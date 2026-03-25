健康×麻雀!? プロ＆タレント参加「日清『栄養位』決定戦」開催
日清食品株式会社は、麻雀プロと麻雀好きのタレント・インフルエンサーが対局する番組 「第一回 日清『栄養位』決定戦」を３月28日（土）16:00 に日清食品グループ公式YouTubeチャンネルにて公開する。
ことの経緯は、麻雀には対局中に軽食を食べる文化があり、日清食品の「完全メシ」は33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した商品で、しかも簡単に調理できるだけに「対局中に食べる食事として完全メシはベストなのでは？」との考えから、「いっそ本社で完全メシを食べながら麻雀をする大会を開こう」となり異例のプロジェクトが始動。
今回のために日清食品は東京本社ビルの一部を麻雀スタジオへと改装。そこで麻雀プロと麻雀好きのタレント・インフルエンサーが健康と麻雀を極めし者に贈られる称号「栄養位」を懸けた熱い戦いを繰り広げられる。
参加者は、近藤誠一プロ、丸山奏子プロら４名のプロ雀士に加え、芸能界屈指の打ち手として知られるインスタントジョンソンのじゃいさんや佐野ひなこさんら麻雀の腕に定評のあるタレント・インフルエンサー４名。実況は平岩康佑氏、解説には筋肉系 YouTuberのアクトレ氏を迎え、対局を盛り上げる。
なお、今回の対局で使用するのは日清食品オリジナル麻雀牌「日清牌」。そして、本大会の最大の特徴は、アガリ役に応じて「完全メシポイント」が獲得できる「完全メシ役」の導入。「嵌張待ちあがり」が１ポイント、「三色同順」が３ポイントなど、全９種類の指定役が設定され、麻雀の得点に加えて獲得した「完全メシポイント」の総数が決勝進出の鍵となる。
さらに、「日清栄養位決定戦」ならではの独自ルールも。競技は１卓４人、日清二風の半荘を以って１回戦とし、半荘に於いて１周目を日場、２周目を清場とする。また、麻雀牌は数牌108枚（麺子・どん子・索子の１〜９各４枚）と字牌28枚（日・清・食・品・白・發（ハングリー）・中の各４枚）の計136枚を一式とし、計二式を用いて競技を行うなど。
今回は８人の選手が２卓に分かれて予選を行い、予選成績上位３名が自動的に決勝進出。残る１枠は敗者５名のうち「完全メシ役」による「完全メシ」の獲得数最多者が決勝へ。計４名による決勝戦を行い、初代「栄養位」の座を決定する。
大会に向けて、じゃいは「完全メシ役しかアガらない予定です！」、「栄養位を目指すチャンスをいただいたからには、なんとかして掴み取りたい」とコメント。
一方、佐野ひなこは「近藤誠一さんは私にとって本当に大好きな、憧れの選手です。本当にかっこいい選手なので、やはり近藤さんと打ちたいという気持ちが強く、決勝で当たれるように頑張りたいです」と抱負を語っている。
ことの経緯は、麻雀には対局中に軽食を食べる文化があり、日清食品の「完全メシ」は33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求した商品で、しかも簡単に調理できるだけに「対局中に食べる食事として完全メシはベストなのでは？」との考えから、「いっそ本社で完全メシを食べながら麻雀をする大会を開こう」となり異例のプロジェクトが始動。
参加者は、近藤誠一プロ、丸山奏子プロら４名のプロ雀士に加え、芸能界屈指の打ち手として知られるインスタントジョンソンのじゃいさんや佐野ひなこさんら麻雀の腕に定評のあるタレント・インフルエンサー４名。実況は平岩康佑氏、解説には筋肉系 YouTuberのアクトレ氏を迎え、対局を盛り上げる。
なお、今回の対局で使用するのは日清食品オリジナル麻雀牌「日清牌」。そして、本大会の最大の特徴は、アガリ役に応じて「完全メシポイント」が獲得できる「完全メシ役」の導入。「嵌張待ちあがり」が１ポイント、「三色同順」が３ポイントなど、全９種類の指定役が設定され、麻雀の得点に加えて獲得した「完全メシポイント」の総数が決勝進出の鍵となる。
さらに、「日清栄養位決定戦」ならではの独自ルールも。競技は１卓４人、日清二風の半荘を以って１回戦とし、半荘に於いて１周目を日場、２周目を清場とする。また、麻雀牌は数牌108枚（麺子・どん子・索子の１〜９各４枚）と字牌28枚（日・清・食・品・白・發（ハングリー）・中の各４枚）の計136枚を一式とし、計二式を用いて競技を行うなど。
今回は８人の選手が２卓に分かれて予選を行い、予選成績上位３名が自動的に決勝進出。残る１枠は敗者５名のうち「完全メシ役」による「完全メシ」の獲得数最多者が決勝へ。計４名による決勝戦を行い、初代「栄養位」の座を決定する。
大会に向けて、じゃいは「完全メシ役しかアガらない予定です！」、「栄養位を目指すチャンスをいただいたからには、なんとかして掴み取りたい」とコメント。
一方、佐野ひなこは「近藤誠一さんは私にとって本当に大好きな、憧れの選手です。本当にかっこいい選手なので、やはり近藤さんと打ちたいという気持ちが強く、決勝で当たれるように頑張りたいです」と抱負を語っている。