ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、ランチ限定の「マンハッタン シェフズセレクション プリフィックスブッフェ」を3月24日から通年で提供する。

メインは霧島豚ロースのロティや信玄鶏のアーモンドクルート焼き、サワラのポワレなどから1皿選べ、追加料金で氷温熟成アンガス牛ロースや熊本県産阿蘇赤牛ロース、A3黒毛和牛のグリエも選択できる。ブッフェでは、マンハッタン特製テリーヌ、クルミのバケットを添えたポークリエット、生ハムと果実とセルバチコの盛り合わせ、真鯛やサーモンのマリネなどの前菜、グリーンサラダやカラフル野菜の豆サラダなどのサラダ、バゲットや自家製フォカッチャ、クルミパンなどの焼きたてパンを用意する。スイーツブッフェでは、スフレチーズケーキ、季節のパンナコッタ、オレンジゼリー、ヴァニラムースとサバラン、フィナンシェなどを並べる。

場所は6階レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバーマンハッタン。提供時間は午前11時半から午後4時半まで。料金は前菜＋デザートブッフェが5,500円から、前菜＋デザートブッフェ＋選べるメインディッシュは7,700円から。税込・サービス料別。