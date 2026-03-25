【韓国】全斗煥政権批判の大学生ら、45年越しの再審で無罪　民主化運動時にビラ配布で有罪判決

韓国で全斗煥（チョン・ドゥファン）政権を批判するビラを作成・配布したとして有罪判決を受けた大学生たちが、45年ぶりの再審で無罪判決を勝ち取った。

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3月25日、法曹界によると、ソウル中央地裁・刑事5単独のリュ・ジミ判事は今月5日、ナム氏ら3人の「集会及び示威に関する法律（集示法）」違反事件の再審で、無罪を言い渡した。

ナム氏ら3人は1981年、全斗煥政権を批判する趣旨のビラを制作・配布し、「全斗煥退陣」のシュプレヒコールを上げた疑いで起訴された。3人は同年12月、一審でそれぞれ懲役2年の実刑判決を受けた後に控訴したが、1982年3月に裁判所が彼らの控訴を棄却し、有罪が確定した。

その後、40年以上が経過した今年1月、裁判所はナム氏らの再審請求を受け入れ、審理を開始していた。

裁判部は、ナム氏らの全斗煥政権批判行為などについて、1980年の5・18民主化運動の前後で発生した政権による憲政秩序破壊の犯行を阻止、または反対するためのものだったと判断。「憲法の存立と憲政秩序を守るための正当な行為とみなすのが妥当である」とし、「正当行為に該当するため犯罪にはならない」と説明した。

全斗煥元大統領は1979年12月12日に粛軍クーデターを起こした後、1980年5月17日に非常戒厳を拡大した。裁判部は、全斗煥元大統領らの内乱罪を認めた1997年の最高裁判例を引用し、当時の政権が1981年1月24日に非常戒厳を解除するまでの一連の憲政秩序破壊という犯罪行為を犯したと判断した。

（記事提供＝時事ジャーナル）