、楽天銀行の定期預金に100万円」現預金について、「定期預金、生活費、引き落とし用、副業の収入用など、一箇所にまとめないよう」口座を分けて管理していると言う投稿者。
さらに手元の現金としては、「現金支払いが必要な場合に備えて、財布に5万円」を常に用意していると言います。
「現金500万円、リスク資産500万円で、合わせて1000万円あると安心」自営業で生計を立てている投稿者は、「病気などで何もできない時に、1年は休むことができる」ことを基準に、現預金が「500万円あると安心」だと考えているそう。
理想とする資産配分は、「現金500万円、リスク資産500万円で、合わせて1000万円」。この水準を確保したいとしています。
もともと「飼っているペットにかかる医療費が大きかったことと、移動時に交通費がかかることが多かったため、すぐに使えるお金があることは重要」と感じていたそうですが、実際に一定額の現金を確保していたことで、「体調がきつい時も無理なく休めるのは、精神的によかった」と振り返ります。
また、「パソコンが壊れてメンテナンスが必要になった際や、新しいパソコンを購入する際」にも、手元資金の重要性をあらためて感じたと語っています。
現在の資産配分は「現預金とリスク資産が、おおよそ5：5」で、今後も「特に変えたいと思わない」とのこと。今は「リスク資産が値上がりしているので、（売却や現金の積み増しなどで）バランスをとっている状態」と説明されていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)