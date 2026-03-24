800名超の投手データから生まれた安全に球速を上げるトレーニングボール！ ネクストベース「キネティックボール」

記事ポイント 800名以上のプロ・アマ投手データから開発された投球トレーニングボール290g・145g・100gの3種セットでエネルギー伝達の質を高める科学的根拠に基づく12種類のエクササイズ動画「ピッチング12」が付属 800名以上のプロ・アマ投手データから開発された投球トレーニングボール290g・145g・100gの3種セットでエネルギー伝達の質を高める科学的根拠に基づく12種類のエクササイズ動画「ピッチング12」が付属

ネクストベースから、バイオメカニクス研究に基づいたトレーニングボール「キネティックボール」が登場します。

2026年4月1日（水）より発売開始で、3月16日（月）から予約受付中です。

ネクストベース「キネティックボール」

名称：Kinetic Ball（キネティックボール）価格：8,800円（税込）内容：トレーニングボール3個（290g、145g、100g）、専用エクササイズ動画（ピッチング12）対象：小学生〜トップアスリート発売日：2026年4月1日（水）

ネクストベースが800名以上のプロ・アマチュア投手のバイオメカニクスデータを分析して誕生したトレーニングボールです。

分析の結果、球速が速く故障しにくい投手は、腕の力に頼らず下肢や体幹で生み出したエネルギーを胸郭を通じてボールへ効率よく伝達していることが判明しました。

この「エネルギー伝達の質」を高めることに特化し、重いボールの全力投球による肘・肩への過剰な負担を排除した設計となっています。

3種の重量で投球感覚を研ぎ澄ます

290gのボールは、体の各部分の動きの感覚を明確にフィードバックしてくれる重さです。

「投げる」のではなく「使う」ことで、投球に必要な安定性と爆発的なパワーの土台を築きます。

145gは野球ボールと同じ重さで、実際の投球に近い感覚でエクササイズの成果を確認・定着させる役割を担います。

100gのボールは「スピード」の向上を目的としました。

この軽さを利用して普段より速い速度で腕を振るオーバースピードトレーニングを行うことで、神経系を刺激し、より速く体を動かす能力を引き出せます。

3種類の重さの変化を利用することで動作の「エラー」が可視化され、最適なリリース感覚を養うことができる仕組みです。

科学的エクササイズ「ピッチング12」が付属

キネティックボールには、科学的根拠に基づいた12種類のエクササイズ動画「ピッチング12」が付属します。

QRコードから動画を閲覧でき、球速を高めるための専門的なエクササイズメニューに取り組めます。

Aコースは肩関節のエネルギー伝達効率を向上させる6種類のエクササイズで構成されています。

モディファイドスコーピオンやハーフニーリング・片手ラットプルダウンなど、肩まわりの動きの質を高めるメニューが揃います。

Bコースは下肢・体幹のエネルギー生成を高める6種類のエクササイズです。

スタンディングラテラルリーチやスプリットリーチ＆ドローなど、投球の土台となる下半身と体幹の力を鍛えるプログラムとなっています。

小学生からトップアスリートまで幅広い世代が対象で、特に身体が完成途上にある中高生にとって正しい運動連鎖を身につけることは一生の財産になります。

上席主席研究員の神事努氏は「キネティックボールは、バイオメカニクスの視点から、身体のしなりや回転のエネルギーをいかに指先まで届けるかを追求した答えです」とコメントしています。

800名以上の投手データという科学的裏付けがあるため、感覚だけに頼らないトレーニングに取り組めます。

重いボールの全力投球を排除した設計により、成長期の選手も安心して球速アップを目指せるのが大きな魅力です。

エクササイズ動画付きでボールの使い方に迷うことなく、購入したその日から効果的なトレーニングを始められます。

ネクストベース「キネティックボール」の紹介でした。

よくある質問

Q. キネティックボールの価格と内容は？

A. 価格は8,800円（税込）で、290g・145g・100gのトレーニングボール3個と、12種類の専用エクササイズ動画「ピッチング12」がセットになっています。

Q. 子どもでも使えますか？

A. 小学生からトップアスリートまで幅広い世代が対象です。特に身体が完成途上にある中高生が正しい運動連鎖を身につけるのに適しています。

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