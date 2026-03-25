3月23日、女優の長澤まさみが、自身のInstagramを更新し、「第49回 日本アカデミー賞授賞式」のオフショットを投稿した。長澤は背中が大胆にカットされたドレス姿を披露し、注目を集めている。

アカデミー賞授賞式は13日におこなわれたが、長澤は《沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね》と、当日の様子を振り返った。

「長澤さんは、2025年の主演映画『ドールハウス』で優秀主演女優賞を受賞しました。当日は、淡いピンク色のロングドレスで登場。これまでの授賞式では、デコルテが大きく開いたり、左足の付け根からスリットの入ったドレスなど、露出の多い衣装が多かったです。今回は、背中がぱっくり開いたデザインながら、全体的には、露出度を減らしたドレスでファンからも好評でした」（スポーツ紙記者）

今回、改めて披露した“背中ぱっくり”ドレス姿に関して、Instagramのコメント欄では

《芸術ですね》

《美しすぎます、本当に女神》

《綺麗すぎて、目を開けられらない》

など、驚く声があがっている。引き締まった“美背中”が注目を集めたが、くしくも、最近長澤同様に背中が注目された女優が……。

「3月16日、綾瀬はるかさんが出演するユニクロの『エアリズム』のブラトップの新CMが公開されました。CMでは、画面に背中を向ける綾瀬さんが、上半身裸でホテルの窓辺に立ち、友人女性とのやりとりや回想シーンを挟みながら、エアリズムのブラトップをまとう内容でしたが、SNSでは綾瀬さんの均整の取れた背中を称賛する声が続出したのです」（芸能記者）

長澤と綾瀬は10代のころから活躍し、現在も多くのドラマや映画で主演を務め、第一線で活躍し続けている。

「長澤さんは2004年の映画『世界の中心で、愛を叫ぶ』で白血病のヒロインを演じ、綾瀬さんも同年にTBSで放送されたドラマ版で同じヒロイン役を好演し、双方の代表作の一つになりました。同年代ということもあり、2人を“ライバル”と見る向きも多かったです。長澤さんも、綾瀬さんも、女優としてはもちろんですが、抜群のスタイルも認知されており、年齢を重ねても“美スタイル”への注目度は高いようです」（同前）

1月1日には、映画監督の福永壮志氏と結婚した長澤。結婚後も、“美背中”への需要は途切れなさそうだ。